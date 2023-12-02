https://ria.ru/20231202/yuristy-1913361826.html
Путин поздравил юристов с профессиональным праздником
Путин поздравил юристов с профессиональным праздником - РИА Новости, 02.12.2023
Путин поздравил юристов с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем юриста пожелал российским специалистам и впредь оказывать помощь людям, в том числе участникам специальной... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T17:50
2023-12-02T17:50
2023-12-02T17:50
общество
россия
владимир путин
день юриста
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем юриста пожелал российским специалистам и впредь оказывать помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции, и уделять приоритетное внимание развитию нормативно-правовой базы. Поздравление главы государства было зачитано на торжественной церемонии награждения Высшей юридической премией "Юрист года" в Москве. В своем обращении к юристам Путин отметил, что без юридической поддержки и сопровождения сегодня невозможно представить деятельность бизнеса, социальной сферы, общественных организаций. "Уверен, что вы и впредь будете достойно решать стоящие перед вами ответственные задачи, оказывать квалифицированную юридическую помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции, членам их семей. Уделять приоритетное внимание развитию нормативно-правовой базы и правоприменительной практики, совершенствованию правовой культуры в обществе, хранить твердую приверженность лучшим профессиональным традициям", - процитировали президента РФ на церемонии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, день юриста
Общество, Россия, Владимир Путин, День юриста
Путин поздравил юристов с профессиональным праздником
Путин в поздравлении с праздником призвал юристов оказывать помощь людям
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем юриста пожелал российским специалистам и впредь оказывать помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции, и уделять приоритетное внимание развитию нормативно-правовой базы.
Поздравление главы государства было зачитано на торжественной церемонии награждения Высшей юридической премией "Юрист года" в Москве
. В своем обращении к юристам Путин отметил, что без юридической поддержки и сопровождения сегодня невозможно представить деятельность бизнеса, социальной сферы, общественных организаций.
"Уверен, что вы и впредь будете достойно решать стоящие перед вами ответственные задачи, оказывать квалифицированную юридическую помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции, членам их семей. Уделять приоритетное внимание развитию нормативно-правовой базы и правоприменительной практики, совершенствованию правовой культуры в обществе, хранить твердую приверженность лучшим профессиональным традициям", - процитировали президента РФ на церемонии.
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