https://ria.ru/20231202/yuristy-1913361826.html

Путин поздравил юристов с профессиональным праздником

Путин поздравил юристов с профессиональным праздником - РИА Новости, 02.12.2023

Путин поздравил юристов с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем юриста пожелал российским специалистам и впредь оказывать помощь людям, в том числе участникам специальной... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T17:50

2023-12-02T17:50

2023-12-02T17:50

общество

россия

владимир путин

день юриста

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем юриста пожелал российским специалистам и впредь оказывать помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции, и уделять приоритетное внимание развитию нормативно-правовой базы. Поздравление главы государства было зачитано на торжественной церемонии награждения Высшей юридической премией "Юрист года" в Москве. В своем обращении к юристам Путин отметил, что без юридической поддержки и сопровождения сегодня невозможно представить деятельность бизнеса, социальной сферы, общественных организаций. "Уверен, что вы и впредь будете достойно решать стоящие перед вами ответственные задачи, оказывать квалифицированную юридическую помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции, членам их семей. Уделять приоритетное внимание развитию нормативно-правовой базы и правоприменительной практики, совершенствованию правовой культуры в обществе, хранить твердую приверженность лучшим профессиональным традициям", - процитировали президента РФ на церемонии.

https://ria.ru/20231202/premiya-1913355454.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, день юриста