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Путин поздравил юристов с профессиональным праздником - РИА Новости, 02.12.2023
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17:50 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/yuristy-1913361826.html
Путин поздравил юристов с профессиональным праздником
Путин поздравил юристов с профессиональным праздником - РИА Новости, 02.12.2023
Путин поздравил юристов с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем юриста пожелал российским специалистам и впредь оказывать помощь людям, в том числе участникам специальной... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T17:50
2023-12-02T17:50
общество
россия
владимир путин
день юриста
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем юриста пожелал российским специалистам и впредь оказывать помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции, и уделять приоритетное внимание развитию нормативно-правовой базы. Поздравление главы государства было зачитано на торжественной церемонии награждения Высшей юридической премией "Юрист года" в Москве. В своем обращении к юристам Путин отметил, что без юридической поддержки и сопровождения сегодня невозможно представить деятельность бизнеса, социальной сферы, общественных организаций. "Уверен, что вы и впредь будете достойно решать стоящие перед вами ответственные задачи, оказывать квалифицированную юридическую помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции, членам их семей. Уделять приоритетное внимание развитию нормативно-правовой базы и правоприменительной практики, совершенствованию правовой культуры в обществе, хранить твердую приверженность лучшим профессиональным традициям", - процитировали президента РФ на церемонии.
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общество, россия, владимир путин, день юриста
Общество, Россия, Владимир Путин, День юриста
Путин поздравил юристов с профессиональным праздником

Путин в поздравлении с праздником призвал юристов оказывать помощь людям

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем юриста пожелал российским специалистам и впредь оказывать помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции, и уделять приоритетное внимание развитию нормативно-правовой базы.
Поздравление главы государства было зачитано на торжественной церемонии награждения Высшей юридической премией "Юрист года" в Москве. В своем обращении к юристам Путин отметил, что без юридической поддержки и сопровождения сегодня невозможно представить деятельность бизнеса, социальной сферы, общественных организаций.
"Уверен, что вы и впредь будете достойно решать стоящие перед вами ответственные задачи, оказывать квалифицированную юридическую помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции, членам их семей. Уделять приоритетное внимание развитию нормативно-правовой базы и правоприменительной практики, совершенствованию правовой культуры в обществе, хранить твердую приверженность лучшим профессиональным традициям", - процитировали президента РФ на церемонии.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин на вручении премии Юрист года - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
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ОбществоРоссияВладимир ПутинДень юриста
 
 
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