https://ria.ru/20241202/delo-1986981872.html

Суд в США намерен прекратить дело против сына Байдена о хранении оружия

Суд в США намерен прекратить дело против сына Байдена о хранении оружия - РИА Новости, 02.12.2024

Суд в США намерен прекратить дело против сына Байдена о хранении оружия

Суд в штате Делавэр заявил, что намерен прекратить рассмотрение уголовного дела против Хантера Байдена о нарушении закона по хранению оружия в свете помилования РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T23:04

2024-12-02T23:04

2024-12-02T23:04

в мире

делавэр

сша

калифорния

хантер байден

джо байден

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952254959_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_2d9630e6edf3c44e69e975844017e965.jpg

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Суд в штате Делавэр заявил, что намерен прекратить рассмотрение уголовного дела против Хантера Байдена о нарушении закона по хранению оружия в свете помилования со стороны его отца, действующего президента США Джо Байдена. "Суд намерен прекратить разбирательство против Ответчика. Далее постановлено, что до 3 декабря 2024 года правительство должно сообщить суду, возражает ли оно против прекращения путем отклонения обвинения, как предлагает ответчик", - говорится в решении суда. Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы. Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.

https://ria.ru/20241202/peskov-1986837603.html

https://ria.ru/20241202/mask-1986833380.html

делавэр

сша

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, делавэр, сша, калифорния, хантер байден, джо байден, дональд трамп