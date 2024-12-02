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Суд в США намерен прекратить дело против сына Байдена о хранении оружия
Суд в США намерен прекратить дело против сына Байдена о хранении оружия - РИА Новости, 02.12.2024
Суд в США намерен прекратить дело против сына Байдена о хранении оружия
Суд в штате Делавэр заявил, что намерен прекратить рассмотрение уголовного дела против Хантера Байдена о нарушении закона по хранению оружия в свете помилования РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T23:04
2024-12-02T23:04
2024-12-02T23:04
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Суд в штате Делавэр заявил, что намерен прекратить рассмотрение уголовного дела против Хантера Байдена о нарушении закона по хранению оружия в свете помилования со стороны его отца, действующего президента США Джо Байдена. "Суд намерен прекратить разбирательство против Ответчика. Далее постановлено, что до 3 декабря 2024 года правительство должно сообщить суду, возражает ли оно против прекращения путем отклонения обвинения, как предлагает ответчик", - говорится в решении суда. Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы. Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
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в мире, делавэр, сша, калифорния, хантер байден, джо байден, дональд трамп
В мире, Делавэр, США, Калифорния, Хантер Байден, Джо Байден, Дональд Трамп
Суд в США намерен прекратить дело против сына Байдена о хранении оружия
Суд в Делавэре намерен прекратить дело против сына Байдена о хранении оружия