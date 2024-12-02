В Калининграде завели дело о фиктивном учете более 12 тысяч мигрантов
СК: в Калининграде четверо человек поставили на учет более 12 тысяч мигрантов
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 2 дек - РИА Новости. Следователями СУСК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело за незаконную постановку на учет более 12 тысяч мигрантов, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, двое мужчин и две женщины, подыскали на территории Калининграда три помещения, незаконно оформили их как места временного проживания (хостелы), в которых впоследствии за деньги осуществили фиктивную постановку на миграционный учет более 12 тысяч иностранных граждан без фактического предоставления им места проживания.
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"Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУСК России по Калининградской области в отношении четверых жителей региона возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в Российской Федерации) и статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
При этом одна из женщин уже является фигуранткой уголовного дела об организации незаконной миграции, возбужденного следственными органами СК России по Калининградской области в феврале 2024 года. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательной базы.
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