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В Калининграде завели дело о фиктивном учете более 12 тысяч мигрантов - РИА Новости, 02.12.2024
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18:22 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/delo-1986935727.html
В Калининграде завели дело о фиктивном учете более 12 тысяч мигрантов
В Калининграде завели дело о фиктивном учете более 12 тысяч мигрантов - РИА Новости, 02.12.2024
В Калининграде завели дело о фиктивном учете более 12 тысяч мигрантов
Следователями СУСК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело за незаконную постановку на учет более 12 тысяч мигрантов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:22
2024-12-02T18:22
происшествия
россия
калининградская область
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 2 дек - РИА Новости. Следователями СУСК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело за незаконную постановку на учет более 12 тысяч мигрантов, сообщает пресс-служба ведомства. По версии следствия, двое мужчин и две женщины, подыскали на территории Калининграда три помещения, незаконно оформили их как места временного проживания (хостелы), в которых впоследствии за деньги осуществили фиктивную постановку на миграционный учет более 12 тысяч иностранных граждан без фактического предоставления им места проживания. "Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУСК России по Калининградской области в отношении четверых жителей региона возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в Российской Федерации) и статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации)", - говорится в сообщении. При этом одна из женщин уже является фигуранткой уголовного дела об организации незаконной миграции, возбужденного следственными органами СК России по Калининградской области в феврале 2024 года. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательной базы.
https://ria.ru/20241201/dollar-1986680016.html
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происшествия, россия, калининградская область, калининград, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Калининградская область, Калининград, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калининграде завели дело о фиктивном учете более 12 тысяч мигрантов

СК: в Калининграде четверо человек поставили на учет более 12 тысяч мигрантов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАЛИНИНГРАД, 2 дек - РИА Новости. Следователями СУСК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело за незаконную постановку на учет более 12 тысяч мигрантов, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, двое мужчин и две женщины, подыскали на территории Калининграда три помещения, незаконно оформили их как места временного проживания (хостелы), в которых впоследствии за деньги осуществили фиктивную постановку на миграционный учет более 12 тысяч иностранных граждан без фактического предоставления им места проживания.
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"Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУСК России по Калининградской области в отношении четверых жителей региона возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в Российской Федерации) и статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
При этом одна из женщин уже является фигуранткой уголовного дела об организации незаконной миграции, возбужденного следственными органами СК России по Калининградской области в феврале 2024 года. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательной базы.
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