https://ria.ru/20241202/delo-1986922225.html

В Нижнем Новгороде возбудили дело после массовой драки с лопатой

В Нижнем Новгороде возбудили дело после массовой драки с лопатой - РИА Новости, 02.12.2024

В Нижнем Новгороде возбудили дело после массовой драки с лопатой

Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Нижнем Новгороде после массовой драки, во время которой одного из мужчин якобы били лопатой, сообщает в понедельник... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:30

2024-12-02T17:30

2024-12-02T17:34

происшествия

россия

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Нижнем Новгороде после массовой драки, во время которой одного из мужчин якобы били лопатой, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ. В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что в Автозаводском районе группа мужчин устроила массовую драку. По словам очевидцев, нападавшие вытащили мужчину из машины и начали избивать, используя при этом лопату. "По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Следователями СК России совместно с оперативными службами проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению преступления, которые в том числе будут проверены на соблюдение миграционного законодательства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241202/proverka-1986916848.html

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происшествия, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом