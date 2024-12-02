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В Нижнем Новгороде возбудили дело после массовой драки с лопатой - РИА Новости, 02.12.2024
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17:30 02.12.2024 (обновлено: 17:34 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/delo-1986922225.html
В Нижнем Новгороде возбудили дело после массовой драки с лопатой
В Нижнем Новгороде возбудили дело после массовой драки с лопатой - РИА Новости, 02.12.2024
В Нижнем Новгороде возбудили дело после массовой драки с лопатой
Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Нижнем Новгороде после массовой драки, во время которой одного из мужчин якобы били лопатой, сообщает в понедельник... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:30
2024-12-02T17:34
происшествия
россия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Нижнем Новгороде после массовой драки, во время которой одного из мужчин якобы били лопатой, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ. В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что в Автозаводском районе группа мужчин устроила массовую драку. По словам очевидцев, нападавшие вытащили мужчину из машины и начали избивать, используя при этом лопату. "По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Следователями СК России совместно с оперативными службами проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению преступления, которые в том числе будут проверены на соблюдение миграционного законодательства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241202/proverka-1986916848.html
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происшествия, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Нижнем Новгороде возбудили дело после массовой драки с лопатой

СК РФ: в Нижнем Новгороде после массовой драки возбудили уголовное дело

© Кадр видео из соцсетейМассовая драка в Нижнем Новгороде
Массовая драка в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Массовая драка в Нижнем Новгороде
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Нижнем Новгороде после массовой драки, во время которой одного из мужчин якобы били лопатой, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.
В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что в Автозаводском районе группа мужчин устроила массовую драку. По словам очевидцев, нападавшие вытащили мужчину из машины и начали избивать, используя при этом лопату.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Следователями СК России совместно с оперативными службами проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению преступления, которые в том числе будут проверены на соблюдение миграционного законодательства", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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