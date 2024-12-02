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В Москве открыли памятник летчику-испытателю Валерию Чкалову

В Москве открыли памятник летчику-испытателю Валерию Чкалову - РИА Новости, 02.12.2024

В Москве открыли памятник летчику-испытателю Валерию Чкалову

Памятник Герою Советского Союза, летчику-испытателю Валерию Чкалову открыли в Москве, сообщает министерство транспорта России. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T20:57

2024-12-02T20:57

2024-12-02T20:57

культура

общество

москва

нижегородская область

валерий чкалов

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

роман старовойт

мосгорпарк

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Памятник Герою Советского Союза, летчику-испытателю Валерию Чкалову открыли в Москве, сообщает министерство транспорта России. "При участии министра транспорта Романа Старовойта в Москве открыли памятник летчику-испытателю Валерию Чкалову", - говорится в сообщении. Министр поблагодарил всех, кто принимал участие в создании памятника: губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, Мэра Москвы Сергея Собянина, скульптора проекта Салавата Щербакова. Отмечается, что торжественная церемония прошла на Ходынском поле. Памятник установлен недалеко от места гибели Чкалова. В церемонии также приняли участие жители города, а также почетные гости, среди которых - дочь Чкалова и руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, сообщает Мосгорпарк. "Парк очень молодой, наверное, самый молодой в парках города Москвы. Он открылся всего лишь в 2018 году, но уже полюбился москвичам и гостям нашего города. И в первую очередь, о чем сегодня говорилось, он полюбился молодежи. Молодые люди отдыхают, занимаются спортом. И очень важно, что на территории парка появится такой памятник, памятник герою. И молодые люди узнают об истории авиации", - приводятся слова Фурсина в Telegram-канале Мосгорпарка. "Валерий Чкалов внёс неоценимый вклад в развитие мировой авиации и авиационной техники, посвятив этому всю свою жизнь. Он испытал более 70 типов самолётов, разработал и внедрил новые фигуры высшего пилотажа – восходящий штопор и замедленную "бочку"", - отмечает Минтранс. В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения Чкалова.

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общество, москва, нижегородская область, валерий чкалов, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), роман старовойт, мосгорпарк, министерство транспорта рф (минтранс россии)