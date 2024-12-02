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В Москве открыли памятник летчику-испытателю Валерию Чкалову - РИА Новости, 02.12.2024
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Культура
 
20:57 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/chkalov-1986961272.html
В Москве открыли памятник летчику-испытателю Валерию Чкалову
В Москве открыли памятник летчику-испытателю Валерию Чкалову - РИА Новости, 02.12.2024
В Москве открыли памятник летчику-испытателю Валерию Чкалову
Памятник Герою Советского Союза, летчику-испытателю Валерию Чкалову открыли в Москве, сообщает министерство транспорта России. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T20:57
2024-12-02T20:57
культура
общество
москва
нижегородская область
валерий чкалов
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
роман старовойт
мосгорпарк
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Памятник Герою Советского Союза, летчику-испытателю Валерию Чкалову открыли в Москве, сообщает министерство транспорта России. "При участии министра транспорта Романа Старовойта в Москве открыли памятник летчику-испытателю Валерию Чкалову", - говорится в сообщении. Министр поблагодарил всех, кто принимал участие в создании памятника: губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, Мэра Москвы Сергея Собянина, скульптора проекта Салавата Щербакова. Отмечается, что торжественная церемония прошла на Ходынском поле. Памятник установлен недалеко от места гибели Чкалова. В церемонии также приняли участие жители города, а также почетные гости, среди которых - дочь Чкалова и руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, сообщает Мосгорпарк. "Парк очень молодой, наверное, самый молодой в парках города Москвы. Он открылся всего лишь в 2018 году, но уже полюбился москвичам и гостям нашего города. И в первую очередь, о чем сегодня говорилось, он полюбился молодежи. Молодые люди отдыхают, занимаются спортом. И очень важно, что на территории парка появится такой памятник, памятник герою. И молодые люди узнают об истории авиации", - приводятся слова Фурсина в Telegram-канале Мосгорпарка. "Валерий Чкалов внёс неоценимый вклад в развитие мировой авиации и авиационной техники, посвятив этому всю свою жизнь. Он испытал более 70 типов самолётов, разработал и внедрил новые фигуры высшего пилотажа – восходящий штопор и замедленную "бочку"", - отмечает Минтранс. В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения Чкалова.
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общество, москва, нижегородская область, валерий чкалов, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), роман старовойт, мосгорпарк, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Культура, Общество, Москва, Нижегородская область, Валерий Чкалов, Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР), Роман Старовойт, Мосгорпарк, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
В Москве открыли памятник летчику-испытателю Валерию Чкалову

В Москве установили памятник Герою СССР, летчику-испытателю Валерию Чкалову

© Фото : Минтранс России/TelegramПамятник Герою Советского Союза, летчику-испытателю Валерию Чкалову открыли в Москве
Памятник Герою Советского Союза, летчику-испытателю Валерию Чкалову открыли в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : Минтранс России/Telegram
Памятник Герою Советского Союза, летчику-испытателю Валерию Чкалову открыли в Москве
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Памятник Герою Советского Союза, летчику-испытателю Валерию Чкалову открыли в Москве, сообщает министерство транспорта России.
"При участии министра транспорта Романа Старовойта в Москве открыли памятник летчику-испытателю Валерию Чкалову", - говорится в сообщении. Министр поблагодарил всех, кто принимал участие в создании памятника: губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, Мэра Москвы Сергея Собянина, скульптора проекта Салавата Щербакова.
Отмечается, что торжественная церемония прошла на Ходынском поле. Памятник установлен недалеко от места гибели Чкалова.
В церемонии также приняли участие жители города, а также почетные гости, среди которых - дочь Чкалова и руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, сообщает Мосгорпарк.
"Парк очень молодой, наверное, самый молодой в парках города Москвы. Он открылся всего лишь в 2018 году, но уже полюбился москвичам и гостям нашего города. И в первую очередь, о чем сегодня говорилось, он полюбился молодежи. Молодые люди отдыхают, занимаются спортом. И очень важно, что на территории парка появится такой памятник, памятник герою. И молодые люди узнают об истории авиации", - приводятся слова Фурсина в Telegram-канале Мосгорпарка.
"Валерий Чкалов внёс неоценимый вклад в развитие мировой авиации и авиационной техники, посвятив этому всю свою жизнь. Он испытал более 70 типов самолётов, разработал и внедрил новые фигуры высшего пилотажа – восходящий штопор и замедленную "бочку"", - отмечает Минтранс.
В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения Чкалова.
 
КультураОбществоМоскваНижегородская областьВалерий ЧкаловАлексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)Роман СтаровойтМосгорпаркМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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