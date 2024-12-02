На Алтае выросло число погибших постояльцев соццентра
Число погибших в соццентре "Дом помощи" на Алтае выросло до шести человек
© СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтактеСотрудник СК России в социальном центре в Алтайском крае, где погибли люди
Сотрудник СК России в социальном центре в Алтайском крае, где погибли люди
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БАРНАУЛ, 2 дек — РИА Новости. Число постояльцев соццентра в Алтайском крае, умерших после отравления, выросло до шести, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
"В стационарах находятся 25 человек: в горбольнице № 5 продолжают лечение четыре тяжелых пациента, три — легких, 17 — средней степени тяжести. Один пациент в ночь на 2 декабря скончался", — заявили в ведомстве.
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Там отметили, что у контактного пациента, который находится в горбольнице Рубцовска, проявилась клиника заболевания, специалисты начали лечение.
Днем 28 ноября в частной социальной организации для бывших осужденных, расположенной в селе Калистратиха Калманского района, нашли тело одного из постояльцев с признаками отравления. Еще несколько человек, также с признаками отравления, доставили в больницу, где вскоре двое из них скончались. Всего, по данным следствия, при схожих обстоятельствах в соццентре умерли пять человек. Всем находящимся на лечении поставили диагноз "острый инфекционный гастроэнтероколит".
Краевой главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Директора соццентра арестовали. Прокуратура взяла расследование на контроль.
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