Рейтинг@Mail.ru
Reuters узнало подробности о новых ограничениях на продажу чипов Китаю - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/chipy-1986808830.html
Reuters узнало подробности о новых ограничениях на продажу чипов Китаю
Reuters узнало подробности о новых ограничениях на продажу чипов Китаю - РИА Новости, 02.12.2024
Reuters узнало подробности о новых ограничениях на продажу чипов Китаю
Дополнительные ограничения на продажу Китаю полупроводникового оборудования и чипов, о которых объявят власти США, коснутся 140 компаний, передает агентство... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T10:16
2024-12-02T10:16
технологии
китай
сша
сингапур
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965647847_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_5f310a7579308052bffc0cb2a2b42219.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Дополнительные ограничения на продажу Китаю полупроводникового оборудования и чипов, о которых объявят власти США, коснутся 140 компаний, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли. По данным агентства, о новом пакете ограничений объявят уже в понедельник. Пакет мер включает в себя ограничения на поставки в Китай чипов с высокопропускной памятью (HBM), которые необходимы в сфере искусственного интеллекта (ИИ), а также новые экспортные ограничения на оборудование для производства чипов, произведенное в таких странах, как Сингапур и Малайзия. Среди китайских компаний, которые столкнутся с новыми ограничениями, около двух десятков фирм по производству полупроводников, две инвестиционные компании и более 100 производителей инструментов для микросхем, сообщили источники. Среди конкретных компаний источники называют производителей оборудования для чипов Naura Technology Group, Piotech и SiCarrier Technology. Новые правила также снизят до нуля количество американского контента, позволяющего определенным иностранным товарам избежать контроля. Это позволит США регулировать любой товар, поставляемый в Китай из-за рубежа, если он содержит американские чипы. В начале октября 2022 года США запретили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Запрет распространяется не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.
https://ria.ru/20240422/ssha-1941506841.html
https://ria.ru/20240401/mikrochipy-1937013728.html
китай
сша
сингапур
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965647847_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4080851c1c50389dc99a119cc10152b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, китай, сша, сингапур
Технологии, Китай, США, Сингапур
Reuters узнало подробности о новых ограничениях на продажу чипов Китаю

Reuters: новые ограничения США на продажу чипов Китаю коснутся 140 компаний

© sefa ozelПроизводство чипов
Производство чипов - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© sefa ozel
Производство чипов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Дополнительные ограничения на продажу Китаю полупроводникового оборудования и чипов, о которых объявят власти США, коснутся 140 компаний, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
По данным агентства, о новом пакете ограничений объявят уже в понедельник. Пакет мер включает в себя ограничения на поставки в Китай чипов с высокопропускной памятью (HBM), которые необходимы в сфере искусственного интеллекта (ИИ), а также новые экспортные ограничения на оборудование для производства чипов, произведенное в таких странах, как Сингапур и Малайзия.
Техники на заводе по производству чипов Micron Technology в Манассасе, США - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
В США утверждают, что китайские микрочипы отстают от американских
22 апреля, 13:44
Среди китайских компаний, которые столкнутся с новыми ограничениями, около двух десятков фирм по производству полупроводников, две инвестиционные компании и более 100 производителей инструментов для микросхем, сообщили источники.
Среди конкретных компаний источники называют производителей оборудования для чипов Naura Technology Group, Piotech и SiCarrier Technology.
Новые правила также снизят до нуля количество американского контента, позволяющего определенным иностранным товарам избежать контроля. Это позволит США регулировать любой товар, поставляемый в Китай из-за рубежа, если он содержит американские чипы.
В начале октября 2022 года США запретили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Запрет распространяется не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.
Посетители рассматривают микрочипы на международной выставке высоких технологий в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Названы лидеры мирового экспорта микрочипов
1 апреля, 06:07
 
ТехнологииКитайСШАСингапур
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала