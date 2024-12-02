https://ria.ru/20241202/chipy-1986808830.html

Reuters узнало подробности о новых ограничениях на продажу чипов Китаю

Reuters узнало подробности о новых ограничениях на продажу чипов Китаю - РИА Новости, 02.12.2024

Reuters узнало подробности о новых ограничениях на продажу чипов Китаю

Дополнительные ограничения на продажу Китаю полупроводникового оборудования и чипов, о которых объявят власти США, коснутся 140 компаний, передает агентство... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T10:16

2024-12-02T10:16

2024-12-02T10:16

технологии

китай

сша

сингапур

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Дополнительные ограничения на продажу Китаю полупроводникового оборудования и чипов, о которых объявят власти США, коснутся 140 компаний, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли. По данным агентства, о новом пакете ограничений объявят уже в понедельник. Пакет мер включает в себя ограничения на поставки в Китай чипов с высокопропускной памятью (HBM), которые необходимы в сфере искусственного интеллекта (ИИ), а также новые экспортные ограничения на оборудование для производства чипов, произведенное в таких странах, как Сингапур и Малайзия. Среди китайских компаний, которые столкнутся с новыми ограничениями, около двух десятков фирм по производству полупроводников, две инвестиционные компании и более 100 производителей инструментов для микросхем, сообщили источники. Среди конкретных компаний источники называют производителей оборудования для чипов Naura Technology Group, Piotech и SiCarrier Technology. Новые правила также снизят до нуля количество американского контента, позволяющего определенным иностранным товарам избежать контроля. Это позволит США регулировать любой товар, поставляемый в Китай из-за рубежа, если он содержит американские чипы. В начале октября 2022 года США запретили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Запрет распространяется не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.

https://ria.ru/20240422/ssha-1941506841.html

https://ria.ru/20240401/mikrochipy-1937013728.html

китай

сша

сингапур

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, китай, сша, сингапур