Reuters узнало подробности о новых ограничениях на продажу чипов Китаю
Reuters: новые ограничения США на продажу чипов Китаю коснутся 140 компаний
© sefa ozelПроизводство чипов
© sefa ozel
Производство чипов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Дополнительные ограничения на продажу Китаю полупроводникового оборудования и чипов, о которых объявят власти США, коснутся 140 компаний, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
По данным агентства, о новом пакете ограничений объявят уже в понедельник. Пакет мер включает в себя ограничения на поставки в Китай чипов с высокопропускной памятью (HBM), которые необходимы в сфере искусственного интеллекта (ИИ), а также новые экспортные ограничения на оборудование для производства чипов, произведенное в таких странах, как Сингапур и Малайзия.
Среди китайских компаний, которые столкнутся с новыми ограничениями, около двух десятков фирм по производству полупроводников, две инвестиционные компании и более 100 производителей инструментов для микросхем, сообщили источники.
Среди конкретных компаний источники называют производителей оборудования для чипов Naura Technology Group, Piotech и SiCarrier Technology.
Новые правила также снизят до нуля количество американского контента, позволяющего определенным иностранным товарам избежать контроля. Это позволит США регулировать любой товар, поставляемый в Китай из-за рубежа, если он содержит американские чипы.
В начале октября 2022 года США запретили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Запрет распространяется не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.
Названы лидеры мирового экспорта микрочипов
1 апреля, 06:07