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Кирилл Булгаков: российский ИТ-рынок способен на "квантовый скачок"

Кирилл Булгаков: российский ИТ-рынок способен на "квантовый скачок" - РИА Новости, 02.12.2024

Кирилл Булгаков: российский ИТ-рынок способен на "квантовый скачок"

Российский ИТ-сектор продолжает стремительно расти, реализуя в ходе импортозамещения свой огромный накопленный потенциал. Оценку текущего состояния рынка,... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T16:34

2024-12-02T16:34

2024-12-02T17:09

казахстан

узбекистан

технологии

наука

интервью

снг

импортозамещение

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Российский ИТ-сектор продолжает стремительно расти, реализуя в ходе импортозамещения свой огромный накопленный потенциал. Оценку текущего состояния рынка, последних тенденций и перспектив, а также степени зрелости отечественных решений дал в интервью РИА Новости заместитель генерального директора Холдинга Т1 по продуктам и сервисам, управляющий директор вендора НОТА Кирилл Булгаков.- Как бы вы охарактеризовали текущее состояние российского ИТ-рынка и какие наиболее важные изменения произошли за последний год?- Высокий темп роста рынка сохраняется – это примерно 30% год к году. При этом удвоились инвестиции. Видно, что крупнейшие игроки вкладывают действительно большие ресурсы, совокупно измеряемые сотнями миллиардов рублей. Мы также видим кратное увеличение числа продуктов, зарегистрированных в Реестре российского ПО.Из других трендов отмечу, что у крупнейших заказчиков, реализующих собственные программы создания решений под ключ, есть потребность в технологии и методологии безопасной заказной разработки, которая бы обеспечивалась стеком отечественных продуктов. До последнего времени такая разработка осуществлялась, как правило, с использованием открытого кода, который сегодня совершенно не отвечает беспрецедентно высокому уровню требований к информационной безопасности. И отсюда возникает потребность в замене тех элементов, которые буквально год назад хорошо функционировали.Еще один тренд – появление явно успешных кейсов проникновения искусственного интеллекта в ИТ-решения. Например, в современных сервисах видеоконференций ИИ-ассистенты самостоятельно генерируют конференции, расшифровывают диалоги и готовят краткие тезисы по итогам встречи. Другой пример, когда искусственный интеллект пишет некие стандартные, часто повторяемые элементы кода. И, конечно, ИИ используется там, где анализируются большие данные: мы уже сегодня видим повышение качества таргетирования маркетинговых кампаний, когда игроки рынка научились предлагать потребителю именно то, что ему нужно.- Отечественных разработок становится все больше: какие критерии можно назвать определяющими при выборе ИТ-решений? - Клиенту важно смотреть на текущую функциональность решения, на план его развития и на то, что представляет собой поставщик решений с точки зрения экспертизы. Например, имея многолетний опыт работы с зарубежными вендорами и зная их проблемы, мы смогли заместить их продукты решениями, развернутыми на более современной платформе. На отечественном рынке сложилась ситуация, когда появилась возможность конвертировать экспертизу в продукты.Еще один критерий выбора – устойчивость вендора, который должен иметь серьезный ресурс, чтобы на долгосрочной основе вкладывать средства в развитие своих продуктов. Я вижу кейсы, когда собираются несколько талантливых программистов и делают прекрасное решение. Судьба такого решения находится на развилке: либо его не заметят, либо его поглотит крупный игрок.Также важно выбирать именно профессионалов ИТ. У нас сегодня есть ряд крупнейших компаний не из ИТ-сферы, которые должны бы стать потребителями отечественных ИТ-решений, однако они пошли по пути создания собственных. У них много финансовых ресурсов для управления процессом создания. Однако в ряде случаев решение по многим причинам не "заточено" для выхода на открытый рынок. Тогда как профессионалы изначально все делают более осознанно, понимая, какие продукты нужны, как их продвигать. У правильного поставщика ИТ-решений должна быть налажена партнерская сеть, которая позволит эффективнее осуществлять деятельность. Поэтому наша задача не только в том, чтобы делать продукты мирового класса, но и в том, чтобы создать партнерскую экосистему, которая позволила бы их двигать в рынок.- Насколько выросла зрелость российских ИТ-продуктов за последний год? Какие сегменты показали наибольший прогресс?- Я оцениваю зрелость решений по трем направлениям: зрелость технологическая, зрелость с точки зрения информационной безопасности и зрелость функциональная. У нас сегодня в приоритете именно требования по информационной безопасности, поэтому фактически всем производителям софта оказалось необходимо делать "квантовый скачок" в этом направлении. Это сложно, но результатом этой истории может стать то, что таких надежных с точки зрения ИБ продуктов, как российские, не будет больше нигде в мире.Технологическая составляющая связана с быстродействием, устойчивостью решений. Для создания таких решений нужно иметь определенную производственную базу и производственную культуру. Это архитектурное планирование – у тебя заранее должен быть взгляд на архитектуру решения (особенно, если решение платформенное), на то, как оно будет организовано с точки зрения быстродействия, не придется ли через год его переписывать. Можно функционально поймать идею, написать красивую историю и даже найти деньги на это, но вот вопрос наличия производственной культуры может оказаться непреодолимым.Ну и главное – функциональная зрелость, поскольку требования бизнес-заказчиков к ИТ-решениям в последнее время очень сильно выросли. Когда у поставщика есть сильная команда и экспертиза, то получается хорошо, особенно если фокусироваться на методологии. При всей внешней простоте или сложности того или иного продукта важно видеть, что в основе лежит осознанная методология. Решение должно быть уже в меньшей степени "конструктором", чтобы пользователь сразу видел, что оно создавалось людьми, понимающими его бизнес.Функционально зрелые решения у нас уже есть в тех индустриях, которые исторически были наиболее восприимчивы к применению средств ИТ. Это финансы, розница, телекомы и госуслуги, где было необходимо, чтобы система могла меняться и предоставлять должную гибкость бизнесу. Зрелость априори высока, так как было много специалистов, которые в этом разбирались, поэтому переход на отечественные решения дался достаточно легко. Намного сложнее с промышленностью, которая ранее была сильно недофинансирована, в том числе – по направлению ИТ. Тут степень зрелости приходится нагонять, в ряде случаев заставляя себя опять же делать "квантовый скачок". Но позитивные тренды есть, и мы тоже в этот сегмент осознанно инвестируем. Один из примеров – наша система класса Computer-aided engineering (CAE – ПО для решения инженерных задач).- Какие Вы видите новые возможности для развития продуктов НОТА? Какие направления имеют наибольший потенциал?- В своей стратегии мы как один из крупнейших игроков рынка можем позволить себе строить максимальное продуктовое покрытие для себя и своих партнеров. В ряде случаев это обеспечивает возможности комплексной автоматизации, когда мы предлагаем клиенту спектр решений, платформу, чтобы "закрыть" целую цепочку бизнес-процессов. С другой стороны, мы работаем и над тем, чтобы повышать зрелость отдельных продуктов, что в перспективе позволяет достичь и максимальной зрелости платформенных решений.Также в рамках расширения партнерской вендорской сети мы будем развивать сотрудничество с рядом крупных игроков рынка, которые могут поставлять комплиментарные решения для наших продуктов. В этом случае возникает взаимодополняющая связка и создаются какие-то совместные комплексные решения. Такие же совместные решения мы планируем создавать путем взаимовыгодной кооперации с нишевыми игроками, которые умеют решать специфические задачи в узких предметных областях.- Многие эксперты говорят, что успешное импортозамещение невозможно без консолидации усилий российских ИТ-компаний. Разделяете ли Вы эту точку зрения?- Отечественный ИТ-рынок формировался в условиях жесткой конкуренции, что во многом подготовило его к последующим событиям: к моменту ухода зарубежных игроков мы оказались в хорошей форме. Но здесь есть такой психологический момент – мы привыкли быть конкурентами. И сейчас происходит определенный слом сознания, потому что мы понимаем, что от конкуренции "в лоб" мы должны переходить к партнерству. Эта смена бизнес-модели и психологии идет нелегко: иногда на пустом месте продолжаются войны за клиента. Но все-таки тенденция положительная: появляются различные бизнес-модели, когда производители комплементарных продуктов идут вместе, объединяют партнерские каналы, объединяют усилия по клиентам и так далее.В целом же ситуация, когда на рынке много решений, сменится консолидацией – крупные игроки будут какие-то решения покупать. Сейчас многообразие позволяет получить максимальную обратную связь от клиентов, и следующим шагом мы увидим, когда из двух или трех продуктов будет формироваться один, кто-то будет уходить с рынка, но не бесследно, а внося свою экспертизу, усиливая тех игроков, которые останутся.- Насколько активно ИТ-компании сегодня развивают свои партнерские экосистемы? И какие задачи в развитии собственной партнерской сети вы считаете приоритетными на ближайший год?- Партнерская модель – это правильное развитие рынка, и многие сегодня идут в этом направлении. Но, скорее всего, в будущем эти партнерские экосистемы будут объединяться, сливаться. Об этом говорит и тенденция последнего года: мы видим большой запрос от других игроков на создание совместных предприятий. То есть коллеги по цеху понимают, что какие-то вещи хорошо делать вместе.Что касается нашей партнерской сети, спустя год после запуска в ней уже 125 партнеров, и я считаю, что она будет кратно увеличиваться. У нас в фокусе несколько направлений по работе с партнерами. Первая важная группа – партнеры, которые имеют собственный серьезный ресурс с точки зрения емкости разработчиков в части "деливери" (непосредственное написание кода) и хорошо представлены на рынке, то есть имеют выстроенные отношения с тем или иным кругом клиентов. Мы хотим, чтобы они строили свой бизнес с нашими продуктами. Фокус номер два – объединение с крупнейшими дистрибьюторами софта. Третий фокус – компании, создающие комплементарные продукты, с которыми мы вместе двигаемся. Четвертый фокус – это нишевые игроки, и пополнение партнерской сети будет идти главным образом за счет них, потому что их много, и мы в них очень заинтересованы.В целом, мы активно отстраиваем технологическую базу партнерской экосистемы, чтобы любой партнер мог прийти и взять нужный продукт в высокой степени готовности, мог легко отделить продукт от его создателя. Это нетривиальная задача – хотя бы из-за дефицита людей на стыке архитектора ПО, производственника и бизнесмена, которые понимают, как создавать именно продукты, а не решения. Продукты, которые можно взять и внедрить другой командой. Таких специалистов мы нашли или вырастили у себя, а дальше начали осознанно вкладываться в построение эффективного процесса передачи знаний. Для этого мы строим целую систему, которая постоянно пополняется свежими материалами. Это технология постоянного обновления с точки зрения кода, документов, информирования партнеров и клиентов. И хорошо, если нашу вендорскую модель будут копировать другие игроки – это позволит всему рынку развиваться в правильном направлении.- Каким Вы видите будущее российского ИТ-рынка? Какие тренды будут определять его облик?- Очевидно, что расти бесконечно рынок не может, но потенциал еще очень велик, потому что спрос далеко не удовлетворен. Многие заказчики, среди которых крупнейшие корпорации, начали заниматься импортозамещением лишь в этом году – конкурсы только начали проводиться летом, а некоторые еще и вовсе не проведены. Я думаю, что такими же высокими темпами рынок будет расти до 2027 года, после чего произойдет определенное насыщение. Как раз в это время начнется активная фаза консолидации рынка и, вероятно, выход на IPO многих ИТ-компаний. IPO – это хорошее плечо для игроков ИТ-рынка, особенно для востребованных – тех, кто сумел упаковать свою экспертизу в продукты. При этом на рынке есть капитал, который ищет, куда быть инвестированным.В более долгосрочной перспективе сильнейшие игроки начнут выходить на зарубежные рынки. Это самое сложное, но и самое интересное. Потому что это не только проверка того, что ты собой представляешь с точки зрения продукта, но и проверка способности построить систему продвижения в текущей непростой геополитической ситуации. Оптимизм вселяет то, что на рынке стран СНГ наши продукты уже активно покупают: в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Армении, Белоруссии. Их привлекает комбинация приемлемой цены и самого современного функционала. Мы сейчас пожинаем плоды того, что продукты созданы на самых передовых технологических стеках, тогда как многие мировые игроки в этом плане отстают. На этой волне мы сможем выйти и на рынок дальнего зарубежья, особенно туда, где видим ту же траекторию развития бизнес-сообщества, какая была в свое время в России. По такой траектории, но с лагом в 5-7 лет развивается ряд стран Юго-Восточной Азии – Вьетнам, Индонезия, Филиппины. Соответственно там будут востребованы и применимы наши IT-специалисты и IT-решения. Мы обязательно постараемся попасть в этот тренд, хотя это нелегко с учетом местной специфики и необходимости строить локальную партнерскую модель. Но это, в конце концов, лишь вопрос времени и инвестиций.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, узбекистан, технологии, интервью, снг, импортозамещение