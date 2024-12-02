https://ria.ru/20241202/bespilotniki-1986818516.html
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника - РИА Новости, 02.12.2024
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T11:04
2024-12-02T11:04
2024-12-02T11:11
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ."С 08.30 до 09.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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курская область, безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника
МО: ПВО сбила два украинских беспилотника в Белгородской и Курской областях