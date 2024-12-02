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Базу ВМФ в Гремихе полностью очистили от отработавшего ядерного топлива - РИА Новости, 02.12.2024
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11:56 02.12.2024 (обновлено: 12:11 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/baza-1986829508.html
Базу ВМФ в Гремихе полностью очистили от отработавшего ядерного топлива
Базу ВМФ в Гремихе полностью очистили от отработавшего ядерного топлива - РИА Новости, 02.12.2024
Базу ВМФ в Гремихе полностью очистили от отработавшего ядерного топлива
Последняя партия отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок вывезена с береговой технической базы ВМФ РФ в ЗАТО Островной (поселок Гремиха) в... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T11:56
2024-12-02T12:11
безопасность
россия
мурманская область
дальний восток
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Последняя партия отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок вывезена с береговой технической базы ВМФ РФ в ЗАТО Островной (поселок Гремиха) в Мурманской области, тем самым значительно снижены экологические риски для региона, сообщила госкорпорация "Росатом". "Последний – одиннадцатый – комплект отработавших выемных частей (ОВЧ) реактора на жидкометаллическом теплоносителе был разобран и отправлен на переработку", - говорится в сообщении. Процесс разборки и вывоза всех ОВЧ занял более десятилетия. Специальная технология, созданная на предприятии "Росатома" "Производственное объединение "Маяк" (ЗАТО Озерск, Челябинская область), позволяет полностью перерабатывать разобранные кассеты с отработавшим уран-бериллиевым топливом от реакторов атомных подводных лодок (АПЛ) на жидкометаллическом теплоносителе, отмечает "Росатом". Одиннадцатый комплект ОВЧ входил в состав стенда-прототипа реакторной установки ОК-550КМ для атомных подводных лодок, который ранее, в 2017 году, был доставлен в Гремиху с соблюдением всех норм безопасности. "Специалистами "Росатома" решена сложнейшая проблема ликвидации отработавшего уран-бериллиевого топлива – одного из самых сложных в переработке видов ОЯТ, имеющих обогащение выше 90% и представляющих серьезную угрозу для человека и хрупкой природы Северо-Запада России. Впервые в мире продемонстрирована технология разборки уран-бериллиевых активных зон на составные части, их транспортировка и переработка. Успешное завершение проекта по вывозу ОЯТ из Гремихи означает, что на сегодня в российской части Баренцева моря останется только одно хранилище отработавшего ядерного топлива – в Губе Андреева, откуда уже вывезено больше половины ОЯТ, а полностью работы по вывозу планируется завершить к концу нынешнего десятилетия", - сказал директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов "Росатома" Василий Тинин, слова которого приведены в сообщении. База атомных подводных лодок в Гремихе была создана в 1958 году и являлась единственной в СССР, а потом в РФ, где была построена инфраструктура для обеспечения эксплуатации и перезарядки ядерных реакторов АПЛ с жидким металлическим теплоносителем. Энергетические установки с жидкометаллическим реактором имели существенно меньшие габариты, а лодки, которым они оснащались, при схожей с АПЛ с водо-водяными реакторами мощности были компактней и маневренней. В 2000 году – на момент передачи объекта от Минобороны России в ведение Минатома – инфраструктура базы ВМФ в Гремихе не соответствовала современным требованиям по безопасности и практически полностью утратила возможность функционирования по прямому назначению. "Росатом" ликвидирует опасное ядерное наследие ВМФ в рамках государственной программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса". В частности, госкорпорация продолжает очищать акватории Арктики и Дальнего Востока. К сегодняшнему дню в стране утилизированы 202 атомные подводные лодки, выведенные из эксплуатации. В Мурманской области вывоз отработавшего ядерного топлива идет в плановом режиме: с 2002 по 2023 год суммарный объем накопленного ОЯТ сократился более чем в 2 раза. С Дальнего Востока все накопленное отработавшее ядерное топливо уже полностью вывезено. Также вывезены радиационно опасные отходы с бывшей береговой технической базы ВМФ в бухте Крашенинникова, начаты работы по ее выводу из эксплуатации. К ликвидации опасного ядерного наследия "Росатом" подходит комплексно. В рамках двух федеральных целевых программ "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности" (ФЦП ЯРБ) госкорпорация также ликвидирует старые радиационно опасные производства и объекты. В проектах принимают участие более 220 предприятий атомной отрасли из более 30 регионов страны. Реализация программ позволила к сегодняшнему дню вывести из эксплуатации порядка 100 объектов, реабилитировать более трех миллионов квадратных метров загрязненных территорий в 23 регионах России.
https://ria.ru/20240412/toplivo-1939553705.html
https://ria.ru/20240829/rosatom-1969190988.html
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безопасность, россия, мурманская область, дальний восток, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Безопасность, Россия, Мурманская область, Дальний Восток, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Базу ВМФ в Гремихе полностью очистили от отработавшего ядерного топлива

"Росатом": базу ВМФ России в Гремихе очистили от отработавшего ядерного топлива

© Фото : Росатом/Telegram"Росатом" завершил вывоз отработавшего ядерного топлива с бывшей береговой базы ВМФ "Гремиха" в Мурманской области
Росатом завершил вывоз отработавшего ядерного топлива с бывшей береговой базы ВМФ Гремиха в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : Росатом/Telegram
"Росатом" завершил вывоз отработавшего ядерного топлива с бывшей береговой базы ВМФ "Гремиха" в Мурманской области
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Последняя партия отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок вывезена с береговой технической базы ВМФ РФ в ЗАТО Островной (поселок Гремиха) в Мурманской области, тем самым значительно снижены экологические риски для региона, сообщила госкорпорация "Росатом".
"Последний – одиннадцатый – комплект отработавших выемных частей (ОВЧ) реактора на жидкометаллическом теплоносителе был разобран и отправлен на переработку", - говорится в сообщении.
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Процесс разборки и вывоза всех ОВЧ занял более десятилетия. Специальная технология, созданная на предприятии "Росатома" "Производственное объединение "Маяк" (ЗАТО Озерск, Челябинская область), позволяет полностью перерабатывать разобранные кассеты с отработавшим уран-бериллиевым топливом от реакторов атомных подводных лодок (АПЛ) на жидкометаллическом теплоносителе, отмечает "Росатом".
Одиннадцатый комплект ОВЧ входил в состав стенда-прототипа реакторной установки ОК-550КМ для атомных подводных лодок, который ранее, в 2017 году, был доставлен в Гремиху с соблюдением всех норм безопасности.
«
"Специалистами "Росатома" решена сложнейшая проблема ликвидации отработавшего уран-бериллиевого топлива – одного из самых сложных в переработке видов ОЯТ, имеющих обогащение выше 90% и представляющих серьезную угрозу для человека и хрупкой природы Северо-Запада России. Впервые в мире продемонстрирована технология разборки уран-бериллиевых активных зон на составные части, их транспортировка и переработка. Успешное завершение проекта по вывозу ОЯТ из Гремихи означает, что на сегодня в российской части Баренцева моря останется только одно хранилище отработавшего ядерного топлива – в Губе Андреева, откуда уже вывезено больше половины ОЯТ, а полностью работы по вывозу планируется завершить к концу нынешнего десятилетия", - сказал директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов "Росатома" Василий Тинин, слова которого приведены в сообщении.
База атомных подводных лодок в Гремихе была создана в 1958 году и являлась единственной в СССР, а потом в РФ, где была построена инфраструктура для обеспечения эксплуатации и перезарядки ядерных реакторов АПЛ с жидким металлическим теплоносителем. Энергетические установки с жидкометаллическим реактором имели существенно меньшие габариты, а лодки, которым они оснащались, при схожей с АПЛ с водо-водяными реакторами мощности были компактней и маневренней. В 2000 году – на момент передачи объекта от Минобороны России в ведение Минатома – инфраструктура базы ВМФ в Гремихе не соответствовала современным требованиям по безопасности и практически полностью утратила возможность функционирования по прямому назначению.
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"Росатом" ликвидирует опасное ядерное наследие ВМФ в рамках государственной программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса". В частности, госкорпорация продолжает очищать акватории Арктики и Дальнего Востока. К сегодняшнему дню в стране утилизированы 202 атомные подводные лодки, выведенные из эксплуатации.
В Мурманской области вывоз отработавшего ядерного топлива идет в плановом режиме: с 2002 по 2023 год суммарный объем накопленного ОЯТ сократился более чем в 2 раза. С Дальнего Востока все накопленное отработавшее ядерное топливо уже полностью вывезено. Также вывезены радиационно опасные отходы с бывшей береговой технической базы ВМФ в бухте Крашенинникова, начаты работы по ее выводу из эксплуатации.
К ликвидации опасного ядерного наследия "Росатом" подходит комплексно. В рамках двух федеральных целевых программ "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности" (ФЦП ЯРБ) госкорпорация также ликвидирует старые радиационно опасные производства и объекты. В проектах принимают участие более 220 предприятий атомной отрасли из более 30 регионов страны. Реализация программ позволила к сегодняшнему дню вывести из эксплуатации порядка 100 объектов, реабилитировать более трех миллионов квадратных метров загрязненных территорий в 23 регионах России.
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