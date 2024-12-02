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Американский профессор счел бесстыдным помилование Байденом своего сына - РИА Новости, 02.12.2024
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23:54 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/bayden-1986986416.html
Американский профессор счел бесстыдным помилование Байденом своего сына
Американский профессор счел бесстыдным помилование Байденом своего сына - РИА Новости, 02.12.2024
Американский профессор счел бесстыдным помилование Байденом своего сына
Американский аналитик, профессор университета Иллинойса Фрэнсис Бойл (Francis Boyle) в комментарии РИА Новости назвал "бесстыдным и бессовестным" помилование... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T23:54
2024-12-02T23:54
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НЬЮ-ЙОРК, 2 дек - РИА Новости. Американский аналитик, профессор университета Иллинойса Фрэнсис Бойл (Francis Boyle) в комментарии РИА Новости назвал "бесстыдным и бессовестным" помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера, собеседник агентства уточнил, что выигравший выборы Дональд Трамп не сможет отменить его. Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Выигравший президентские выборы США Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия. "Согласно Конституции США, помилование является абсолютным и окончательным. Оно не может быть оспорено в суде. Трамп не может отменить его. Конечно, президент Байден неоднократно обещал не помиловать своего сына. И как бывший практикующий налоговый юрист, я счел бесстыдным и бессовестным то, что Байден помиловал своего сына по таким вопиющим уголовным обвинениям в налоговом мошенничестве. Как юрист, президент Байден знает лучше. Какой сигнал это посылает американским гражданам и иностранным резидентам, которые ежегодно платят свою справедливую долю налогов?" - сказал РИА Новости Бойл.
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в мире, сша, джо байден, хантер байден
В мире, США, Джо Байден, Хантер Байден
Американский профессор счел бесстыдным помилование Байденом своего сына

Профессор права Бойл назвал помилование Байденом сына Хантера бессовестным

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден со своим сыном Хантером
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером
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НЬЮ-ЙОРК, 2 дек - РИА Новости. Американский аналитик, профессор университета Иллинойса Фрэнсис Бойл (Francis Boyle) в комментарии РИА Новости назвал "бесстыдным и бессовестным" помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера, собеседник агентства уточнил, что выигравший выборы Дональд Трамп не сможет отменить его.
Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Выигравший президентские выборы США Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
"Согласно Конституции США, помилование является абсолютным и окончательным. Оно не может быть оспорено в суде. Трамп не может отменить его. Конечно, президент Байден неоднократно обещал не помиловать своего сына. И как бывший практикующий налоговый юрист, я счел бесстыдным и бессовестным то, что Байден помиловал своего сына по таким вопиющим уголовным обвинениям в налоговом мошенничестве. Как юрист, президент Байден знает лучше. Какой сигнал это посылает американским гражданам и иностранным резидентам, которые ежегодно платят свою справедливую долю налогов?" - сказал РИА Новости Бойл.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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В миреСШАДжо БайденХантер Байден
 
 
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