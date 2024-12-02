https://ria.ru/20241202/bayden-1986986416.html
Американский профессор счел бесстыдным помилование Байденом своего сына
Американский профессор счел бесстыдным помилование Байденом своего сына - РИА Новости, 02.12.2024
Американский профессор счел бесстыдным помилование Байденом своего сына
Американский аналитик, профессор университета Иллинойса Фрэнсис Бойл (Francis Boyle) в комментарии РИА Новости назвал "бесстыдным и бессовестным" помилование... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T23:54
2024-12-02T23:54
2024-12-02T23:54
в мире
сша
джо байден
хантер байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986825856_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_0e65f1601b27515feff349d6c79b32b4.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 2 дек - РИА Новости. Американский аналитик, профессор университета Иллинойса Фрэнсис Бойл (Francis Boyle) в комментарии РИА Новости назвал "бесстыдным и бессовестным" помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера, собеседник агентства уточнил, что выигравший выборы Дональд Трамп не сможет отменить его. Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Выигравший президентские выборы США Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия. "Согласно Конституции США, помилование является абсолютным и окончательным. Оно не может быть оспорено в суде. Трамп не может отменить его. Конечно, президент Байден неоднократно обещал не помиловать своего сына. И как бывший практикующий налоговый юрист, я счел бесстыдным и бессовестным то, что Байден помиловал своего сына по таким вопиющим уголовным обвинениям в налоговом мошенничестве. Как юрист, президент Байден знает лучше. Какой сигнал это посылает американским гражданам и иностранным резидентам, которые ежегодно платят свою справедливую долю налогов?" - сказал РИА Новости Бойл.
https://ria.ru/20241202/bayden-1986949063.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986825856_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_a427b7a32e064a135f44935259f34386.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, хантер байден
В мире, США, Джо Байден, Хантер Байден
Американский профессор счел бесстыдным помилование Байденом своего сына
Профессор права Бойл назвал помилование Байденом сына Хантера бессовестным
НЬЮ-ЙОРК, 2 дек - РИА Новости. Американский аналитик, профессор университета Иллинойса Фрэнсис Бойл (Francis Boyle) в комментарии РИА Новости назвал "бесстыдным и бессовестным" помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера, собеседник агентства уточнил, что выигравший выборы Дональд Трамп не сможет отменить его.
Байден
ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Выигравший президентские выборы США Дональд Трамп
назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
"Согласно Конституции США, помилование является абсолютным и окончательным. Оно не может быть оспорено в суде. Трамп не может отменить его. Конечно, президент Байден неоднократно обещал не помиловать своего сына. И как бывший практикующий налоговый юрист, я счел бесстыдным и бессовестным то, что Байден помиловал своего сына по таким вопиющим уголовным обвинениям в налоговом мошенничестве. Как юрист, президент Байден знает лучше. Какой сигнал это посылает американским гражданам и иностранным резидентам, которые ежегодно платят свою справедливую долю налогов?" - сказал РИА Новости Бойл.