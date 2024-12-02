https://ria.ru/20241202/bayden-1986907560.html

Сенаторы призвали Байдена ограничить возможности Трампа, сообщили СМИ

Сенаторы призвали Байдена ограничить возможности Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.12.2024

Сенаторы призвали Байдена ограничить возможности Трампа, сообщили СМИ

Два сенатора-демократа призывают администрацию президента США Джо Байдена издать указ, который мог бы временно ограничить возможности его преемника Дональда... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T16:38

2024-12-02T16:38

2024-12-02T18:30

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Два сенатора-демократа призывают администрацию президента США Джо Байдена издать указ, который мог бы временно ограничить возможности его преемника Дональда Трампа по развертыванию американских войск внутри страны после вступления в должность, сообщает телеканал NBC. Как отмечает телеканал, во время первого срока Трамп рассматривал возможность использования Закона о мятеже в ответ на беспорядки под лозунгами Black Lives Matter. Недавно Трамп предложил использовать американские вооруженные силы для депортации мигрантов, не имеющих легального статуса. Он также заявил, что перебросит американские войска из-за рубежа и разместит их на южной границе. Трамп неоднократно говорил об использовании войск для борьбы с "врагом изнутри", утверждается в публикации. "Мы обращаемся к вам с настоятельной просьбой издать директиву, запрещающую мобилизацию военнослужащих и сотрудников Национальной гвардии для использования против своих соотечественников, если на это нет специального разрешения", - сказано в обращении сенаторов Элизабет Уоррен и Ричарда Блюменталя к президенту Джо Байдену и министру обороны Ллойду Остину. Это письмо было отправлено 26 ноября. Уоррен и Блюменталь, которые входят в состав сенатского комитета по делам вооруженных сил, также просят администрацию Байдена ограничить применение федеральных сил случаями, когда власти штатов запрашивают об этом Вашингтон. После вступления в должность 20 января Трамп может издать собственный указ, отменяющий распоряжение Байдена. По мнению обозревателя NBC, сенаторы, очевидно, надеются, что публичное освещение этого вопроса может сдержать Трампа.

https://ria.ru/20241125/kreml-1985558271.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, элизабет уоррен, nbc, выборы президента сша — 2024