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Сенаторы призвали Байдена ограничить возможности Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.12.2024
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16:38 02.12.2024 (обновлено: 18:30 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/bayden-1986907560.html
Сенаторы призвали Байдена ограничить возможности Трампа, сообщили СМИ
Сенаторы призвали Байдена ограничить возможности Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.12.2024
Сенаторы призвали Байдена ограничить возможности Трампа, сообщили СМИ
Два сенатора-демократа призывают администрацию президента США Джо Байдена издать указ, который мог бы временно ограничить возможности его преемника Дональда... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:38
2024-12-02T18:30
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
джо байден
элизабет уоррен
nbc
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Два сенатора-демократа призывают администрацию президента США Джо Байдена издать указ, который мог бы временно ограничить возможности его преемника Дональда Трампа по развертыванию американских войск внутри страны после вступления в должность, сообщает телеканал NBC. Как отмечает телеканал, во время первого срока Трамп рассматривал возможность использования Закона о мятеже в ответ на беспорядки под лозунгами Black Lives Matter. Недавно Трамп предложил использовать американские вооруженные силы для депортации мигрантов, не имеющих легального статуса. Он также заявил, что перебросит американские войска из-за рубежа и разместит их на южной границе. Трамп неоднократно говорил об использовании войск для борьбы с "врагом изнутри", утверждается в публикации. "Мы обращаемся к вам с настоятельной просьбой издать директиву, запрещающую мобилизацию военнослужащих и сотрудников Национальной гвардии для использования против своих соотечественников, если на это нет специального разрешения", - сказано в обращении сенаторов Элизабет Уоррен и Ричарда Блюменталя к президенту Джо Байдену и министру обороны Ллойду Остину. Это письмо было отправлено 26 ноября. Уоррен и Блюменталь, которые входят в состав сенатского комитета по делам вооруженных сил, также просят администрацию Байдена ограничить применение федеральных сил случаями, когда власти штатов запрашивают об этом Вашингтон. После вступления в должность 20 января Трамп может издать собственный указ, отменяющий распоряжение Байдена. По мнению обозревателя NBC, сенаторы, очевидно, надеются, что публичное освещение этого вопроса может сдержать Трампа.
https://ria.ru/20241125/kreml-1985558271.html
https://ria.ru/20241107/tramp-1982333621.html
сша
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, элизабет уоррен, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джо Байден, Элизабет Уоррен, NBC, Выборы президента США — 2024
Сенаторы призвали Байдена ограничить возможности Трампа, сообщили СМИ

NBC: сенаторы призвали Байдена ограничить возможности Трампа по размещению войск

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Два сенатора-демократа призывают администрацию президента США Джо Байдена издать указ, который мог бы временно ограничить возможности его преемника Дональда Трампа по развертыванию американских войск внутри страны после вступления в должность, сообщает телеканал NBC.
Как отмечает телеканал, во время первого срока Трамп рассматривал возможность использования Закона о мятеже в ответ на беспорядки под лозунгами Black Lives Matter. Недавно Трамп предложил использовать американские вооруженные силы для депортации мигрантов, не имеющих легального статуса. Он также заявил, что перебросит американские войска из-за рубежа и разместит их на южной границе. Трамп неоднократно говорил об использовании войск для борьбы с "врагом изнутри", утверждается в публикации.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
В Кремле прокомментировали заявление Уолца о работе Трампа с Байденом
25 ноября, 12:38
"Мы обращаемся к вам с настоятельной просьбой издать директиву, запрещающую мобилизацию военнослужащих и сотрудников Национальной гвардии для использования против своих соотечественников, если на это нет специального разрешения", - сказано в обращении сенаторов Элизабет Уоррен и Ричарда Блюменталя к президенту Джо Байдену и министру обороны Ллойду Остину. Это письмо было отправлено 26 ноября.
Уоррен и Блюменталь, которые входят в состав сенатского комитета по делам вооруженных сил, также просят администрацию Байдена ограничить применение федеральных сил случаями, когда власти штатов запрашивают об этом Вашингтон.
После вступления в должность 20 января Трамп может издать собственный указ, отменяющий распоряжение Байдена. По мнению обозревателя NBC, сенаторы, очевидно, надеются, что публичное освещение этого вопроса может сдержать Трампа.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Трамп обсудит с Байденом в Белом доме вопрос передачи власти
7 ноября, 02:27
 
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампДжо БайденЭлизабет УорренNBCВыборы президента США — 2024
 
 
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