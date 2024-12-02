Сенаторы призвали Байдена ограничить возможности Трампа, сообщили СМИ
NBC: сенаторы призвали Байдена ограничить возможности Трампа по размещению войск
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Два сенатора-демократа призывают администрацию президента США Джо Байдена издать указ, который мог бы временно ограничить возможности его преемника Дональда Трампа по развертыванию американских войск внутри страны после вступления в должность, сообщает телеканал NBC.
Как отмечает телеканал, во время первого срока Трамп рассматривал возможность использования Закона о мятеже в ответ на беспорядки под лозунгами Black Lives Matter. Недавно Трамп предложил использовать американские вооруженные силы для депортации мигрантов, не имеющих легального статуса. Он также заявил, что перебросит американские войска из-за рубежа и разместит их на южной границе. Трамп неоднократно говорил об использовании войск для борьбы с "врагом изнутри", утверждается в публикации.
"Мы обращаемся к вам с настоятельной просьбой издать директиву, запрещающую мобилизацию военнослужащих и сотрудников Национальной гвардии для использования против своих соотечественников, если на это нет специального разрешения", - сказано в обращении сенаторов Элизабет Уоррен и Ричарда Блюменталя к президенту Джо Байдену и министру обороны Ллойду Остину. Это письмо было отправлено 26 ноября.
Уоррен и Блюменталь, которые входят в состав сенатского комитета по делам вооруженных сил, также просят администрацию Байдена ограничить применение федеральных сил случаями, когда власти штатов запрашивают об этом Вашингтон.
После вступления в должность 20 января Трамп может издать собственный указ, отменяющий распоряжение Байдена. По мнению обозревателя NBC, сенаторы, очевидно, надеются, что публичное освещение этого вопроса может сдержать Трампа.
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