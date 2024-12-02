https://ria.ru/20241202/bayden-1986785399.html

"Врун серийный". Помилованный Байденом Хантер собрался помогать наркоманам

"Врун серийный". Помилованный Байденом Хантер собрался помогать наркоманам - РИА Новости, 02.12.2024

"Врун серийный". Помилованный Байденом Хантер собрался помогать наркоманам

Хантер Байден заявил, что после помилования отцом хочет помогать людям, которые борются с наркозависимостью. Его слова передает агентство Assosiated Press. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T05:45

2024-12-02T05:45

2024-12-02T08:07

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Хантер Байден заявил, что после помилования отцом хочет помогать людям, которые борются с наркозависимостью. Его слова передает агентство Assosiated Press.Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, несмотря на заявления не делать этого. Свое решение он объяснил тем, что судебное преследование, по его мнению, было несправедливым и предвзятым. По словам Байдена-младшего, он осознает свою ответственность за допущенные ошибки в сложные времена борьбы с зависимостью. Эти ошибки были использованы в политических целях, направленных на публичное унижение его семьи. Хантер подчеркнул, что не рассматривает помилование как само собой разумеющееся и намерен после этого заниматься поддержкой тех, кто продолжает бороться с зависимостями.Против Байдена-младшего рассматривали несколько уголовных дел, в частности, о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Рассмотрение этого дела заняло неделю, всего было заслушано более 10 свидетелей. Прокуратура вызвала бывшую жену Байдена-младшего, а также вдову его брата Бо, с которой у Хантера также были отношения. Свидетели обвинения говорили о наркотической зависимости Байдена-младшего, показывая, что в сентябре и в конце октября 2018 года видели его под воздействием запрещенных веществ. Дочь Хантера Байдена Наоми рассказала, что летом 2018 года впервые за три года после смерти дяди Бо увидела отца трезвым – в реабилитационном центре.Другое дело связано с неуплатой налогов в штате Калифорния. Этот случай стал первым в истории, когда под суд попал сын действующего президента США. Американский лидер Джо Байден заявлял, что примет любое решение суда против сына и в случае обвинительного приговора не станет использовать свое право помиловать его.В июне Байден категорически исключил помилование или смягчение наказания для своего сына Хантера."Я подчиняюсь решению присяжных. Я сделаю это, но не помилую его", — заявил он в Дэлавере.Совсем недавно, 8 ноября, через несколько дней после победы Дональда Трампа на выборах президента США, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер исключила возможность помилования младшего Байдена, заявив: "Нам неоднократно задавали этот вопрос. Наш ответ остается в силе - нет".Помилование Хантера уже раскритиковали представители Демократической партии, которые называют решение Байдена "глупо эгоистичным", "маразматичным", "чушью собачьей" и "просто неправильным". Многие демократы называют Байдена "серийным лжецом" и обвиняют в "уничтожении" своего политического наследия, согласившись на подобный шаг.В стане политических оппонентов — в Республиканской партии — член палаты представителей Марджори Тейлор Грин напомнила, что решение президента США оставляет безнаказанным фактического преступника. "Хантер Байден нарушил законы об оружии <...> и что хуже всего, он нарушил Закон Манна, занимаясь торговлей женщинами с целью сексуальной эксплуатации по всей стране. Это помилование — признание Джо Байденом того, что Хантер преступник. Байден пытался бросить сыновей президента Трампа в тюрьму, но своего сына он отпускает", — написала конгрессвумен в соцсети Х.

https://ria.ru/20241202/bayden-1986782188.html

https://ria.ru/20240603/bayden-1950242166.html

https://ria.ru/20240906/ekspert-1971031060.html

https://ria.ru/20241202/tramp-1986785692.html

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