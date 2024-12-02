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"Врун серийный". Помилованный Байденом Хантер собрался помогать наркоманам - РИА Новости, 02.12.2024
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05:45 02.12.2024 (обновлено: 08:07 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/bayden-1986785399.html
"Врун серийный". Помилованный Байденом Хантер собрался помогать наркоманам
"Врун серийный". Помилованный Байденом Хантер собрался помогать наркоманам - РИА Новости, 02.12.2024
"Врун серийный". Помилованный Байденом Хантер собрался помогать наркоманам
Хантер Байден заявил, что после помилования отцом хочет помогать людям, которые борются с наркозависимостью. Его слова передает агентство Assosiated Press. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T05:45
2024-12-02T08:07
в мире
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хантер байден
калифорния
дональд трамп
марджори тейлор грин
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Хантер Байден заявил, что после помилования отцом хочет помогать людям, которые борются с наркозависимостью. Его слова передает агентство Assosiated Press.Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, несмотря на заявления не делать этого. Свое решение он объяснил тем, что судебное преследование, по его мнению, было несправедливым и предвзятым. По словам Байдена-младшего, он осознает свою ответственность за допущенные ошибки в сложные времена борьбы с зависимостью. Эти ошибки были использованы в политических целях, направленных на публичное унижение его семьи. Хантер подчеркнул, что не рассматривает помилование как само собой разумеющееся и намерен после этого заниматься поддержкой тех, кто продолжает бороться с зависимостями.Против Байдена-младшего рассматривали несколько уголовных дел, в частности, о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Рассмотрение этого дела заняло неделю, всего было заслушано более 10 свидетелей. Прокуратура вызвала бывшую жену Байдена-младшего, а также вдову его брата Бо, с которой у Хантера также были отношения. Свидетели обвинения говорили о наркотической зависимости Байдена-младшего, показывая, что в сентябре и в конце октября 2018 года видели его под воздействием запрещенных веществ. Дочь Хантера Байдена Наоми рассказала, что летом 2018 года впервые за три года после смерти дяди Бо увидела отца трезвым – в реабилитационном центре.Другое дело связано с неуплатой налогов в штате Калифорния. Этот случай стал первым в истории, когда под суд попал сын действующего президента США. Американский лидер Джо Байден заявлял, что примет любое решение суда против сына и в случае обвинительного приговора не станет использовать свое право помиловать его.В июне Байден категорически исключил помилование или смягчение наказания для своего сына Хантера."Я подчиняюсь решению присяжных. Я сделаю это, но не помилую его", — заявил он в Дэлавере.Совсем недавно, 8 ноября, через несколько дней после победы Дональда Трампа на выборах президента США, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер исключила возможность помилования младшего Байдена, заявив: "Нам неоднократно задавали этот вопрос. Наш ответ остается в силе - нет".Помилование Хантера уже раскритиковали представители Демократической партии, которые называют решение Байдена "глупо эгоистичным", "маразматичным", "чушью собачьей" и "просто неправильным". Многие демократы называют Байдена "серийным лжецом" и обвиняют в "уничтожении" своего политического наследия, согласившись на подобный шаг.В стане политических оппонентов — в Республиканской партии — член палаты представителей Марджори Тейлор Грин напомнила, что решение президента США оставляет безнаказанным фактического преступника. "Хантер Байден нарушил законы об оружии &lt;...&gt; и что хуже всего, он нарушил Закон Манна, занимаясь торговлей женщинами с целью сексуальной эксплуатации по всей стране. Это помилование — признание Джо Байденом того, что Хантер преступник. Байден пытался бросить сыновей президента Трампа в тюрьму, но своего сына он отпускает", — написала конгрессвумен в соцсети Х.
https://ria.ru/20241202/bayden-1986782188.html
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в мире, сша, джо байден, хантер байден, калифорния, дональд трамп, марджори тейлор грин
В мире, США, Джо Байден, Хантер Байден, Калифорния, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин
"Врун серийный". Помилованный Байденом Хантер собрался помогать наркоманам

Сын Байдена решил заняться помощью людям с зависимостью после помилования отцом

© AP Photo / Julio CortezХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Julio Cortez
Хантер Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Хантер Байден заявил, что после помилования отцом хочет помогать людям, которые борются с наркозависимостью. Его слова передает агентство Assosiated Press.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, несмотря на заявления не делать этого. Свое решение он объяснил тем, что судебное преследование, по его мнению, было несправедливым и предвзятым.
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Байден помиловал своего сына Хантера из-за судебной ошибки
Вчера, 03:34
По словам Байдена-младшего, он осознает свою ответственность за допущенные ошибки в сложные времена борьбы с зависимостью. Эти ошибки были использованы в политических целях, направленных на публичное унижение его семьи. Хантер подчеркнул, что не рассматривает помилование как само собой разумеющееся и намерен после этого заниматься поддержкой тех, кто продолжает бороться с зависимостями.
Против Байдена-младшего рассматривали несколько уголовных дел, в частности, о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ.
Рассмотрение этого дела заняло неделю, всего было заслушано более 10 свидетелей. Прокуратура вызвала бывшую жену Байдена-младшего, а также вдову его брата Бо, с которой у Хантера также были отношения. Свидетели обвинения говорили о наркотической зависимости Байдена-младшего, показывая, что в сентябре и в конце октября 2018 года видели его под воздействием запрещенных веществ. Дочь Хантера Байдена Наоми рассказала, что летом 2018 года впервые за три года после смерти дяди Бо увидела отца трезвым – в реабилитационном центре.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Байден пообещал поддерживать сына Хантера
3 июня, 17:22
Другое дело связано с неуплатой налогов в штате Калифорния. Этот случай стал первым в истории, когда под суд попал сын действующего президента США. Американский лидер Джо Байден заявлял, что примет любое решение суда против сына и в случае обвинительного приговора не станет использовать свое право помиловать его.
В июне Байден категорически исключил помилование или смягчение наказания для своего сына Хантера.
"Я подчиняюсь решению присяжных. Я сделаю это, но не помилую его", — заявил он в Дэлавере.
Совсем недавно, 8 ноября, через несколько дней после победы Дональда Трампа на выборах президента США, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер исключила возможность помилования младшего Байдена, заявив: "Нам неоднократно задавали этот вопрос. Наш ответ остается в силе - нет".
Хантер Байден у здания федерального суда в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Эксперт объяснил, почему Хантер Байден признал вину
6 сентября, 13:00
Помилование Хантера уже раскритиковали представители Демократической партии, которые называют решение Байдена "глупо эгоистичным", "маразматичным", "чушью собачьей" и "просто неправильным". Многие демократы называют Байдена "серийным лжецом" и обвиняют в "уничтожении" своего политического наследия, согласившись на подобный шаг.
В стане политических оппонентов — в Республиканской партии — член палаты представителей Марджори Тейлор Грин напомнила, что решение президента США оставляет безнаказанным фактического преступника.
"Хантер Байден нарушил законы об оружии <...> и что хуже всего, он нарушил Закон Манна, занимаясь торговлей женщинами с целью сексуальной эксплуатации по всей стране. Это помилование — признание Джо Байденом того, что Хантер преступник. Байден пытался бросить сыновей президента Трампа в тюрьму, но своего сына он отпускает", — написала конгрессвумен в соцсети Х.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Трамп назвал решение Байдена о помиловании сына злоупотреблением
Вчера, 05:27
 
В миреСШАДжо БайденХантер БайденКалифорнияДональд ТрампМарджори Тейлор Грин
 
 
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