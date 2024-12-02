https://ria.ru/20241202/bayden-1986782188.html

Байден помиловал своего сына Хантера из-за судебной ошибки

Байден помиловал своего сына Хантера из-за судебной ошибки - РИА Новости, 02.12.2024

Байден помиловал своего сына Хантера из-за судебной ошибки

Президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости и... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T03:34

2024-12-02T03:34

2024-12-02T09:57

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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости и предвзятости судебного преследования."С первого дня на посту президента я сказал, что не буду вмешиваться в принятие решений Министерства юстиции, и я сдержал своё слово, даже наблюдая, как моего сына выборочно и несправедливо преследуют", — сказал Байден, чье заявление распространил Белый дом.Президент отметил, что случаи, подобные делу Хантера, обычно разрешаются более мягкими мерами, такими как выплаты задолженностей по налогам или штрафами. Он подчеркнул, что его сын стал мишенью исключительно ради политического давления.По мнению Байдена, ни один разумный человек не может прийти к иному выводу, кроме того, что Хантер стал мишенью лишь потому, что он сын президента США — и это неправильно."На протяжении пяти с половиной лет Хантер остается трезвым, несмотря на постоянные атаки и преследования. Попытки сломать Хантера — это попытки сломать меня. И нет причин думать, что они прекратятся", — заявил Байден, чье заявление обнародовал Белый дом.Президент США отметил, что решение о помиловании своего сына он принял на выходных, после долгих размышлений."Я верю в правосудие, но считаю, что политика проникла в этот процесс, приведя к судебной ошибке. Надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу", — заявил Байден.По словам главы Белого дома, его решение продиктовано не только семейными мотивами, но и убеждением в том, что судебный процесс был несправедливым и нарушал принципы правосудия.

https://ria.ru/20241130/bayden-1986595320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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