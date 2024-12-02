https://ria.ru/20241202/bajden-1986894625.html

Washington Post рассказала, к чему может привести помощь США Украине

Washington Post рассказала, к чему может привести помощь США Украине - РИА Новости, 02.12.2024

Washington Post рассказала, к чему может привести помощь США Украине

Администрация президента США Джо Байдена пытается как можно быстрее предоставить Украине оставшуюся военную помощь до прихода к власти победившего на... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T15:51

2024-12-02T15:51

2024-12-02T15:51

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена пытается как можно быстрее предоставить Украине оставшуюся военную помощь до прихода к власти победившего на президентских выборах Дональда Трампа, несмотря на то, что это может нанести вред другим американским военным миссиям, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о том, что администрация Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода и инаугурации победившего на президентских выборах Дональда Трампа 20 января 2025 года. По информации издания, чтобы израсходовать на оружие все оставшиеся средства и передать его Киеву, объем поставок должен составлять более чем 110 миллионов долларов в сутки - порядка 3 миллиардов в декабре и в январе. Собеседники газеты отмечали обеспокоенность в связи с тем, что будущая администрация Трампа может отказать Киеву в передаче новых пакетов военной поддержки с целью усадить представителей Украины за стол переговоров с Россией. "Администрация Байдена в последний момент борется за предоставление Украине дополнительного вооружения на миллиарды долларов - это масштабные усилия, которые создают обеспокоенность внутри страны из-за того, что могут негативно сказаться на американских запасах и истощить ресурсы на других горячих точках... Главный риск в краткосрочном "спринте" с помощью Украине заключается скорее (во вреде для - ред.) других миссий, чем в опустошении резервов США - военные выделяют больше боевых средств ВВС и персонала для переброски огромного количества техники в Европу. Белый дом взвешивает эти противоречивые требования, в то время как продвигает свои планы по помощи Украине", - пишет издание со ссылкой на американских чиновников. Тем не менее, как утверждает один из собеседников издания, "компромиссное решение", по подсчетам администрации, заключается в том, что несмотря на проблемы с возможным опустошением запасов, лучше отправить в Киев как можно больше помощи. Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241130/elektroenergiya-1986629261.html

https://ria.ru/20241111/ukraina-1983116708.html

https://ria.ru/20241106/tramp-1982190753.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, нато, nbc