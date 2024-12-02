https://ria.ru/20241202/bajden-1986815369.html

Байден запланировал помилование Хантера более трех месяцев назад, пишут СМИ

Байден запланировал помилование Хантера более трех месяцев назад, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2024

Байден запланировал помилование Хантера более трех месяцев назад, пишут СМИ

Президент США Джо Байден решил помиловать своего сына Хантера более трех месяцев назад и тот об этом знал, пишет портал TMZ. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T10:46

2024-12-02T10:46

2024-12-02T12:15

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден решил помиловать своего сына Хантера более трех месяцев назад и тот об этом знал, пишет портал TMZ. "Связанные с Белым домом осведомленные источники рассказали <…>, что Байден запланировал это более трех месяцев назад", — говорится в статье. Портал отмечает, что Байден не был вовлечен в судебные разбирательства сына до июня 2023 года, когда Хантеру не получилось заключить со следствием сделку. Президент, утверждают собеседники издания, был этим взволнован и посчитал, что дело против сына политизировано. В то же время, по словам источников, "озадачивающее" решение Хантера в сентябре признать вину по всем пунктам обвинения в налоговых преступлениях объясняется тем, что он знал о будущем помиловании. Минувшей ночью стало известно, что Байден подписал указ о помиловании Хантера. Он заявил, что убежден в несправедливости судебного преследования своего сына. Избранный президент Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.

https://ria.ru/20241202/bajden-1986809008.html

https://ria.ru/20241202/zakharova-1986798651.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп