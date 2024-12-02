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Однопартиец Байдена осудил его решение помиловать сына - РИА Новости, 02.12.2024
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10:17 02.12.2024 (обновлено: 11:43 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/bajden-1986809008.html
Однопартиец Байдена осудил его решение помиловать сына
Однопартиец Байдена осудил его решение помиловать сына - РИА Новости, 02.12.2024
Однопартиец Байдена осудил его решение помиловать сына
Член палаты представителей от Демократической партии Грег Стэнтон осудил решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T10:17
2024-12-02T11:43
в мире
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Член палаты представителей от Демократической партии Грег Стэнтон осудил решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера.Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия."Я уважаю президента Байдена, но считаю, что он допустил ошибку", - написал Стэнтон на своей странице в соцсети Х.По мнению Стэнтона, обвинения, выдвинутые Хантеру, не были обусловлены политическими мотивами."Это не было преследованием по политическим мотивам. Хантер совершил тяжкое преступление и был осужден судом присяжных", - написал он.Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого были выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.
https://ria.ru/20241202/mask-1986793855.html
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в мире, сша, джо байден, хантер байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Хантер Байден, Дональд Трамп
Однопартиец Байдена осудил его решение помиловать сына

Однопартиец Байдена Стэнтон осудил его решение помиловать сына Хантера

© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Tom WilliamsХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Tom Williams
Хантер Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Член палаты представителей от Демократической партии Грег Стэнтон осудил решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера.
Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
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"Я уважаю президента Байдена, но считаю, что он допустил ошибку", - написал Стэнтон на своей странице в соцсети Х.
По мнению Стэнтона, обвинения, выдвинутые Хантеру, не были обусловлены политическими мотивами.
"Это не было преследованием по политическим мотивам. Хантер совершил тяжкое преступление и был осужден судом присяжных", - написал он.
Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого были выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.
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