Однопартиец Байдена осудил его решение помиловать сына
Однопартиец Байдена Стэнтон осудил его решение помиловать сына Хантера
© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Tom WilliamsХантер Байден
© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Tom Williams
Хантер Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Член палаты представителей от Демократической партии Грег Стэнтон осудил решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера.
Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
"Я уважаю президента Байдена, но считаю, что он допустил ошибку", - написал Стэнтон на своей странице в соцсети Х.
По мнению Стэнтона, обвинения, выдвинутые Хантеру, не были обусловлены политическими мотивами.
"Это не было преследованием по политическим мотивам. Хантер совершил тяжкое преступление и был осужден судом присяжных", - написал он.
Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого были выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.