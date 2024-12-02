Байден обсудит с президентом Анголы сотрудничество двух стран
Байден обсудит с президентом Анголы новое партнерство в здравоохранении
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден сегодня начинает двухдневный визит в Анголу, что предположительно может стать одной из последних его зарубежных поездок в качестве главы государства.
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Байден дал обещание посетить Африку в течение года на саммите с африканскими лидерами, который он проводил в Вашингтоне в декабре 2022 года. Обещание он не сдержал и в СМИ не раз его критиковали за то, что он игнорирует континент, ни разу не побывав в нем с начала своего срока в 2021 году. Белый дом пока что отказывается подтверждать или опровергать информацию о том, станет ли это в целом последним визитом Байдена за рубеж в качестве президента. Его полномочия истекают 20 января 2025 года.
"Слишком мало и слишком поздно", - отмечает американский исследовательский центр Институт Брукингса о визите Байдена в Анголу. Но утверждает, что визит все равно важен, так как он должен укрепить отношения Вашингтона и Луанды на фоне растущего влияния России и Китая на африканском континенте. Байден однако не собирается силой принуждать страны африканского континента к выбору между сотрудничеством с США или Россией и Китаем, заявила ранее старший директор по отношениям с Африкой в Совете национальной безопасности Белого дома Фрэнсис Браун.
Представитель Белого дома добавила, что подход уходящей администрации Байдена основан на развитии торговли и инвестиций, а также решении общих вызовов, стоящих перед США и странами Африки. США рассматривают Анголу в качестве стратегического партнера и важного торгового партнера. Кроме того, Вашингтон и Луанда сотрудничают в сфере укрепления безопасности на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) и в расширении сотрудничества в технологической и научной сферах.
Помимо этого, Байден во время визита обсудит с президентом Анголы Жуаном Лоренсу новое партнерство в сфере здравоохранения, о чем ранее рассказал высокопоставленный чиновник Белого дома. При этом чиновник пообещал, что США не прекратит свои инвестиции в Африку с приходом новой администрации выигравшего выборы США Дональда Трампа.
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