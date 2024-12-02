https://ria.ru/20241202/azov-1986820220.html

Суд заочно приговорил боевика "Азова"* к 24 годам колонии

Суд заочно приговорил боевика "Азова"* к 24 годам колонии - РИА Новости, 02.12.2024

Суд заочно приговорил боевика "Азова"* к 24 годам колонии

Верховный суд ДНР заочно приговорил к 24 годам колонии строгого режима боевика нацбатальона "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация),... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T11:17

2024-12-02T11:17

2024-12-02T11:18

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

донецкая народная республика

мариуполь

главная военная прокуратура

батальон "азов"*

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 24 годам колонии строгого режима боевика нацбатальона "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация), убившего в Мариуполе пожилую женщину, сообщает Главная военная прокуратура. "Верховный суд ДНР вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего националистического объединения "Азов"* национальной гвардии Украины солдата Андрея Ромащенко... Суд заочно приговорил Ромащенко к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении В суде было установлено, что весной 2022 года Ромащенко из квартиры одного из жилых домов Мариуполя обнаружил безоружную, не принимающую участия в боевых действиях пожилую женщину. "Испытывая неприязнь к местному населению", Ромащенко расстрелял ее из автомата. Ромащенко были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором РФ), п. "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по мотивам политической и идеологической вражды). Сам он скрылся от следствия и суда за пределами России, был объявлен в международный розыск, ему была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20241017/azov-1978456420.html

https://ria.ru/20240913/prigovor-1972465129.html

россия

донецкая народная республика

мариуполь

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происшествия, россия, донецкая народная республика, мариуполь, главная военная прокуратура, батальон "азов"*