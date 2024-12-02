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Суд заочно приговорил боевика "Азова"* к 24 годам колонии - РИА Новости, 02.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:17 02.12.2024 (обновлено: 11:18 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/azov-1986820220.html
Суд заочно приговорил боевика "Азова"* к 24 годам колонии
Суд заочно приговорил боевика "Азова"* к 24 годам колонии - РИА Новости, 02.12.2024
Суд заочно приговорил боевика "Азова"* к 24 годам колонии
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 24 годам колонии строгого режима боевика нацбатальона "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация),... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T11:17
2024-12-02T11:18
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
мариуполь
главная военная прокуратура
батальон "азов"*
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 24 годам колонии строгого режима боевика нацбатальона "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация), убившего в Мариуполе пожилую женщину, сообщает Главная военная прокуратура. "Верховный суд ДНР вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего националистического объединения "Азов"* национальной гвардии Украины солдата Андрея Ромащенко... Суд заочно приговорил Ромащенко к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении В суде было установлено, что весной 2022 года Ромащенко из квартиры одного из жилых домов Мариуполя обнаружил безоружную, не принимающую участия в боевых действиях пожилую женщину. "Испытывая неприязнь к местному населению", Ромащенко расстрелял ее из автомата. Ромащенко были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором РФ), п. "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по мотивам политической и идеологической вражды). Сам он скрылся от следствия и суда за пределами России, был объявлен в международный розыск, ему была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20241017/azov-1978456420.html
https://ria.ru/20240913/prigovor-1972465129.html
россия
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происшествия, россия, донецкая народная республика, мариуполь, главная военная прокуратура, батальон "азов"*
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Главная военная прокуратура, Батальон "Азов"*
Суд заочно приговорил боевика "Азова"* к 24 годам колонии

ВС ДНР заочно приговорил боевика "Азова"* к 24 годам колонии за убийство женщины

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 24 годам колонии строгого режима боевика нацбатальона "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация), убившего в Мариуполе пожилую женщину, сообщает Главная военная прокуратура.
"Верховный суд ДНР вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего националистического объединения "Азов"* национальной гвардии Украины солдата Андрея Ромащенко... Суд заочно приговорил Ромащенко к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении
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В суде было установлено, что весной 2022 года Ромащенко из квартиры одного из жилых домов Мариуполя обнаружил безоружную, не принимающую участия в боевых действиях пожилую женщину. "Испытывая неприязнь к местному населению", Ромащенко расстрелял ее из автомата.
Ромащенко были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором РФ), п. "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по мотивам политической и идеологической вражды).
Сам он скрылся от следствия и суда за пределами России, был объявлен в международный розыск, ему была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольГлавная военная прокуратураБатальон "Азов"*
 
 
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