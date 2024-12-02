https://ria.ru/20241202/avto-1986791118.html

Дилеры не могут продать сотни автомобилей ушедших брендов, пишут СМИ

Дилеры не могут продать сотни автомобилей ушедших брендов, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2024

Дилеры не могут продать сотни автомобилей ушедших брендов, пишут СМИ

В России упал спрос на автомобили ушедших с 2022 года европейских, корейских и британских производителей, пишут "Известия". РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T07:48

2024-12-02T07:48

2024-12-02T08:44

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. В России упал спрос на автомобили ушедших с 2022 года европейских, корейских и британских производителей, пишут "Известия". В публикации отмечается, что на складах российских дилеров до сих пор находятся около 170 авто европейских брендов, 150 китайских и около 60 корейских. Несмотря на низкий спрос, цены на них увеличиваются ежегодно: к концу 2024 года дилеры просят 2,6 миллионов рублей за Kia Seltos 2022 года выпуска, хотя в прошлом году она стоила 2,3 миллиона, а в 2022 году обошлась бы в 1,8 миллионов.При этом, большинство автомобилей европейских марок стоят не ниже 7 миллионов рублей, а среди корейских нет моделей, которые бы стоили дороже 6 миллионов.По словам опрошенных экспертов, наличие автомобилей 2022 года у дилеров связано с глобальными логистическими трудностями и нарушениями в цепочках поставок. Кроме того, произошли изменения в потребительских предпочтениях, в частности, возрос интерес к новым моделям, а также к электрическим и гибридным технологиям.

https://ria.ru/20241202/avtomobili-1986783561.html

https://ria.ru/20241123/gosduma-1985301826.html

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экономика, авто, россия