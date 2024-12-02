Рейтинг@Mail.ru
Глава Чувашии Николаев поддержал участников школьного фестиваля "АСАМ" - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/asam-1986891229.html
Глава Чувашии Николаев поддержал участников школьного фестиваля "АСАМ"
Глава Чувашии Николаев поддержал участников школьного фестиваля "АСАМ" - РИА Новости, 02.12.2024
Глава Чувашии Николаев поддержал участников школьного фестиваля "АСАМ"
Глава Чувашской Республики Олег Николаев, обращаясь к участникам II фестиваля школьных театров "АСАМ" ("волшебство" в переводе с чувашского языка – прим. ред.), РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:40
2024-12-02T15:40
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
алла салаева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746827693_0:158:2860:1767_1920x0_80_0_0_4be5ac909a8df6fefa94445f83c69660.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава Чувашской Республики Олег Николаев, обращаясь к участникам II фестиваля школьных театров "АСАМ" ("волшебство" в переводе с чувашского языка – прим. ред.), пожелал им больших свершений и успехов, сообщает пресс-служба администрации региона. "Второй раз проходит этот фестиваль с замечательным названием "АСАМ". И это волшебство творится вашими руками, педагоги и наставники, наши деятели театрального искусства, потому что мастерство ребят растет на глазах. Количество людей, которые оценивают спектакли через соцсети, выросло почти в два раза – с 58 тысяч до 102 тысяч. Это тоже показатель того, что вы это делаете очень современно, эффектно. Уверен, для многих ребят первые шаги на профессиональной сцене станут не просто волнительными моментами жизни, а началом больших свершений и больших успехов", - отметил Николаев, его слова приводит пресс-служба. В фестивале, посвященном Году семьи в Российской Федерации и Году экологической культуры и бережного природопользования в Чувашской Республике, приняли участие более 4,4 тысячи обучающихся из 351 школы, представлено 353 спектакля – от постановок по мотивам русских классиков до пьес современных авторов. По итогам муниципального этапа определены 26 финалистов, говорится в сообщении. С целью качественной подготовки юных артистов к финалу, за каждым коллективом-финалистом были закреплены артисты государственных театров, которые консультировали ребят, проводили мастер-классы и готовили к выступлению. Куратором фестиваля является депутат Государственной Думы Российской Федерации Алла Салаева, а организаторами – Минобразования, Минкультуры республики и Союз женщин Чувашии, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241202/nikolaev-1986885191.html
https://ria.ru/20241130/nikolaev-1986453188.html
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746827693_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_1e6b714b9893a6ef7bf6e6f8c3032116.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), алла салаева
Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик), Алла Салаева
Глава Чувашии Николаев поддержал участников школьного фестиваля "АСАМ"

Николаев пожелал участниками школьного фестиваля "АСАМ" свершений и успехов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГлава Чувашской Республики Олег Николаев
Глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава Чувашской Республики Олег Николаев, обращаясь к участникам II фестиваля школьных театров "АСАМ" ("волшебство" в переводе с чувашского языка – прим. ред.), пожелал им больших свершений и успехов, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Второй раз проходит этот фестиваль с замечательным названием "АСАМ". И это волшебство творится вашими руками, педагоги и наставники, наши деятели театрального искусства, потому что мастерство ребят растет на глазах. Количество людей, которые оценивают спектакли через соцсети, выросло почти в два раза – с 58 тысяч до 102 тысяч. Это тоже показатель того, что вы это делаете очень современно, эффектно. Уверен, для многих ребят первые шаги на профессиональной сцене станут не просто волнительными моментами жизни, а началом больших свершений и больших успехов", - отметил Николаев, его слова приводит пресс-служба.
Глава Чувашии Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Николаев: экономию от закупок нужно направлять на проекты развития Чувашии
Вчера, 15:14
В фестивале, посвященном Году семьи в Российской Федерации и Году экологической культуры и бережного природопользования в Чувашской Республике, приняли участие более 4,4 тысячи обучающихся из 351 школы, представлено 353 спектакля – от постановок по мотивам русских классиков до пьес современных авторов. По итогам муниципального этапа определены 26 финалистов, говорится в сообщении.
С целью качественной подготовки юных артистов к финалу, за каждым коллективом-финалистом были закреплены артисты государственных театров, которые консультировали ребят, проводили мастер-классы и готовили к выступлению.
Куратором фестиваля является депутат Государственной Думы Российской Федерации Алла Салаева, а организаторами – Минобразования, Минкультуры республики и Союз женщин Чувашии, добавили в пресс-службе.
Глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Николаев: в Чебоксарах до конца 2024 года появятся 153 новых троллейбуса
30 ноября, 10:15
 
Чувашская Республика (Чувашия)Олег Николаев (политик)Алла Салаева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала