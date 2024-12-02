Глава Чувашии Николаев поддержал участников школьного фестиваля "АСАМ"
Николаев пожелал участниками школьного фестиваля "АСАМ" свершений и успехов
Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава Чувашской Республики Олег Николаев, обращаясь к участникам II фестиваля школьных театров "АСАМ" ("волшебство" в переводе с чувашского языка – прим. ред.), пожелал им больших свершений и успехов, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Второй раз проходит этот фестиваль с замечательным названием "АСАМ". И это волшебство творится вашими руками, педагоги и наставники, наши деятели театрального искусства, потому что мастерство ребят растет на глазах. Количество людей, которые оценивают спектакли через соцсети, выросло почти в два раза – с 58 тысяч до 102 тысяч. Это тоже показатель того, что вы это делаете очень современно, эффектно. Уверен, для многих ребят первые шаги на профессиональной сцене станут не просто волнительными моментами жизни, а началом больших свершений и больших успехов", - отметил Николаев, его слова приводит пресс-служба.
В фестивале, посвященном Году семьи в Российской Федерации и Году экологической культуры и бережного природопользования в Чувашской Республике, приняли участие более 4,4 тысячи обучающихся из 351 школы, представлено 353 спектакля – от постановок по мотивам русских классиков до пьес современных авторов. По итогам муниципального этапа определены 26 финалистов, говорится в сообщении.
С целью качественной подготовки юных артистов к финалу, за каждым коллективом-финалистом были закреплены артисты государственных театров, которые консультировали ребят, проводили мастер-классы и готовили к выступлению.
Куратором фестиваля является депутат Государственной Думы Российской Федерации Алла Салаева, а организаторами – Минобразования, Минкультуры республики и Союз женщин Чувашии, добавили в пресс-службе.