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Американский сенатор раскритиковал бюджет Пентагона - РИА Новости, 02.12.2024
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15:55 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/amerika-1986895949.html
Американский сенатор раскритиковал бюджет Пентагона
Американский сенатор раскритиковал бюджет Пентагона - РИА Новости, 02.12.2024
Американский сенатор раскритиковал бюджет Пентагона
Беспартийный сенатор из США Берни Сандерс раскритиковал в соцсети X "полный растрат и мошенничества" оборонный бюджет США, указав на проблемы с контролем... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:55
2024-12-02T15:55
в мире
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берни сандерс
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Беспартийный сенатор из США Берни Сандерс раскритиковал в соцсети X "полный растрат и мошенничества" оборонный бюджет США, указав на проблемы с контролем ведомством выделяемых средств. Политик поддержал предложенную американским предпринимателем Илоном Маском оптимизацию расходов оборонного бюджета страны в рамках предлагаемых инициатив в новом департаменте по достижению госэффективности (DOGE). "Пентагон с годовым бюджетом в 886 миллиардов долларов провалил уже седьмой аудит подряд. Он потерял след миллиардов. В прошлом году только 13 сенаторов проголосовали против военно-промышленного комплекса и оборонного бюджета, полного растрат и мошенничества. Пора это менять", - написал Сандерс.Ранее в ноябре предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами, которые, как ожидается, возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) при администрации следующего президента США Дональда Трампа, обсудили в соцсети X необходимость повышения эффективности оборонных расходов США. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
https://ria.ru/20241202/dollar-1986728232.html
https://ria.ru/20241122/istrebitel-1984654067.html
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в мире, сша, илон маск, берни сандерс, вивек рамасвами, министерство обороны сша
В мире, США, Илон Маск, Берни Сандерс, Вивек Рамасвами, Министерство обороны США
Американский сенатор раскритиковал бюджет Пентагона

Сенатор Сандерс назвал бюджет Пентагона полным растрат и мошенничества

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Беспартийный сенатор из США Берни Сандерс раскритиковал в соцсети X "полный растрат и мошенничества" оборонный бюджет США, указав на проблемы с контролем ведомством выделяемых средств.
Политик поддержал предложенную американским предпринимателем Илоном Маском оптимизацию расходов оборонного бюджета страны в рамках предлагаемых инициатив в новом департаменте по достижению госэффективности (DOGE).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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"Пентагон с годовым бюджетом в 886 миллиардов долларов провалил уже седьмой аудит подряд. Он потерял след миллиардов. В прошлом году только 13 сенаторов проголосовали против военно-промышленного комплекса и оборонного бюджета, полного растрат и мошенничества. Пора это менять", - написал Сандерс.
Ранее в ноябре предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами, которые, как ожидается, возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) при администрации следующего президента США Дональда Трампа, обсудили в соцсети X необходимость повышения эффективности оборонных расходов США.
Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
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В миреСШАИлон МаскБерни СандерсВивек РамасвамиМинистерство обороны США
 
 
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