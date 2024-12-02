https://ria.ru/20241202/amerika-1986895949.html

Американский сенатор раскритиковал бюджет Пентагона

Американский сенатор раскритиковал бюджет Пентагона - РИА Новости, 02.12.2024

Американский сенатор раскритиковал бюджет Пентагона

Беспартийный сенатор из США Берни Сандерс раскритиковал в соцсети X "полный растрат и мошенничества" оборонный бюджет США, указав на проблемы с контролем... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T15:55

2024-12-02T15:55

2024-12-02T15:55

в мире

сша

илон маск

берни сандерс

вивек рамасвами

министерство обороны сша

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Беспартийный сенатор из США Берни Сандерс раскритиковал в соцсети X "полный растрат и мошенничества" оборонный бюджет США, указав на проблемы с контролем ведомством выделяемых средств. Политик поддержал предложенную американским предпринимателем Илоном Маском оптимизацию расходов оборонного бюджета страны в рамках предлагаемых инициатив в новом департаменте по достижению госэффективности (DOGE). "Пентагон с годовым бюджетом в 886 миллиардов долларов провалил уже седьмой аудит подряд. Он потерял след миллиардов. В прошлом году только 13 сенаторов проголосовали против военно-промышленного комплекса и оборонного бюджета, полного растрат и мошенничества. Пора это менять", - написал Сандерс.Ранее в ноябре предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами, которые, как ожидается, возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) при администрации следующего президента США Дональда Трампа, обсудили в соцсети X необходимость повышения эффективности оборонных расходов США. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".

https://ria.ru/20241202/dollar-1986728232.html

https://ria.ru/20241122/istrebitel-1984654067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, илон маск, берни сандерс, вивек рамасвами, министерство обороны сша