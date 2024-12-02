https://ria.ru/20241202/aleppo-1986881890.html

Террористы захватили Алеппо при поддержке США и Украины, сообщил источник

Террористы захватили Алеппо при поддержке США и Украины, сообщил источник - РИА Новости, 02.12.2024

Террористы захватили Алеппо при поддержке США и Украины, сообщил источник

Террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* смогли захватить Алеппо при поддержке украинских советников и с помощью американских передовых технологий, сообщил РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T15:01

2024-12-02T15:01

2024-12-02T20:14

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ДАМАСК, 2 дек — РИА Новости. Террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* смогли захватить Алеппо при поддержке украинских советников и с помощью американских передовых технологий, сообщил РИА Новости источник, приближенный к сирийским спецслужбам."Боевики группировки "ан-Нусра"* не имеют опыта применения высоких технологий, и освоить их не было бы возможно без советников с Украины, из "Исламской партии Туркестана"* и сирийских офицеров (которые перешли на сторону террористов. — Прим. ред.)", — сказал он.По словам собеседника агентства, высокие технологии, с помощью которых террористы управляли наступательными операциями, предоставили США. "Штурмовые группы и беспилотники были снабжены устройствами GPS с шифрованием и широким применением искусственного интеллекта — таким образом с большого расстояния происходили применение и навигация ударных БПЛА и дронов-камикадзе", — пояснил источник.Он также отметил, что сирийская армия впервые с 2011 года столкнулась с мощными средствами радиоэлектронной борьбы при наступлении боевиков.В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Боевикам удалось полностью захватить второй по величине город Сирии впервые с начала кризиса в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть населенного пункта, но сирийская армия выбила ее оттуда при поддержке ВКС. После захвата Алеппо террористические отряды попытались продвинуться в сторону Хамы, взяв населенный пункт Мааррат-эн-Нууман, а на севере провинции — вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе Тель-Рифаата.Сирийская армия ответила на нападение, в результате боевики понесли потери в живой силе и технике. Первого декабря их продвижение в Хаме удалось остановить и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив некоторые захваченные поселения.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241202/siriya-1986855802.html

https://ria.ru/20241201/ssha-1986742918.html

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