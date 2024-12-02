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Террористы захватили Алеппо при поддержке США и Украины, сообщил источник - РИА Новости, 02.12.2024
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15:01 02.12.2024 (обновлено: 20:14 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/aleppo-1986881890.html
Террористы захватили Алеппо при поддержке США и Украины, сообщил источник
Террористы захватили Алеппо при поддержке США и Украины, сообщил источник - РИА Новости, 02.12.2024
Террористы захватили Алеппо при поддержке США и Украины, сообщил источник
Террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* смогли захватить Алеппо при поддержке украинских советников и с помощью американских передовых технологий, сообщил РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:01
2024-12-02T20:14
в мире
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украина
обострение ситуации в сирии — 2024
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ДАМАСК, 2 дек — РИА Новости. Террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* смогли захватить Алеппо при поддержке украинских советников и с помощью американских передовых технологий, сообщил РИА Новости источник, приближенный к сирийским спецслужбам."Боевики группировки "ан-Нусра"* не имеют опыта применения высоких технологий, и освоить их не было бы возможно без советников с Украины, из "Исламской партии Туркестана"* и сирийских офицеров (которые перешли на сторону террористов. — Прим. ред.)", — сказал он.По словам собеседника агентства, высокие технологии, с помощью которых террористы управляли наступательными операциями, предоставили США. "Штурмовые группы и беспилотники были снабжены устройствами GPS с шифрованием и широким применением искусственного интеллекта — таким образом с большого расстояния происходили применение и навигация ударных БПЛА и дронов-камикадзе", — пояснил источник.Он также отметил, что сирийская армия впервые с 2011 года столкнулась с мощными средствами радиоэлектронной борьбы при наступлении боевиков.В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Боевикам удалось полностью захватить второй по величине город Сирии впервые с начала кризиса в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть населенного пункта, но сирийская армия выбила ее оттуда при поддержке ВКС. После захвата Алеппо террористические отряды попытались продвинуться в сторону Хамы, взяв населенный пункт Мааррат-эн-Нууман, а на севере провинции — вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе Тель-Рифаата.Сирийская армия ответила на нападение, в результате боевики понесли потери в живой силе и технике. Первого декабря их продвижение в Хаме удалось остановить и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив некоторые захваченные поселения.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241202/siriya-1986855802.html
https://ria.ru/20241201/ssha-1986742918.html
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Кадры из провинции Хама, где ВС Сирии проводят операцию против "террористических организаций"
ВС Сирии проводит операцию по противодействию "террористическим организациям" в провинции Хама - Минобороны
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в мире, алеппо, сша, украина, обострение ситуации в сирии — 2024, россия, сирия, gps
В мире, Алеппо, США, Украина, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Россия, Сирия, GPS
Террористы захватили Алеппо при поддержке США и Украины, сообщил источник

Террористы захватили Алеппо, используя технологии США и помощь Украины

© AP Photo / Ghaith AlsayedТеррористы в районе Алеппо
Террористы в районе Алеппо - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Террористы в районе Алеппо
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ДАМАСК, 2 дек — РИА Новости. Террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* смогли захватить Алеппо при поддержке украинских советников и с помощью американских передовых технологий, сообщил РИА Новости источник, приближенный к сирийским спецслужбам.
"Боевики группировки "ан-Нусра"* не имеют опыта применения высоких технологий, и освоить их не было бы возможно без советников с Украины, из "Исламской партии Туркестана"* и сирийских офицеров (которые перешли на сторону террористов. — Прим. ред.)", — сказал он.
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Вчера, 13:25

В сентябре сирийский осведомленный источник сообщил РИА Новости, что украинские военные инструкторы прибыли в провинцию Идлиб для обучения террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"* производству и модернизации беспилотников.

По словам собеседника агентства, высокие технологии, с помощью которых террористы управляли наступательными операциями, предоставили США.
"Штурмовые группы и беспилотники были снабжены устройствами GPS с шифрованием и широким применением искусственного интеллекта — таким образом с большого расстояния происходили применение и навигация ударных БПЛА и дронов-камикадзе", — пояснил источник.
Он также отметил, что сирийская армия впервые с 2011 года столкнулась с мощными средствами радиоэлектронной борьбы при наступлении боевиков.
В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Боевикам удалось полностью захватить второй по величине город Сирии впервые с начала кризиса в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть населенного пункта, но сирийская армия выбила ее оттуда при поддержке ВКС.
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После захвата Алеппо террористические отряды попытались продвинуться в сторону Хамы, взяв населенный пункт Мааррат-эн-Нууман, а на севере провинции — вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе Тель-Рифаата.
Сирийская армия ответила на нападение, в результате боевики понесли потери в живой силе и технике. Первого декабря их продвижение в Хаме удалось остановить и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив некоторые захваченные поселения.
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В миреАлеппоСШАУкраинаОбострение ситуации в Сирии — 2024РоссияСирияGPS
 
 
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