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Террористы в Алеппо похищают людей и грабят дома, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2024
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14:49 02.12.2024 (обновлено: 14:51 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/aleppo-1986878394.html
Террористы в Алеппо похищают людей и грабят дома, пишут СМИ
Террористы в Алеппо похищают людей и грабят дома, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2024
Террористы в Алеппо похищают людей и грабят дома, пишут СМИ
Террористы начали массовые грабежи в городе Алеппо и похищение граждан, сообщает в понедельник сирийское государственное агентство САНА. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T14:49
2024-12-02T14:51
в мире
алеппо
хама (мухафаза)
обострение ситуации в сирии — 2024
сирия
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БЕЙРУТ, 2 дек - РИА Новости. Террористы начали массовые грабежи в городе Алеппо и похищение граждан, сообщает в понедельник сирийское государственное агентство САНА. "Террористические группировки ломают и грабят имущество в общественных и частных владениях. Также проводят рейды и обыски в домах обычных граждан, забирая личные вещи и похищая людей", - говорится в сообщении. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 декабря начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 декабря, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра" — запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html
https://ria.ru/20241202/siriya-1986855802.html
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в мире, алеппо, хама (мухафаза), обострение ситуации в сирии — 2024, сирия
В мире, Алеппо, Хама (мухафаза), Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия
Террористы в Алеппо похищают людей и грабят дома, пишут СМИ

САНА: террористы начали массовые грабежи и похищение людей в Алеппо

© AP Photo / Omar AlbamБоевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия
Боевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Omar Albam
Боевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 2 дек - РИА Новости. Террористы начали массовые грабежи в городе Алеппо и похищение граждан, сообщает в понедельник сирийское государственное агентство САНА.
"Террористические группировки ломают и грабят имущество в общественных и частных владениях. Также проводят рейды и обыски в домах обычных граждан, забирая личные вещи и похищая людей", - говорится в сообщении.
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Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 декабря начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 декабря, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра" — запрещенная в России террористическая организация.
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