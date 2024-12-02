https://ria.ru/20241202/aleppo-1986878394.html

Террористы в Алеппо похищают людей и грабят дома, пишут СМИ

Террористы в Алеппо похищают людей и грабят дома, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2024

Террористы в Алеппо похищают людей и грабят дома, пишут СМИ

Террористы начали массовые грабежи в городе Алеппо и похищение граждан, сообщает в понедельник сирийское государственное агентство САНА. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T14:49

2024-12-02T14:49

2024-12-02T14:51

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БЕЙРУТ, 2 дек - РИА Новости. Террористы начали массовые грабежи в городе Алеппо и похищение граждан, сообщает в понедельник сирийское государственное агентство САНА. "Террористические группировки ломают и грабят имущество в общественных и частных владениях. Также проводят рейды и обыски в домах обычных граждан, забирая личные вещи и похищая людей", - говорится в сообщении. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 декабря начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 декабря, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра" — запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html

https://ria.ru/20241202/siriya-1986855802.html

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в мире, алеппо, хама (мухафаза), обострение ситуации в сирии — 2024, сирия