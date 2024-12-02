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Акция по бесплатной заготовке елок к Новому году стартовала в Ленобласти
Акция по бесплатной заготовке елок к Новому году стартовала в Ленобласти - РИА Новости, 02.12.2024
Акция по бесплатной заготовке елок к Новому году стартовала в Ленобласти
Акция самостоятельной, бесплатной заготовки новогодних елок к праздникам "Елка – в каждый дом!" стартовала в Ленинградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T22:47
2024-12-02T22:47
2024-12-02T22:47
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Акция самостоятельной, бесплатной заготовки новогодних елок к праздникам "Елка – в каждый дом!" стартовала в Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Наша "елочная" кампания проводится уже в девятый раз, и с каждым годом её популярность всё выше. Заготовка елей осуществляется на заранее утверждённых лесных участках, подлежащих расчистке, например, вдоль трасс, линий электропередач, в противопожарных разрывах, то есть на территориях, где не требуется сохранение подроста и насаждений, где деревья в любом случае подлежат вырубке. При этом в ходе акции мы усиливаем контроль за самовольными вырубками, чтобы всё было строго по закону", – рассказал председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов. В пресс-службе регионального правительства подчеркнули, что бесплатный отпуск новогодних деревьев для собственных нужд в лесничествах будет осуществляться с 1 декабря 2024 года по 10 января 2025 года. Для получения елки необходимо выбрать лесничество, на территории которого планируется заготовка, приехать туда с паспортом для оформления документов. Один человек сможет получить одно дерево высотой до трех метров. "При транспортировке новогодней ели также необходимо иметь при себе документ на елку. В период проведения новогодней кампании усиливаются меры по охране лесов от самовольных вырубок деревьев хвойных пород. Сотрудниками лесничеств – филиалов ЛОГКУ "Ленобллес" активизируется патрулирование земель лесного фонда, на стационарных постах ГИБДД совместно с сотрудниками МВД России организованы проверки транспортных средств", - добавили в пресс-службе. В 2023 году в Ленинградской области было заключено 26 884 договора на заготовку новогодних елок для жителей.
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россия
Ленинградская область , Россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Акция самостоятельной, бесплатной заготовки новогодних елок к праздникам "Елка – в каждый дом!" стартовала в Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Наша "елочная" кампания проводится уже в девятый раз, и с каждым годом её популярность всё выше. Заготовка елей осуществляется на заранее утверждённых лесных участках, подлежащих расчистке, например, вдоль трасс, линий электропередач, в противопожарных разрывах, то есть на территориях, где не требуется сохранение подроста и насаждений, где деревья в любом случае подлежат вырубке. При этом в ходе акции мы усиливаем контроль за самовольными вырубками, чтобы всё было строго по закону", – рассказал председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов.
В пресс-службе регионального правительства подчеркнули, что бесплатный отпуск новогодних деревьев для собственных нужд в лесничествах будет осуществляться с 1 декабря 2024 года по 10 января 2025 года. Для получения елки необходимо выбрать лесничество, на территории которого планируется заготовка, приехать туда с паспортом для оформления документов. Один человек сможет получить одно дерево высотой до трех метров.
"При транспортировке новогодней ели также необходимо иметь при себе документ на елку. В период проведения новогодней кампании усиливаются меры по охране лесов от самовольных вырубок деревьев хвойных пород. Сотрудниками лесничеств – филиалов ЛОГКУ "Ленобллес" активизируется патрулирование земель лесного фонда, на стационарных постах ГИБДД совместно с сотрудниками МВД России организованы проверки транспортных средств", - добавили в пресс-службе.
В 2023 году в Ленинградской области было заключено 26 884 договора на заготовку новогодних елок для жителей.