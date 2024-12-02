https://ria.ru/20241202/aeroport-1986782007.html
В Хабаровском крае аэропорт временно закрыли из-за снега
В Хабаровском крае аэропорт временно закрыли из-за снега - РИА Новости, 02.12.2024
В Хабаровском крае аэропорт временно закрыли из-за снега
Аэропорт Богородского в Хабаровском крае временно закрывают из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега на фоне плохой погоды, сообщает местная... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T03:32
2024-12-02T03:32
2024-12-02T03:40
николаевск-на-амуре
хабаровский край
хабаровск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148774/10/1487741032_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_45fe51eda68174b9f58afe54d4502d9d.jpg
ХАБАРОВСК, 2 дек - РИА Новости. Аэропорт Богородского в Хабаровском крае временно закрывают из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега на фоне плохой погоды, сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии". Ранее местные власти сообщали, что с 27 по 30 ноября ожидаются снег, местами сильный, метель и усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду в нескольких районах Хабаровского края. В эти дни временно закрывались аэропорты Совгавани, Чумикана, Николаевска-на-Амуре, сообщала "ХабАвиа". "Аэропорт Богородского закрыт с 8.00 (1.00 мск) до 13.00 (6.00 мск) в связи с проведением расчистки ВПП, мокрый снег", - говорится в сообщении. Рейсы по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Аян за 29 ноября и 2 декабря задерживаются по причине неблагоприятных метеоусловий аэропорта назначения. Авиакомпания сообщает также, что сотрудники аэропорта Николаевска-на-Амуре за минувшую ночь обслужили восемь рейсов "Авроры", задержанных из-за длительных снегопадов в предыдущие дни. Было доставлено до места назначения около 460 пассажиров. Такой аномально высокий пассажиропоток за одну ночь прошел через сравнительно небольшой терминал аэровокзала. Самолет по четыре раза совершал и посадку, и взлет в местном аэропорту (входит в краевое авиапредприятие "Хабаровские авиалинии"). Последний самолет был отправлен под утро понедельника. По данным КГКУ "Хабаровскуправтодор", на время непогоды был ограничен проезд по нескольким региональным дорогам края и федерального значения. По информации ЕДДС, небольшой снег в понедельник наблюдается в Аяно-Майском, Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Хабаровском районах, в остальных районах края без осадков.
https://ria.ru/20241127/obrushenie-1985911791.html
https://ria.ru/20241127/blagoveschensk-1985933538.html
николаевск-на-амуре
хабаровский край
хабаровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148774/10/1487741032_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_d609051068ac824e803a89018b96cf91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаевск-на-амуре, хабаровский край, хабаровск, происшествия
Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, Хабаровск, Происшествия
В Хабаровском крае аэропорт временно закрыли из-за снега
Аэропорт Богородского в Хабаровском крае закрыли из-за расчистки ВПП от снега
ХАБАРОВСК, 2 дек - РИА Новости. Аэропорт Богородского в Хабаровском крае временно закрывают из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега на фоне плохой погоды, сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии".
Ранее местные власти сообщали, что с 27 по 30 ноября ожидаются снег, местами сильный, метель и усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду в нескольких районах Хабаровского края. В эти дни временно закрывались аэропорты Совгавани, Чумикана, Николаевска-на-Амуре, сообщала "ХабАвиа".
"Аэропорт Богородского закрыт с 8.00 (1.00 мск) до 13.00 (6.00 мск) в связи с проведением расчистки ВПП, мокрый снег", - говорится в сообщении.
Рейсы по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Аян за 29 ноября и 2 декабря задерживаются по причине неблагоприятных метеоусловий аэропорта назначения.
Авиакомпания сообщает также, что сотрудники аэропорта Николаевска-на-Амуре за минувшую ночь обслужили восемь рейсов "Авроры", задержанных из-за длительных снегопадов в предыдущие дни. Было доставлено до места назначения около 460 пассажиров. Такой аномально высокий пассажиропоток за одну ночь прошел через сравнительно небольшой терминал аэровокзала. Самолет по четыре раза совершал и посадку, и взлет в местном аэропорту (входит в краевое авиапредприятие "Хабаровские авиалинии"). Последний самолет был отправлен под утро понедельника.
По данным КГКУ "Хабаровскуправтодор", на время непогоды был ограничен проезд по нескольким региональным дорогам края и федерального значения.
По информации ЕДДС, небольшой снег в понедельник наблюдается в Аяно-Майском, Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Хабаровском районах, в остальных районах края без осадков.