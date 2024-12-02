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В Хабаровском крае аэропорт временно закрыли из-за снега - РИА Новости, 02.12.2024
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03:32 02.12.2024 (обновлено: 03:40 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/aeroport-1986782007.html
В Хабаровском крае аэропорт временно закрыли из-за снега
В Хабаровском крае аэропорт временно закрыли из-за снега - РИА Новости, 02.12.2024
В Хабаровском крае аэропорт временно закрыли из-за снега
Аэропорт Богородского в Хабаровском крае временно закрывают из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега на фоне плохой погоды, сообщает местная... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T03:32
2024-12-02T03:40
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хабаровск
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ХАБАРОВСК, 2 дек - РИА Новости. Аэропорт Богородского в Хабаровском крае временно закрывают из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега на фоне плохой погоды, сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии". Ранее местные власти сообщали, что с 27 по 30 ноября ожидаются снег, местами сильный, метель и усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду в нескольких районах Хабаровского края. В эти дни временно закрывались аэропорты Совгавани, Чумикана, Николаевска-на-Амуре, сообщала "ХабАвиа". "Аэропорт Богородского закрыт с 8.00 (1.00 мск) до 13.00 (6.00 мск) в связи с проведением расчистки ВПП, мокрый снег", - говорится в сообщении. Рейсы по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Аян за 29 ноября и 2 декабря задерживаются по причине неблагоприятных метеоусловий аэропорта назначения. Авиакомпания сообщает также, что сотрудники аэропорта Николаевска-на-Амуре за минувшую ночь обслужили восемь рейсов "Авроры", задержанных из-за длительных снегопадов в предыдущие дни. Было доставлено до места назначения около 460 пассажиров. Такой аномально высокий пассажиропоток за одну ночь прошел через сравнительно небольшой терминал аэровокзала. Самолет по четыре раза совершал и посадку, и взлет в местном аэропорту (входит в краевое авиапредприятие "Хабаровские авиалинии"). Последний самолет был отправлен под утро понедельника. По данным КГКУ "Хабаровскуправтодор", на время непогоды был ограничен проезд по нескольким региональным дорогам края и федерального значения. По информации ЕДДС, небольшой снег в понедельник наблюдается в Аяно-Майском, Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Хабаровском районах, в остальных районах края без осадков.
https://ria.ru/20241127/obrushenie-1985911791.html
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николаевск-на-амуре, хабаровский край, хабаровск, происшествия
Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, Хабаровск, Происшествия
В Хабаровском крае аэропорт временно закрыли из-за снега

Аэропорт Богородского в Хабаровском крае закрыли из-за расчистки ВПП от снега

© РИА Новости / Сергей Трубицын | Перейти в медиабанкВзлетно-посадочная полоса в снегу
Взлетно-посадочная полоса в снегу - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Сергей Трубицын
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Взлетно-посадочная полоса в снегу. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 2 дек - РИА Новости. Аэропорт Богородского в Хабаровском крае временно закрывают из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега на фоне плохой погоды, сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии".
Ранее местные власти сообщали, что с 27 по 30 ноября ожидаются снег, местами сильный, метель и усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду в нескольких районах Хабаровского края. В эти дни временно закрывались аэропорты Совгавани, Чумикана, Николаевска-на-Амуре, сообщала "ХабАвиа".
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"Аэропорт Богородского закрыт с 8.00 (1.00 мск) до 13.00 (6.00 мск) в связи с проведением расчистки ВПП, мокрый снег", - говорится в сообщении.
Рейсы по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Аян за 29 ноября и 2 декабря задерживаются по причине неблагоприятных метеоусловий аэропорта назначения.
Авиакомпания сообщает также, что сотрудники аэропорта Николаевска-на-Амуре за минувшую ночь обслужили восемь рейсов "Авроры", задержанных из-за длительных снегопадов в предыдущие дни. Было доставлено до места назначения около 460 пассажиров. Такой аномально высокий пассажиропоток за одну ночь прошел через сравнительно небольшой терминал аэровокзала. Самолет по четыре раза совершал и посадку, и взлет в местном аэропорту (входит в краевое авиапредприятие "Хабаровские авиалинии"). Последний самолет был отправлен под утро понедельника.
По данным КГКУ "Хабаровскуправтодор", на время непогоды был ограничен проезд по нескольким региональным дорогам края и федерального значения.
По информации ЕДДС, небольшой снег в понедельник наблюдается в Аяно-Майском, Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Хабаровском районах, в остальных районах края без осадков.
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