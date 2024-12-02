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В Адыгее начато строительство инновационного агробиотехнопарка
В Адыгее начато строительство инновационного агробиотехнопарка - РИА Новости, 02.12.2024
В Адыгее начато строительство инновационного агробиотехнопарка
В Адыгее начата реализация проекта по строительству инновационного агробиотехнопарка, где будут создаваться новые сорта и гибриды сельхозкультур с... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T21:18
2024-12-02T21:18
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МАЙКОП, 2 дек – РИА Новости. В Адыгее начата реализация проекта по строительству инновационного агробиотехнопарка, где будут создаваться новые сорта и гибриды сельхозкультур с использованием методов ускоренной селекции, сообщает пресс-служба республиканского правительства. В понедельник в Адыгее заложили первый камень в основание будущего инновационного центра "Аргобиотехнопарк". В рамках проекта планируется создание высокотехнологичной генетической лаборатории, направленной на изучение сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, а также фитозоны. Кроме того, будут построены высокотехнологичный склад для хранения ценных образцов семян сортов и гибридов, фитотронный комплекс, позволяющий осуществлять круглогодичное выращивание и скрещивание растений для создания новых высокопродуктивных сортов и гибридов. "На базе лаборатории агробиотехнопарка смогут одновременно работать не менее 30 научных групп, создавая там новые сорта и гибриды сельскохозяйственных культур с использованием методов ускоренной селекции. Уже подписаны соглашения с 25 потенциальными резидентами, среди которых научные коллективы, селекционеры и компании, занимающиеся разработкой и внедрением передовых агротехнологий", - говорится в сообщении. Предполагается также, что кроме ученых и разработчиков, научную деятельность здесь смогут вести студенты аграрных вузов. "Создание в Адыгее инновационного центра в сфере агробиотехнологий рассматриваем как очередной важный шаг в решении общенациональных задач в АПК по снижению зависимости от импортных семян, укреплению технологического суверенитета в АПК в целом", – приводит пресс-служба слова главы республики Мурата Кумпилова, сказанные в ходе церемонии, ознаменовавшей начало проекта. Завершить строительство планируется в 2025 году, а запустить научные исследования – в начале 2026 года. Общий объем инвестиций составляет 900 миллионов рублей, из которых половину составляют средства федерального гранта.
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РИА Новости
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РИА Новости
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мурат кумпилов, россия, республика адыгея
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Россия, Республика Адыгея
В Адыгее начато строительство инновационного агробиотехнопарка
В агробиотехнопарке Адыгеи будут создавать новые сорта и гибриды сельхозкультур
МАЙКОП, 2 дек – РИА Новости. В Адыгее начата реализация проекта по строительству инновационного агробиотехнопарка, где будут создаваться новые сорта и гибриды сельхозкультур с использованием методов ускоренной селекции, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В понедельник в Адыгее заложили первый камень в основание будущего инновационного центра "Аргобиотехнопарк". В рамках проекта планируется создание высокотехнологичной генетической лаборатории, направленной на изучение сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, а также фитозоны. Кроме того, будут построены высокотехнологичный склад для хранения ценных образцов семян сортов и гибридов, фитотронный комплекс, позволяющий осуществлять круглогодичное выращивание и скрещивание растений для создания новых высокопродуктивных сортов и гибридов.
"На базе лаборатории агробиотехнопарка смогут одновременно работать не менее 30 научных групп, создавая там новые сорта и гибриды сельскохозяйственных культур с использованием методов ускоренной селекции. Уже подписаны соглашения с 25 потенциальными резидентами, среди которых научные коллективы, селекционеры и компании, занимающиеся разработкой и внедрением передовых агротехнологий", - говорится в сообщении.
Предполагается также, что кроме ученых и разработчиков, научную деятельность здесь смогут вести студенты аграрных вузов.
"Создание в Адыгее инновационного центра в сфере агробиотехнологий рассматриваем как очередной важный шаг в решении общенациональных задач в АПК по снижению зависимости от импортных семян, укреплению технологического суверенитета в АПК в целом", – приводит пресс-служба слова главы республики Мурата Кумпилова, сказанные в ходе церемонии, ознаменовавшей начало проекта.
Завершить строительство планируется в 2025 году, а запустить научные исследования – в начале 2026 года. Общий объем инвестиций составляет 900 миллионов рублей, из которых половину составляют средства федерального гранта.