Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд рассказал, какой может быть зима в Европе - РИА Новости, 01.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:54 01.12.2024 (обновлено: 07:34 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/zima-1986685389.html
Вильфанд рассказал, какой может быть зима в Европе
Вильфанд рассказал, какой может быть зима в Европе - РИА Новости, 01.12.2024
Вильфанд рассказал, какой может быть зима в Европе
Ярко выраженных прогнозов, что на территории западной Европы зима будет холоднее обычного, пока нет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T04:54
2024-12-01T07:34
россия
европа
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923043642_0:59:3108:1807_1920x0_80_0_0_882b303feb036641edbbf92f4d26225d.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ярко выраженных прогнозов, что на территории западной Европы зима будет холоднее обычного, пока нет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды заявило, что температуры в зимние месяцы в странах Евросоюза будут оставаться в основном ниже уровней, которые были отмечены в последние два года. "Пока нет таких ярко выраженных прогнозов, что на территории западной Европы будет зима холоднее обычного… Расчеты, которые делают коллеги, не демонстрируют, что там прогнозируется явное понижение температуры", — сказал Вильфанд. Он отметил, что температура около и выше нормы в декабре прогнозируется на всей территории России, в том числе на европейской части страны.
https://ria.ru/20241129/pogoda-1986419444.html
https://ria.ru/20241126/zimushka-1985697411.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923043642_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_72a5583a6857ee138a2ebcc9beca805c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, роман вильфанд, гидрометцентр
Россия, Европа, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал, какой может быть зима в Европе

Вильфанд: пока нет прогнозов, что зима в Европе будет холоднее обычного

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБрюссель
Брюссель - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Брюссель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ярко выраженных прогнозов, что на территории западной Европы зима будет холоднее обычного, пока нет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды заявило, что температуры в зимние месяцы в странах Евросоюза будут оставаться в основном ниже уровней, которые были отмечены в последние два года.
Девушка с собакой на улице - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Россиянам рассказали, какая погода ждет их в декабре
29 ноября, 13:09
"Пока нет таких ярко выраженных прогнозов, что на территории западной Европы будет зима холоднее обычного… Расчеты, которые делают коллеги, не демонстрируют, что там прогнозируется явное понижение температуры", — сказал Вильфанд.
Он отметил, что температура около и выше нормы в декабре прогнозируется на всей территории России, в том числе на европейской части страны.
Женщина около новогодней ели на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Вильфанд рассказал, как начнется зима в Центральной России
26 ноября, 05:35
 
РоссияЕвропаРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала