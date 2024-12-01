https://ria.ru/20241201/zima-1986685389.html
Вильфанд рассказал, какой может быть зима в Европе
Вильфанд рассказал, какой может быть зима в Европе - РИА Новости, 01.12.2024
Вильфанд рассказал, какой может быть зима в Европе
Ярко выраженных прогнозов, что на территории западной Европы зима будет холоднее обычного, пока нет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T04:54
2024-12-01T04:54
2024-12-01T07:34
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европа
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ярко выраженных прогнозов, что на территории западной Европы зима будет холоднее обычного, пока нет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды заявило, что температуры в зимние месяцы в странах Евросоюза будут оставаться в основном ниже уровней, которые были отмечены в последние два года. "Пока нет таких ярко выраженных прогнозов, что на территории западной Европы будет зима холоднее обычного… Расчеты, которые делают коллеги, не демонстрируют, что там прогнозируется явное понижение температуры", — сказал Вильфанд. Он отметил, что температура около и выше нормы в декабре прогнозируется на всей территории России, в том числе на европейской части страны.
https://ria.ru/20241129/pogoda-1986419444.html
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россия, европа, роман вильфанд, гидрометцентр
Россия, Европа, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал, какой может быть зима в Европе
Вильфанд: пока нет прогнозов, что зима в Европе будет холоднее обычного