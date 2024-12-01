https://ria.ru/20241201/zelenskiy-1986743405.html

Зеленский утверждает, что никогда не попросит ввода западных войск

Зеленский утверждает, что никогда не попросит ввода западных войск - РИА Новости, 01.12.2024

Зеленский утверждает, что никогда не попросит ввода западных войск

Владимир Зеленский заявил, что был бы "счастлив" вводу иностранных войск на Украину, но боится, что если поднимет вопрос об этом, половина союзников прекратит... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T18:27

2024-12-01T18:27

2024-12-01T18:27

украина

владимир зеленский

в мире

запад

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что был бы "счастлив" вводу иностранных войск на Украину, но боится, что если поднимет вопрос об этом, половина союзников прекратит поддержку Киева. "Мы никогда не попросим ввести войска на нашу территорию. Я уже неоднократно отвечал, хотим ли мы. Да, конечно, мы будем счастливы (такой помощи - ред.)… И если я подниму этот вопрос с ЕС, с НАТО: пожалуйста, нам нужны ваши войска... Если я подниму этот вопрос, сразу половина наших союзников прекратят свою поддержку. Вот почему я не могу рисковать", - приводит слова Зеленского агентство Укринформ. Ранее издание Monde сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить". По информации издания, это обсуждалось в ходе визита премьера Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президент Франции в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам. В Кремле заявили, что обратили внимание на слова Макрона об обсуждении в Европе темы отправки военных на Украину, позиция президента Франции относительно нанесения России "стратегического поражения" тоже хорошо известна. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целый ряд стран - участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241201/voyska-1986731915.html

https://ria.ru/20241201/zelenskiy-1986705039.html

https://ria.ru/20241201/zelenskiy-1986716801.html

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украина, владимир зеленский, в мире, запад, нато