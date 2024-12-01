https://ria.ru/20241201/zapad-1986749532.html

Запад готов на любые провокации на Украине, считает французский политик

Запад готов на любые провокации на Украине, считает французский политик - РИА Новости, 01.12.2024

Запад готов на любые провокации на Украине, считает французский политик

Западные страны будут продолжать провокации ради максимальной эскалации конфликта на Украине до того, как власть в США перейдёт к Дональду Трампу, заявил лидер... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T19:17

2024-12-01T19:17

2024-12-01T19:17

в мире

украина

сша

париж

дональд трамп

флориан филиппо

эммануэль макрон

патриот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973800371_719:725:3072:2048_1920x0_80_0_0_54429e1f8e35cb81dfa3fac5d5d4e1d2.jpg

ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Западные страны будут продолжать провокации ради максимальной эскалации конфликта на Украине до того, как власть в США перейдёт к Дональду Трампу, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Уже два с половиной года мы видим, как Макрон подливает масла в огонь. То же касается и ЕС, который полностью под каблуком США, и они готовы на любые провокации. После победы (Дональда) Трампа на выборах в ноябре мы видим, что многие стремятся ускорить эскалацию конфликта на Украине. Трамп заявил, что хочет мира на Украине, и поэтому они спешат принимать все более воинственные решения", - заявил Филиппо журналистам на полях акции против отправки военных на Украину в Париже. По его словам, ЦРУ "десятилетиями организовывала огромное количество госпереворотов повсюду, множество цветных революций - как то, что сейчас происходит с Грузией". Он также назвал "крайне подозрительным" атаки террористов против провинций Алеппо и Идлиб в Сирии. Филиппо осудил решения Запада в отношении конфликта на Украине - как разрешение Киеву наносить удары по территории РФ, или передача Киеву противопехотных мин и обсуждение возможной отправки войск на Украину. "Мы этого не хотим, так как понимаем, что мы же будем первыми жертвами. В любой момент ситуация может обостриться, и эскалация может достичь точки невозврата. Мы развяжем что-то, с чем не сможем справиться", - сказал политик. Ранее издание Monde сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить". По информации издания, это обсуждалось в ходе визита премьера Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

https://ria.ru/20241130/frantsiya-1986618950.html

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html

украина

сша

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, париж, дональд трамп, флориан филиппо, эммануэль макрон, патриот, евросоюз, центральное разведывательное управление (цру)