https://ria.ru/20241201/zapad-1986749532.html
Запад готов на любые провокации на Украине, считает французский политик
Запад готов на любые провокации на Украине, считает французский политик - РИА Новости, 01.12.2024
Запад готов на любые провокации на Украине, считает французский политик
Западные страны будут продолжать провокации ради максимальной эскалации конфликта на Украине до того, как власть в США перейдёт к Дональду Трампу, заявил лидер... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T19:17
2024-12-01T19:17
2024-12-01T19:17
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ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Западные страны будут продолжать провокации ради максимальной эскалации конфликта на Украине до того, как власть в США перейдёт к Дональду Трампу, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Уже два с половиной года мы видим, как Макрон подливает масла в огонь. То же касается и ЕС, который полностью под каблуком США, и они готовы на любые провокации. После победы (Дональда) Трампа на выборах в ноябре мы видим, что многие стремятся ускорить эскалацию конфликта на Украине. Трамп заявил, что хочет мира на Украине, и поэтому они спешат принимать все более воинственные решения", - заявил Филиппо журналистам на полях акции против отправки военных на Украину в Париже. По его словам, ЦРУ "десятилетиями организовывала огромное количество госпереворотов повсюду, множество цветных революций - как то, что сейчас происходит с Грузией". Он также назвал "крайне подозрительным" атаки террористов против провинций Алеппо и Идлиб в Сирии. Филиппо осудил решения Запада в отношении конфликта на Украине - как разрешение Киеву наносить удары по территории РФ, или передача Киеву противопехотных мин и обсуждение возможной отправки войск на Украину. "Мы этого не хотим, так как понимаем, что мы же будем первыми жертвами. В любой момент ситуация может обостриться, и эскалация может достичь точки невозврата. Мы развяжем что-то, с чем не сможем справиться", - сказал политик. Ранее издание Monde сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить". По информации издания, это обсуждалось в ходе визита премьера Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
https://ria.ru/20241130/frantsiya-1986618950.html
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в мире, украина, сша, париж, дональд трамп, флориан филиппо, эммануэль макрон, патриот, евросоюз, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, США, Париж, Дональд Трамп, Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон, Патриот, Евросоюз, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Запад готов на любые провокации на Украине, считает французский политик
Политик Филиппо: Запад готов на любые провокации ради эскалации на Украине