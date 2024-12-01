https://ria.ru/20241201/zaderzhanie-1986754970.html
В Петербурге задержали подростков, стрелявших в сверстника из пневматики
В Петербурге задержали подростков, стрелявших в сверстника из пневматики - РИА Новости, 01.12.2024
В Петербурге задержали подростков, стрелявших в сверстника из пневматики
Полиция Санкт-Петербурга задержала студентку лицея и учащегося колледжа по подозрению в нападении на сверстника, в которого стреляли из пневматического... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T20:36
2024-12-01T20:36
2024-12-01T20:36
происшествия
россия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала студентку лицея и учащегося колледжа по подозрению в нападении на сверстника, в которого стреляли из пневматического пистолета, избили и потребовали перевести с карты все деньги, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в пятницу в приемный покой детской больницы самостоятельно обратился 16-летний ученик колледжа, у которого диагностировали многочисленные ушибы и гематомы. "Пострадавший пояснил, что на территории Яблоновского сада на улице Латышских Стрелков его избили неизвестные, выстрелив из пневматического пистолета, после чего заставили перевести все свои денежные средства в сумме 410 рублей и с места происшествия скрылись", – рассказали в ГУ МВД. Позднее отец подростка обратился с заявлением в полицию, уголовные дела возбудили по статьям о разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). "В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции у дома 23 по Среднеохтинскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления задержана 16-летняя учащаяся лицея и у дома 37 по проспекту Энергетиков - ее ровесник, обучающийся в колледже. Оба подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ и помещены в изолятор", – говорится в сообщении. Полиция проверяет молодых людей на причастность к аналогичным преступлениям. По данным ряда СМИ и Telegram-каналов, на пострадавшего подростка напали во время прогулки с девушкой, с которой он познакомился незадолго до этого. Его обвинили в непристойных намерениях в отношении якобы 14-летней спутницы. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20241123/peterburg-1985343779.html
https://ria.ru/20241118/peterburg-1984343434.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге задержали подростков, стрелявших в сверстника из пневматики
МВД: в Петербурге подростки вымогали деньги у сверстника, стреляя из пневматики
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости.
Полиция Санкт-Петербурга задержала студентку лицея и учащегося колледжа по подозрению в нападении на сверстника, в которого стреляли из пневматического пистолета, избили и потребовали перевести с карты все деньги, сообщила пресс-служба
регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в пятницу в приемный покой детской больницы самостоятельно обратился 16-летний ученик колледжа, у которого диагностировали многочисленные ушибы и гематомы.
"Пострадавший пояснил, что на территории Яблоновского сада на улице Латышских Стрелков его избили неизвестные, выстрелив из пневматического пистолета, после чего заставили перевести все свои денежные средства в сумме 410 рублей и с места происшествия скрылись", – рассказали в ГУ МВД.
Позднее отец подростка обратился с заявлением в полицию, уголовные дела возбудили по статьям о разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ
) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).
"В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции у дома 23 по Среднеохтинскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления задержана 16-летняя учащаяся лицея и у дома 37 по проспекту Энергетиков - ее ровесник, обучающийся в колледже. Оба подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ и помещены в изолятор", – говорится в сообщении.
Полиция проверяет молодых людей на причастность к аналогичным преступлениям.
По данным ряда СМИ и Telegram-каналов, на пострадавшего подростка напали во время прогулки с девушкой, с которой он познакомился незадолго до этого. Его обвинили в непристойных намерениях в отношении якобы 14-летней спутницы. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.