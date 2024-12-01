https://ria.ru/20241201/zaderzhanie-1986754970.html

В Петербурге задержали подростков, стрелявших в сверстника из пневматики

В Петербурге задержали подростков, стрелявших в сверстника из пневматики - РИА Новости, 01.12.2024

В Петербурге задержали подростков, стрелявших в сверстника из пневматики

Полиция Санкт-Петербурга задержала студентку лицея и учащегося колледжа по подозрению в нападении на сверстника, в которого стреляли из пневматического... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T20:36

2024-12-01T20:36

2024-12-01T20:36

происшествия

россия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала студентку лицея и учащегося колледжа по подозрению в нападении на сверстника, в которого стреляли из пневматического пистолета, избили и потребовали перевести с карты все деньги, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в пятницу в приемный покой детской больницы самостоятельно обратился 16-летний ученик колледжа, у которого диагностировали многочисленные ушибы и гематомы. "Пострадавший пояснил, что на территории Яблоновского сада на улице Латышских Стрелков его избили неизвестные, выстрелив из пневматического пистолета, после чего заставили перевести все свои денежные средства в сумме 410 рублей и с места происшествия скрылись", – рассказали в ГУ МВД. Позднее отец подростка обратился с заявлением в полицию, уголовные дела возбудили по статьям о разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). "В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции у дома 23 по Среднеохтинскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления задержана 16-летняя учащаяся лицея и у дома 37 по проспекту Энергетиков - ее ровесник, обучающийся в колледже. Оба подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ и помещены в изолятор", – говорится в сообщении. Полиция проверяет молодых людей на причастность к аналогичным преступлениям. По данным ряда СМИ и Telegram-каналов, на пострадавшего подростка напали во время прогулки с девушкой, с которой он познакомился незадолго до этого. Его обвинили в непристойных намерениях в отношении якобы 14-летней спутницы. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20241123/peterburg-1985343779.html

https://ria.ru/20241118/peterburg-1984343434.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)