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В Петербурге задержали подростков, стрелявших в сверстника из пневматики - РИА Новости, 01.12.2024
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20:36 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/zaderzhanie-1986754970.html
В Петербурге задержали подростков, стрелявших в сверстника из пневматики
В Петербурге задержали подростков, стрелявших в сверстника из пневматики - РИА Новости, 01.12.2024
В Петербурге задержали подростков, стрелявших в сверстника из пневматики
Полиция Санкт-Петербурга задержала студентку лицея и учащегося колледжа по подозрению в нападении на сверстника, в которого стреляли из пневматического... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T20:36
2024-12-01T20:36
происшествия
россия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала студентку лицея и учащегося колледжа по подозрению в нападении на сверстника, в которого стреляли из пневматического пистолета, избили и потребовали перевести с карты все деньги, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в пятницу в приемный покой детской больницы самостоятельно обратился 16-летний ученик колледжа, у которого диагностировали многочисленные ушибы и гематомы. "Пострадавший пояснил, что на территории Яблоновского сада на улице Латышских Стрелков его избили неизвестные, выстрелив из пневматического пистолета, после чего заставили перевести все свои денежные средства в сумме 410 рублей и с места происшествия скрылись", – рассказали в ГУ МВД. Позднее отец подростка обратился с заявлением в полицию, уголовные дела возбудили по статьям о разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). "В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции у дома 23 по Среднеохтинскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления задержана 16-летняя учащаяся лицея и у дома 37 по проспекту Энергетиков - ее ровесник, обучающийся в колледже. Оба подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ и помещены в изолятор", – говорится в сообщении. Полиция проверяет молодых людей на причастность к аналогичным преступлениям. По данным ряда СМИ и Telegram-каналов, на пострадавшего подростка напали во время прогулки с девушкой, с которой он познакомился незадолго до этого. Его обвинили в непристойных намерениях в отношении якобы 14-летней спутницы. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20241123/peterburg-1985343779.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге задержали подростков, стрелявших в сверстника из пневматики

МВД: в Петербурге подростки вымогали деньги у сверстника, стреляя из пневматики

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала студентку лицея и учащегося колледжа по подозрению в нападении на сверстника, в которого стреляли из пневматического пистолета, избили и потребовали перевести с карты все деньги, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в пятницу в приемный покой детской больницы самостоятельно обратился 16-летний ученик колледжа, у которого диагностировали многочисленные ушибы и гематомы.
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"Пострадавший пояснил, что на территории Яблоновского сада на улице Латышских Стрелков его избили неизвестные, выстрелив из пневматического пистолета, после чего заставили перевести все свои денежные средства в сумме 410 рублей и с места происшествия скрылись", – рассказали в ГУ МВД.
Позднее отец подростка обратился с заявлением в полицию, уголовные дела возбудили по статьям о разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).
"В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции у дома 23 по Среднеохтинскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления задержана 16-летняя учащаяся лицея и у дома 37 по проспекту Энергетиков - ее ровесник, обучающийся в колледже. Оба подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ и помещены в изолятор", – говорится в сообщении.
Полиция проверяет молодых людей на причастность к аналогичным преступлениям.
По данным ряда СМИ и Telegram-каналов, на пострадавшего подростка напали во время прогулки с девушкой, с которой он познакомился незадолго до этого. Его обвинили в непристойных намерениях в отношении якобы 14-летней спутницы. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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