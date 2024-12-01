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В ЛНР погиб военкор Сергей Ярцев

В ЛНР погиб военкор Сергей Ярцев - РИА Новости, 01.12.2024

В ЛНР погиб военкор Сергей Ярцев

Военкор информационного агентства ANNA-News и волонтер Сергей Ярцев погиб в ДТП в Луганске, сообщили РИА Новости в силовых структурах Луганской Народной... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T21:34

2024-12-01T21:34

2024-12-01T22:28

россия

луганск

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Военкор информационного агентства ANNA-News и волонтер Сергей Ярцев погиб в ДТП в Луганске, сообщили РИА Новости в силовых структурах Луганской Народной Республики."Произошло ДТП со смертельным исходом с участием Ярцева", — сообщил представитель одного из силовых ведомств республики.В УГИБДД МВД по ЛНР подтвердили, что в Луганске действительно было зафиксировано ДТП с участием автомобиля "УАЗ Патриот". На таком автомобиле передвигался Ярцев."Водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем "УАЗ Патриот", двигаясь в сторону центра города Луганска, не выбрал безопасную скорость с учетом дорожной и погодной обстановки, не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части, где совершил столкновение с электроопорой. В результате ДТП водитель погиб на месте", — говорится в сообщении МВД.В Telegram-канале агентства ANNA-News также подтверждается информация о смерти Ярцева.

россия

луганск

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, луганск, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)