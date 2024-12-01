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В ЛНР погиб военкор Сергей Ярцев
В ЛНР погиб военкор Сергей Ярцев - РИА Новости, 01.12.2024
В ЛНР погиб военкор Сергей Ярцев
Военкор информационного агентства ANNA-News и волонтер Сергей Ярцев погиб в ДТП в Луганске, сообщили РИА Новости в силовых структурах Луганской Народной... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T21:34
2024-12-01T21:34
2024-12-01T22:28
россия
луганск
происшествия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Военкор информационного агентства ANNA-News и волонтер Сергей Ярцев погиб в ДТП в Луганске, сообщили РИА Новости в силовых структурах Луганской Народной Республики."Произошло ДТП со смертельным исходом с участием Ярцева", — сообщил представитель одного из силовых ведомств республики.В УГИБДД МВД по ЛНР подтвердили, что в Луганске действительно было зафиксировано ДТП с участием автомобиля "УАЗ Патриот". На таком автомобиле передвигался Ярцев."Водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем "УАЗ Патриот", двигаясь в сторону центра города Луганска, не выбрал безопасную скорость с учетом дорожной и погодной обстановки, не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части, где совершил столкновение с электроопорой. В результате ДТП водитель погиб на месте", — говорится в сообщении МВД.В Telegram-канале агентства ANNA-News также подтверждается информация о смерти Ярцева.
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россия, луганск, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Луганск, Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В ЛНР погиб военкор Сергей Ярцев
В ДТП в Луганске погиб военкор ANNA-News и волонтер Сергей Ярцев
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Военкор информационного агентства ANNA-News и волонтер Сергей Ярцев погиб в ДТП в Луганске, сообщили РИА Новости в силовых структурах Луганской Народной Республики.
"Произошло ДТП со смертельным исходом с участием Ярцева", — сообщил представитель одного из силовых ведомств республики.
В УГИБДД
МВД по ЛНР
подтвердили, что в Луганске
действительно было зафиксировано ДТП с участием автомобиля "УАЗ
Патриот". На таком автомобиле передвигался Ярцев.
"Водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем "УАЗ Патриот", двигаясь в сторону центра города Луганска, не выбрал безопасную скорость с учетом дорожной и погодной обстановки, не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части, где совершил столкновение с электроопорой. В результате ДТП водитель погиб на месте", — говорится в сообщении МВД.
В Telegram-канале агентства ANNA-News также подтверждается информация о смерти Ярцева.