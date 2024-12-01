https://ria.ru/20241201/vybory-1986772251.html

Социал-демократическая партия лидирует на выборах в парламент Румынии

Социал-демократическая партия лидирует на выборах в парламент Румынии - РИА Новости, 02.12.2024

Социал-демократическая партия лидирует на выборах в парламент Румынии

Одна из правящих в Румынии Социал-демократическая партия лидирует на выборах в парламент страны с более чем 23% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-01T23:52

2024-12-01T23:52

2024-12-02T00:51

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КИШИНЕВ, 1 дек - РИА Новости. Одна из правящих в Румынии Социал-демократическая партия лидирует на выборах в парламент страны с более чем 23% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 5% голосов. В Румынии в воскресенье прошли парламентские выборы, жители страны выбирали членов палаты депутатов и членов сената на ближайшие четыре года. Данные ЦИК после обработки 5% протоколов показывают, что в обеих палатах лидирует Социал-демократическая партия. Партия набирает 23,71% в сенате и 23,07% - в палате депутатов. В сенат также проходят "Альянс за объединение румын" (AUR) с 17,44%, "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) с 16,62% и Национал-либеральная партия (НЛП) с 14,93%. В палату депутатов проходят также AUR c 16,98%, UDMR - с 16,49%, НЛП - с 14,31%. На должность депутатов и сенаторов баллотируются около 10 тысяч человек, но пройдут в парламент лишь 456.

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в мире, румыния, выборы, парламент румынии