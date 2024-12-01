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На парламентских выборах в Румынии лидирует партия Ласкони - РИА Новости, 01.12.2024
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22:24 01.12.2024 (обновлено: 22:38 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/vybory-1986766802.html
На парламентских выборах в Румынии лидирует партия Ласкони
На парламентских выборах в Румынии лидирует партия Ласкони - РИА Новости, 01.12.2024
На парламентских выборах в Румынии лидирует партия Ласкони
Партия "Союз спасения Румынии" (USR) лидирует на выборах парламента с 43,57%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 0,15% голосов. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T22:24
2024-12-01T22:38
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КИШИНЕВ, 1 дек - РИА Новости. Партия "Союз спасения Румынии" (USR) лидирует на выборах парламента с 43,57%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 0,15% голосов.В Румынии в воскресенье прошли парламентские выборы, жители страны выбирали членов Палаты депутатов и членов Сената на ближайшие четыре года.Первые данные ЦИК показывают, что в обоих палатах лидирует USR. Партия набирает 43,57% в Сенате и 48,02% в Палате депутатов.В Сенат также проходят Национал-либеральная партия (НЛП) с 12,97%, Альянс за объединение румын (AUR) с 10,61%, партия "Здоровье, образование, природа, устойчивость" с 6,41%, партия "Спасите Румынию S.O.S" с 6,41%, Социал-демократическая партия (СДП) с 5,89% и партия "Обновим европейский проект Румынии" с 5,18%.В Палату депутатов кроме USR проходят AUR c 11,08%, (СДП) с 7,7%, партия "Здоровье, образование, природа, устойчивость" с 6,57%, партия "Спасите Румынию S.O.S" с 6,16% и партия "Обновим европейский проект Румынии" с 6%.На должность депутатов и сенаторов баллотируются около 10 тысяч человек, но пройдут в парламент лишь 456.
https://ria.ru/20241201/narusheniya-1986763018.html
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в мире, румыния
В мире, Румыния
На парламентских выборах в Румынии лидирует партия Ласкони

ЦИК: на парламентских выборах в Румынии лидирует партия Ласкони с 43,57%

© AP Photo / Vadim GhirdaГолосование на избирательном участке во время выборов в Румынии
Голосование на избирательном участке во время выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Голосование на избирательном участке во время выборов в Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 дек - РИА Новости. Партия "Союз спасения Румынии" (USR) лидирует на выборах парламента с 43,57%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 0,15% голосов.
В Румынии в воскресенье прошли парламентские выборы, жители страны выбирали членов Палаты депутатов и членов Сената на ближайшие четыре года.
Первые данные ЦИК показывают, что в обоих палатах лидирует USR. Партия набирает 43,57% в Сенате и 48,02% в Палате депутатов.
В Сенат также проходят Национал-либеральная партия (НЛП) с 12,97%, Альянс за объединение румын (AUR) с 10,61%, партия "Здоровье, образование, природа, устойчивость" с 6,41%, партия "Спасите Румынию S.O.S" с 6,41%, Социал-демократическая партия (СДП) с 5,89% и партия "Обновим европейский проект Румынии" с 5,18%.
В Палату депутатов кроме USR проходят AUR c 11,08%, (СДП) с 7,7%, партия "Здоровье, образование, природа, устойчивость" с 6,57%, партия "Спасите Румынию S.O.S" с 6,16% и партия "Обновим европейский проект Румынии" с 6%.
На должность депутатов и сенаторов баллотируются около 10 тысяч человек, но пройдут в парламент лишь 456.
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