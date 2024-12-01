https://ria.ru/20241201/vuchich-1986729339.html

Вучич прокомментировал инцидент с подрывом водоканала в Косово

Вучич прокомментировал инцидент с подрывом водоканала в Косово - РИА Новости, 01.12.2024

Вучич прокомментировал инцидент с подрывом водоканала в Косово

Президент Сербии Александр Вучич связал подрыв водоканала на севере в Косово и Метохии с гибридным нападением на Сербию и рассказал о выгодах косовоалбанских... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T15:46

2024-12-01T15:46

2024-12-01T15:46

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БЕЛГРАД, 1 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич связал подрыв водоканала на севере в Косово и Метохии с гибридным нападением на Сербию и рассказал о выгодах косовоалбанских властей в Приштине от инцидента. Косовоалбанский "премьер" Альбин Курти в ночь на субботу сообщил о взрыве на канале Ибар – Лепенац, назвал произошедшее "терактом" и обвинил в нем Сербию. В субботу косовоалбанская "полиция" начала обыски в муниципалитете Зубин-Поток на севере края, отчиталась в соцсетях о проведении обысков и задержании восьми человек. "Мы внимательно следили за всем, что сообщали приштинские чиновники и их международные спонсоры и СМИ, мы не услышали много фактов... Но им придется ответить на много вопросов, потому что мы не остановимся с расследованием. Тогда им не будет все равно. Они еще два дня будут задерживать кого попало, а потом два дня уклоняться от темы, но мы будем на ней настаивать. Это был настоящее, максимально жесткое гибридное нападение на нашу страну", - заявил Вучич в обращении к гражданам в воскресенье и отметил, что не обвиняет напрямую власти в Приштине в организации подрыва водоканала, пока официальный Белград "как серьезное государство" не завершит собственное расследование. По его словам, среди восьми задержанных - сотрудничающий с порталом Kosovo online из Лепосавича Душан Миланович, которого подозревают за "распространение зловредного влияния посредством портала". Затем косовоалбанская полиция сначала задержала, потом выпустила местного серба Александра Михайловича, который в момент взрыва был на забое свиней в поселке Зубин-Поток и имеет фотографии, подтверждающие, что "серьезный террористический акт произошел, но над свиньями". А в случае местного жителя Младена Димовича косовоалбанская полиция сломала двери квартиры и избила его самого при задержании по ошибке, перепутав адрес. Рыбака Горана Стояновича задержали прямо на лодке, с двумя пойманными рыбами "которых спасли, выпустили в воду", остальные задержанные также случайные люди, а целью произошедшего было запугивание косовских сербов. Сербский лидер особо подчеркнул, что уже через девять минут после взрыва власти в Приштине подали заявку контингенту НАТО на введение Сил безопасности Косово на север края, куда они не могут быть направлены без специального разрешения. Вучич также напомнил, что 9 февраля в Косово и Метохии назначены выборы и "премьеру" Курти необходимо дискредитировать партию "Сербский список". Президент Сербии указал на фотографии, продемонстрированные косовоалбанской полицией, якобы изъятых при обыске парадных сербских униформ, среди которых походный рюкзак с явной символикой албанской Освободительной армии Косово, которого у сербов не могло быть. По его словам, показанные оружие и взрывчатка могут быть со складов косовоалбанской полиции или оставшимися со времен конфликта. Контингент НАТО в Косово и Метохии (KFOR) сообщил в субботу, что охраняет место подрыва водоканала на севере края и "продолжает беспристрастно осуществлять мандат" согласно резолюции 1244 Совбеза ООН по урегулированию в Косово. Вучич указал в субботу, что Сербия не имеет отношения к подрыву канала, снабжающего водой две электростанции на севере Косово и Метохии. Министр иностранных дел, который ранее был директором Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии, Марко Джурич заявил ранее в субботу, что обвинения косовоалбанского "премьера" в адрес властей Сербии в связи со взрывом на канале Ибар – Лепенац бездоказательные и указывают на возможность диверсии со стороны Приштины. Он также отметил, что подобные безосновательные обвинения подрывают стремления к конструктивному диалогу и служат "лишь для эскалации напряженности в и без того деликатной ситуации" и призвал международные органы провести основательное и прозрачное расследование, а также воздержаться всех от провокаций.

https://ria.ru/20241130/es-1986661012.html

https://ria.ru/20241130/kosovo-1986614738.html

https://ria.ru/20241128/serbiya-1986344990.html

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в мире, косово, сербия, приштина, александр вучич, альбин курти, марко джурич, нато, оон