https://ria.ru/20241201/vuchich-1986727925.html

Вучич высказался о попытках устранить российское влияние в Сирии

Вучич высказался о попытках устранить российское влияние в Сирии - РИА Новости, 01.12.2024

Вучич высказался о попытках устранить российское влияние в Сирии

Попытки выдавить Россию из Сирии и со Средиземного моря обостряют геополитическую напряженность и ведут ситуацию в мире в неблагоприятном направлении, на этом... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T15:21

2024-12-01T15:21

2024-12-01T15:21

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БЕЛГРАД, 1 дек – РИА Новости. Попытки выдавить Россию из Сирии и со Средиземного моря обостряют геополитическую напряженность и ведут ситуацию в мире в неблагоприятном направлении, на этом фоне Сербия будет улучшать состояние бомбоубежищ, заявил сербский президент Александр Вучич. "Это сумасшествие, как видите, продолжается, пытаются полностью устранить российское влияние на Средиземном море, в Сирии. Абсолютно ясно, о чем идет речь, сейчас у них (оппонентов РФ – ред.) это хорошо получается, русские пытаются это остановить, посмотрим, как пойдет. Видите, как объединяются те, кто обвиняет друг друга в геноциде, когда речь идет об их интересах, например, выдавливании русских со Средиземного моря и из Сирии. Будет интересно и после угроз Трампа в адрес БРИКС, все идет в неблагоприятном направлении", - заявил Вучич в обращении к гражданам в воскресенье. По его словам, все, что происходило ранее в Афганистане, Ираке, Сирии, научило его как президента и верховного главнокомандующего Сербии полагаться только на собственные силы и возможности. "Не верь никому, кто тебя защищает, верь только самому себе и своим силам, только своей стране. Как видите, никто там никого никогда не защитил и когда могли достигнуть какой-то договоренности в первый же момент они (внешние защитники - ред.) пропали и исчезли. И народы этих стран в конце остаются сами. Мы должны знать, что мы одни, чтобы самим быть готовыми сдержать, бороться и остановить каждого потенциального агрессора", - указал сербский лидер. Он добавил, что продолжит политику укрепления экономики Сербии и дальнейшего вооружения и оснащения армии Сербии, которая станет "непреодолимым препятствием" для любого агрессора. "Представьте, начнется ядерная война и они (оппозиция – ред.) первые побегут в бомбоубежища, как и всегда, скажут, что власть нам не обеспечила убежища. Сейчас, когда этим занимаются серьезные народы – скандинавы, немцы и так далее, им (оппозиции – ред.) труднее сказать, что я болтаю впустую. Поэтому мы займемся этим, не сможем сделать слишком много, но улучшим наши возможности", - подчеркнул президент Сербии. Ранее Вучич выразил озабоченность состоянием бомбоубежищ в свете возможной ядерной угрозы в мире, по его словам, ситуация удручающая. Он заявил 19 ноября, что президент России Владимир Путин не будет колебаться с применением ядерного оружия при угрозе для Москвы и отсутствии другого выхода. По словам Вучича, Сербия в данный момент не готова к ядерному конфликту, располагает всего 257 тысячами мест в убежищах, чью инфраструктуру необходимо обновлять, чтобы достигнуть числа в 1,5 миллион мест в них при населении около 7 миллионов человек.

https://ria.ru/20241201/knaysl-1986682382.html

https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html

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в мире, сербия, сирия, россия, александр вучич, владимир путин, брикс