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Французский генерал допустил размещение западных военных на Украине - РИА Новости, 01.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:59 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/voennye-1986725650.html
Французский генерал допустил размещение западных военных на Украине
Французский генерал допустил размещение западных военных на Украине - РИА Новости, 01.12.2024
Французский генерал допустил размещение западных военных на Украине
Западные военные могут быть размещены на замороженной линии фронта для обеспечения безопасности Украины, заявил бывший глава французской военной миссии при ООН, РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T14:59
2024-12-01T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
владимир зеленский
владимир путин
сергей нарышкин
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ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Западные военные могут быть размещены на замороженной линии фронта для обеспечения безопасности Украины, заявил бывший глава французской военной миссии при ООН, генерал Доминик Тринкван. Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что дискуссии на Западе о необходимости замораживания украинского конфликта связаны с тем, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя. В Кремле ранее не раз заявляли, что России важно достичь своих целей в украинском конфликте, вариант заморозки не подойдет. В Москве также заявляли, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями, вплоть до непоправимых. Тринкван прокомментировал идею Владимира Зеленского, который заявил о желании остановить "горячую фазу" конфликта на Украине, приняв ее под "зонтик НАТО", и начать переговоры с Россией. По его словам, перемирие возможно при продолжении поддержки Украины, чтобы она "не находилась в слишком ослабленной позиции". "Чтобы поддерживать прекращение огня, мы размещаем войска на линии разграничения, спрашивая европейские страны, согласны ли они их предоставить. Это было бы косвенным способом их интеграции в процесс. Если на эти войска нападут, НАТО также может вмешаться, чтобы защитить их", - заявил он в интервью изданию Parisien. Затем, по его мнению, нужно перейти к переговорам. "А потом мы ведем переговоры и все фиксируем: территорию, статус Украины, безопасность для России и так далее. Мы обсуждаем это месяцами и годами. Но, по крайней мере, мы остановим войну", - сказал он. Ранее издание Monde сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить". По информации издания, это обсуждалось в ходе визита премьера Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ранее агентство Блумберг сообщило, что своими заявлениями про "зонтик НАТО" в эфире телеканала Sky News Зеленский подал самый явный на текущий момент сигнал о том, что готов к окончанию боевых действий на Украине без возврата территорий. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО. Ранее в РФ заявляли также, что стремление Киева в альянс НАТО – залог продолжения, а не окончания войны.
https://ria.ru/20241201/ukraina-1986710232.html
https://ria.ru/20241121/zapad-1984903099.html
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в мире, украина, россия, франция, владимир зеленский, владимир путин, сергей нарышкин, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Сергей Нарышкин, НАТО, ООН
Французский генерал допустил размещение западных военных на Украине

Генерал Тринкван допустил размещение западных войск на Украине для безопасности

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военнослужащие
Французские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военнослужащие. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Западные военные могут быть размещены на замороженной линии фронта для обеспечения безопасности Украины, заявил бывший глава французской военной миссии при ООН, генерал Доминик Тринкван.
Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что дискуссии на Западе о необходимости замораживания украинского конфликта связаны с тем, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя. В Кремле ранее не раз заявляли, что России важно достичь своих целей в украинском конфликте, вариант заморозки не подойдет. В Москве также заявляли, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями, вплоть до непоправимых.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Зеленского поставили на место после его слов о конфликте на Украине
Вчера, 12:20
Тринкван прокомментировал идею Владимира Зеленского, который заявил о желании остановить "горячую фазу" конфликта на Украине, приняв ее под "зонтик НАТО", и начать переговоры с Россией. По его словам, перемирие возможно при продолжении поддержки Украины, чтобы она "не находилась в слишком ослабленной позиции".
"Чтобы поддерживать прекращение огня, мы размещаем войска на линии разграничения, спрашивая европейские страны, согласны ли они их предоставить. Это было бы косвенным способом их интеграции в процесс. Если на эти войска нападут, НАТО также может вмешаться, чтобы защитить их", - заявил он в интервью изданию Parisien.
Затем, по его мнению, нужно перейти к переговорам. "А потом мы ведем переговоры и все фиксируем: территорию, статус Украины, безопасность для России и так далее. Мы обсуждаем это месяцами и годами. Но, по крайней мере, мы остановим войну", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Запад готов заморозить Украину. Москва — нет
21 ноября, 08:00
Ранее издание Monde сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить". По информации издания, это обсуждалось в ходе визита премьера Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что своими заявлениями про "зонтик НАТО" в эфире телеканала Sky News Зеленский подал самый явный на текущий момент сигнал о том, что готов к окончанию боевых действий на Украине без возврата территорий.
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
Ранее в РФ заявляли также, что стремление Киева в альянс НАТО – залог продолжения, а не окончания войны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Страх и отчаяние Незалежной: украинцы устали воевать
28 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСергей НарышкинНАТОООН
 
 
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