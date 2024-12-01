https://ria.ru/20241201/voennye-1986725650.html

Французский генерал допустил размещение западных военных на Украине

Французский генерал допустил размещение западных военных на Украине - РИА Новости, 01.12.2024

Французский генерал допустил размещение западных военных на Украине

Западные военные могут быть размещены на замороженной линии фронта для обеспечения безопасности Украины, заявил бывший глава французской военной миссии при ООН, РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T14:59

2024-12-01T14:59

2024-12-01T14:59

специальная военная операция на украине

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сергей нарышкин

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ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Западные военные могут быть размещены на замороженной линии фронта для обеспечения безопасности Украины, заявил бывший глава французской военной миссии при ООН, генерал Доминик Тринкван. Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что дискуссии на Западе о необходимости замораживания украинского конфликта связаны с тем, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя. В Кремле ранее не раз заявляли, что России важно достичь своих целей в украинском конфликте, вариант заморозки не подойдет. В Москве также заявляли, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями, вплоть до непоправимых. Тринкван прокомментировал идею Владимира Зеленского, который заявил о желании остановить "горячую фазу" конфликта на Украине, приняв ее под "зонтик НАТО", и начать переговоры с Россией. По его словам, перемирие возможно при продолжении поддержки Украины, чтобы она "не находилась в слишком ослабленной позиции". "Чтобы поддерживать прекращение огня, мы размещаем войска на линии разграничения, спрашивая европейские страны, согласны ли они их предоставить. Это было бы косвенным способом их интеграции в процесс. Если на эти войска нападут, НАТО также может вмешаться, чтобы защитить их", - заявил он в интервью изданию Parisien. Затем, по его мнению, нужно перейти к переговорам. "А потом мы ведем переговоры и все фиксируем: территорию, статус Украины, безопасность для России и так далее. Мы обсуждаем это месяцами и годами. Но, по крайней мере, мы остановим войну", - сказал он. Ранее издание Monde сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить". По информации издания, это обсуждалось в ходе визита премьера Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ранее агентство Блумберг сообщило, что своими заявлениями про "зонтик НАТО" в эфире телеканала Sky News Зеленский подал самый явный на текущий момент сигнал о том, что готов к окончанию боевых действий на Украине без возврата территорий. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО. Ранее в РФ заявляли также, что стремление Киева в альянс НАТО – залог продолжения, а не окончания войны.

https://ria.ru/20241201/ukraina-1986710232.html

https://ria.ru/20241121/zapad-1984903099.html

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html

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