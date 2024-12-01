https://ria.ru/20241201/vklady-1986675108.html

Подсчитан размер не облагаемого налогом дохода по вкладам за 2024 год

Подсчитан размер не облагаемого налогом дохода по вкладам за 2024 год - РИА Новости, 01.12.2024

Подсчитан размер не облагаемого налогом дохода по вкладам за 2024 год

Не облагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам за 2024 год составит 210 тысяч рублей, подсчитало РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T00:19

2024-12-01T00:19

2024-12-01T05:48

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Не облагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам за 2024 год составит 210 тысяч рублей, подсчитало РИА Новости.С 2021 года в России введен закон о налогообложении процентов по банковским вкладам, при этом впервые россияне платили налог лишь в текущем году за 2023 год. Налог платят не с самого вклада, а той части дохода с него, которая превышает необлагаемую сумму. Она рассчитывается так: один миллион рублей умножается на максимальную ключевую ставку ЦБ из действовавших на первое число каждого месяца в течение календарного года. В текущем году ее максимальный уровень на 1 декабря — 21%. Соответственно, необлагаемая сумма налога на доходы по вкладам за 2024 год составит 210 тысяч рублей.Таким образом, НДФЛ должен быть уплачен с дохода, превышающего необлагаемую сумму. Ставка налога составляет 13%, однако если сумма всех доходов человека за год превысит порог в пять миллионов рублей, налог рассчитывается уже по ставке в 15%. Рассчитывать налог самостоятельно не требуется, это сделают налоговые органы, также не нужно подавать и декларации, ведь до 1 февраля финансовые организации передадут в ФНС сведения о всех выплаченных процентах, а налоговая инспекция посчитает весь полученный процентный доход и рассчитает налог к уплате. Уплатить налог необходимо будет не позднее 1 декабря 2025 года.

https://ria.ru/20241123/nalog-1985303080.html

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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), центральный банк рф (цб рф), экономика