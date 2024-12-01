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Медведев отреагировал на визит нового руководства ЕС в Киев
Медведев отреагировал на визит нового руководства ЕС в Киев - РИА Новости, 01.12.2024
Медведев отреагировал на визит нового руководства ЕС в Киев
Визит нового руководства Евросоюза в Киев в первый день работы говорит о том, что приоритетом для него является продление конфликта, заявил зампредседателя... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:38
2024-12-01T12:38
2024-12-01T12:45
специальная военная операция на украине
киев
евросоюз
дмитрий медведев
антониу кошта
кайя каллас
евросовет
европейский совет
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Визит нового руководства Евросоюза в Киев в первый день работы говорит о том, что приоритетом для него является продление конфликта, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.Новый глава Евросовета Антониу Кошта и заменившая Борреля на посту главы евродипломатии Кая Каллас в воскресенье находятся с визитом в Киеве в первый день начала своей работы."Кошта, новый глава Европейского совета, и русофобный "главный дипломат ЕС" Каллас в первый же день оказываются в Киеве. Это показывает, что приоритетом является продление войны, не обеспечение благополучия ЕС. Довольны теперь, европейцы?", - написал Медведев.
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Медведев отреагировал на визит нового руководства ЕС в Киев
Медведев назвал продление конфликта на Украине приоритетом нового руководства ЕС