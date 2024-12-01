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Медведев отреагировал на визит нового руководства ЕС в Киев - РИА Новости, 01.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 01.12.2024 (обновлено: 12:45 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/vizit-1986712567.html
Медведев отреагировал на визит нового руководства ЕС в Киев
Медведев отреагировал на визит нового руководства ЕС в Киев - РИА Новости, 01.12.2024
Медведев отреагировал на визит нового руководства ЕС в Киев
Визит нового руководства Евросоюза в Киев в первый день работы говорит о том, что приоритетом для него является продление конфликта, заявил зампредседателя... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:38
2024-12-01T12:45
специальная военная операция на украине
киев
евросоюз
дмитрий медведев
антониу кошта
кайя каллас
евросовет
европейский совет
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Визит нового руководства Евросоюза в Киев в первый день работы говорит о том, что приоритетом для него является продление конфликта, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.Новый глава Евросовета Антониу Кошта и заменившая Борреля на посту главы евродипломатии Кая Каллас в воскресенье находятся с визитом в Киеве в первый день начала своей работы."Кошта, новый глава Европейского совета, и русофобный "главный дипломат ЕС" Каллас в первый же день оказываются в Киеве. Это показывает, что приоритетом является продление войны, не обеспечение благополучия ЕС. Довольны теперь, европейцы?", - написал Медведев.
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киев, евросоюз, дмитрий медведев, антониу кошта, кайя каллас, евросовет, европейский совет, россия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Евросоюз, Дмитрий Медведев, Антониу Кошта, Кайя Каллас, Евросовет, Европейский совет, Россия, В мире, Украина
Медведев отреагировал на визит нового руководства ЕС в Киев

Медведев назвал продление конфликта на Украине приоритетом нового руководства ЕС

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Визит нового руководства Евросоюза в Киев в первый день работы говорит о том, что приоритетом для него является продление конфликта, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.
Новый глава Евросовета Антониу Кошта и заменившая Борреля на посту главы евродипломатии Кая Каллас в воскресенье находятся с визитом в Киеве в первый день начала своей работы.
"Кошта, новый глава Европейского совета, и русофобный "главный дипломат ЕС" Каллас в первый же день оказываются в Киеве. Это показывает, что приоритетом является продление войны, не обеспечение благополучия ЕС. Довольны теперь, европейцы?", - написал Медведев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Страх и отчаяние Незалежной: украинцы устали воевать
28 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевЕвросоюзДмитрий МедведевАнтониу КоштаКайя КалласЕвросоветЕвропейский советРоссияВ миреУкраина
 
 
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