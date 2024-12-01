https://ria.ru/20241201/vich-1986752735.html

Эксперт Минздрава рассказал об эпидемическом процессе по ВИЧ-инфекции

Эксперт Минздрава рассказал об эпидемическом процессе по ВИЧ-инфекции - РИА Новости, 01.12.2024

Эксперт Минздрава рассказал об эпидемическом процессе по ВИЧ-инфекции

Эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции в России стабильно контролируемый, со стойкой тенденций к снижению, в стране живёт около 900 тысяч больных ВИЧ, включая... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T20:08

2024-12-01T20:08

2024-12-01T20:17

общество

россия

республика крым

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воз

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции в России стабильно контролируемый, со стойкой тенденций к снижению, в стране живёт около 900 тысяч больных ВИЧ, включая данные по новым регионам, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус. "Эпидемический процесс ВИЧ-инфекции в нашей стране сохраняет статус стабильно контролируемого, со стойкой тенденцией к снижению, в том числе по показателю смертности от ВИЧ. Согласно данным Федерального регистра лиц, инфицированных ВИЧ, сегодня в России живет около 900 тысяч больных ВИЧ-инфекцией",- сказал Мазус. Он уточнил, что в статистику включены и результаты усиленной работы, которая ведётся на новых территориях, с жёстким мониторингом и контролем ситуации в режиме реального времени по всем вопросам оказания медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным пациентам и их семьям. Пациенты в полном объёме обеспечены необходимыми антиретровирусными препаратами, подчеркнул специалист. Обновлена и лабораторная база, проводятся полноценные исследования на определение антител к ВИЧ, вирусной нагрузки и иммунного статуса, добавил Мазус. По его словам, специалисты центров СПИД интегрированы в цели и задачи Государственной стратегии и последовательно наращивают потенциал региональных служб. "Мы абсолютно убеждены в правильности выбранных стратегий, в том числе с учётом примера работы в Республике Крым, где за последние десять лет удалось коренным образом трансформировать ситуацию с распространением ВИЧ, минимизировав последствия реализации зарубежных программ профилактики ВИЧ-инфекции. Сегодня в Крыму растёт охват тестированием и обеспечением антиретровирусной терапией, и на этом фоне отмечается стойкое снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией", - рассказал Мазус. Он отметил, что итоги проведённой работы получили профессиональное признание у зарубежных коллег и были недавно опубликованы в серьёзном научном издании, а результаты общефедеральной работы отмечены в материалах совместного доклада Европейского бюро ВОЗ и Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний за 2023 год. Согласно им, охват тестированием на ВИЧ в РФ по-прежнему на порядок больше, чем в странах ЕС, а доля случаев, выявленных на поздних стадиях, вдвое меньше. Высокий охват тестированием и снижение числа выявленных на поздних стадиях случаев - это принципиальные критерии, влияющие на качество контроля эпидемического процесса ВИЧ-инфекции, пояснил Мазус. "Совершенно очевидно, что созданная и реализуемая в России система управления им исключает скрытые процессы", - резюмировал он.

https://ria.ru/20241129/vaktsina-1986353090.html

https://ria.ru/20241125/murashko-1985547672.html

https://ria.ru/20241111/podmoskove-1983143106.html

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общество, россия, республика крым, алексей мазус, воз, евросоюз