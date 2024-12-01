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Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости ВИЧ в России - РИА Новости, 01.12.2024
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00:26 01.12.2024 (обновлено: 05:52 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/vich-1986675427.html
Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости ВИЧ в России
Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости ВИЧ в России - РИА Новости, 01.12.2024
Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости ВИЧ в России
Заболеваемость ВИЧ в России за последние 10 лет снизилась на 27%, при этом объемы тестирования на вирус продолжают расти, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T00:26
2024-12-01T05:52
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заболеваемость ВИЧ в России за последние 10 лет снизилась на 27%, при этом объемы тестирования на вирус продолжают расти, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "За последние 10 лет в Российской Федерации отмечается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 27,1 процента. В России практически исключен риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. Благодаря системно принимаемым мерам более чем у 99 процентов детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, не выявляется ВИЧ-инфекция", — говорится в сообщении. В Роспотребнадзоре уточнили, что в стране продолжается наращивание масштабов программы тестирования на ВИЧ. Так, в 2023 году было обследовано 49 миллионов образцов крови российских граждан, что на 74,8 процента больше по сравнению с 2014 годом. За первые девять месяцев 2024 года на ВИЧ обследовано 38,5 миллиона, что на 6,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.При своевременном выявлении заболевания и раннем начале лечения люди с ВИЧ могут прожить долгую и здоровую жизнь и не передавать вирус партнерам половым путем, что способствует уменьшению числа новых случаев заражения ВИЧ в мире, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20241129/vaktsina-1986353090.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости ВИЧ в России

Роспотребнадзор: заболеваемость ВИЧ в РФ за десять лет снизилась на 27%

© iStock.com / santypanВрач идет по коридору в больнице
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© iStock.com / santypan
Врач идет по коридору в больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заболеваемость ВИЧ в России за последние 10 лет снизилась на 27%, при этом объемы тестирования на вирус продолжают расти, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"За последние 10 лет в Российской Федерации отмечается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 27,1 процента. В России практически исключен риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. Благодаря системно принимаемым мерам более чем у 99 процентов детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, не выявляется ВИЧ-инфекция", — говорится в сообщении.
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В Роспотребнадзоре уточнили, что в стране продолжается наращивание масштабов программы тестирования на ВИЧ. Так, в 2023 году было обследовано 49 миллионов образцов крови российских граждан, что на 74,8 процента больше по сравнению с 2014 годом. За первые девять месяцев 2024 года на ВИЧ обследовано 38,5 миллиона, что на 6,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
При своевременном выявлении заболевания и раннем начале лечения люди с ВИЧ могут прожить долгую и здоровую жизнь и не передавать вирус партнерам половым путем, что способствует уменьшению числа новых случаев заражения ВИЧ в мире, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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