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Поляки пришли в ужас от одного действия Киева - РИА Новости, 01.12.2024
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03:30 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/uzhas-1986683629.html
Поляки пришли в ужас от одного действия Киева
Поляки пришли в ужас от одного действия Киева - РИА Новости, 01.12.2024
Поляки пришли в ужас от одного действия Киева
Читатели польской газеты Gazeta.pl резко раскритиковали украинское руководство после интервью экс-премьера Польши Лешека Миллера телеканалу Polsat News, в... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T03:30
2024-12-01T03:30
в мире
украина
польша
киев
владимир зеленский
лешек миллер
радослав сикорский
украинская повстанческая армия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Читатели польской газеты Gazeta.pl резко раскритиковали украинское руководство после интервью экс-премьера Польши Лешека Миллера телеканалу Polsat News, в котором он заявил, что украинцы никогда не согласятся на эксгумацию жертв Волынской резни."Сегодняшняя Украина — это постаменты, на которых стоят памятники убийцам. А их жертвы лежат в лесах и полях", — сказал Миллер. Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который после встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой сообщил, что Киев согласился не препятствовать поискам и эксгумации жертв Волынской резни.Читатели газеты резко отреагировали на материал, осуждая действия Украины в этом вопросе, подчеркивая, что Польша должна перестать оказывать поддержку Киеву."Миллер прав. Украина пестует культ бандеровцев, а Польша делает вид, что этого не видит", — возмутился 55panama."То, что Зеленский поехал в Канаду чествовать эсэсовца — это тоже неправда, тоже пропаганда Кремля?" — задался вопросом marian.bialas."Моя бабушка говорила: страшен немец, страшен русский, но страшнее всех украинец", — сыронизировал пользователь gorskiw.Поляки также призвали свое правительство поставить Украине жесткие условия, которые она должна будет выполнить перед тем, как выдвигать какие-либо требования Европе."Нужно, чтобы Польша громко заявила, что не согласится на вступление Украины в ЕС и НАТО, пока не состоится эксгумация жертв УПА* и пока не будут снесены все памятники Бандере и прочим убийцам. В Германии нет памятников Гитлеру, улиц имени Гитлера, праздников Гитлера. Германия принесла извинения &lt;…&gt;. А что сделала Украина?" — заметил kaszpir007.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей Польши в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, в 1939-1945 годах сторонники ОУН-УПА* совершали массовые убийства поляков в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводствах II Польской республики.Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой Киев отреагировал на снос памятника "Украинской повстанческой армии" (УПА*) в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский выражал готовность отменить этот мораторий.В начале ноября вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак заявил, что Варшава должна шантажировать Украину военной помощью в связи с вопросом об эксгумации жертв Волынской резни.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииВсе комментарии и полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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в мире, украина, польша, киев, владимир зеленский, лешек миллер, радослав сикорский, украинская повстанческая армия, евросоюз, нато
В мире, Украина, Польша, Киев, Владимир Зеленский, Лешек Миллер, Радослав Сикорский, Украинская повстанческая армия, Евросоюз, НАТО

Поляки пришли в ужас от одного действия Киева

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Читатели польской газеты Gazeta.pl резко раскритиковали украинское руководство после интервью экс-премьера Польши Лешека Миллера телеканалу Polsat News, в котором он заявил, что украинцы никогда не согласятся на эксгумацию жертв Волынской резни.
«
"Сегодняшняя Украина — это постаменты, на которых стоят памятники убийцам. А их жертвы лежат в лесах и полях", — сказал Миллер. Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который после встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой сообщил, что Киев согласился не препятствовать поискам и эксгумации жертв Волынской резни.
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Европейцы в рамках черных туров посещают места сражений на Украине
Вчера, 18:29
Читатели газеты резко отреагировали на материал, осуждая действия Украины в этом вопросе, подчеркивая, что Польша должна перестать оказывать поддержку Киеву.
"Миллер прав. Украина пестует культ бандеровцев, а Польша делает вид, что этого не видит", — возмутился 55panama.
Военнослужащий войск НАТО во время учений - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
СМИ: на границе с Россией начали готовить десант НАТО
00:55
"То, что Зеленский поехал в Канаду чествовать эсэсовца — это тоже неправда, тоже пропаганда Кремля?" — задался вопросом marian.bialas.
"Моя бабушка говорила: страшен немец, страшен русский, но страшнее всех украинец", — сыронизировал пользователь gorskiw.
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Запад поразил один сигнал Зеленского Путину
02:27
Поляки также призвали свое правительство поставить Украине жесткие условия, которые она должна будет выполнить перед тем, как выдвигать какие-либо требования Европе.
"Нужно, чтобы Польша громко заявила, что не согласится на вступление Украины в ЕС и НАТО, пока не состоится эксгумация жертв УПА* и пока не будут снесены все памятники Бандере и прочим убийцам. В Германии нет памятников Гитлеру, улиц имени Гитлера, праздников Гитлера. Германия принесла извинения <…>. А что сделала Украина?" — заметил kaszpir007.
Варшава - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
В Польше обвинили Киев в недостойном отношении к жертвам Волынской резни
14 ноября, 11:05
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей Польши в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, в 1939-1945 годах сторонники ОУН-УПА* совершали массовые убийства поляков в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводствах II Польской республики.
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой Киев отреагировал на снос памятника "Украинской повстанческой армии" (УПА*) в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский выражал готовность отменить этот мораторий.
Украинские бронетранспортеры - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
"Нелепость". В США возмутились из-за нового плана по Украине
Вчера, 21:19
В начале ноября вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак заявил, что Варшава должна шантажировать Украину военной помощью в связи с вопросом об эксгумации жертв Волынской резни.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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"Я возражаю": немецкий генерал сделал унизительное заявление об Украине
Вчера, 14:58
Все комментарии и полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
В миреУкраинаПольшаКиевВладимир ЗеленскийЛешек МиллерРадослав СикорскийУкраинская повстанческая армияЕвросоюзНАТО
 
 
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