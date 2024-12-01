https://ria.ru/20241201/utechka-1986769364.html

В Польше произошла утечка из нефтепровода "Дружба"

В Польше произошла утечка из нефтепровода "Дружба" - РИА Новости, 01.12.2024

В Польше произошла утечка из нефтепровода "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" поврежден на территории Польши, произошла утечка нефти, сообщает Государственная пожарная служба республики. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T23:18

2024-12-01T23:18

2024-12-01T23:18

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польша

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ВАРШАВА, 1 дек - РИА Новости. Нефтепровод "Дружба" поврежден на территории Польши, произошла утечка нефти, сообщает Государственная пожарная служба республики. "В районе Пнево Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода "Дружба". В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва нет", - говорится в сообщении. При этом на автостраде №92 затруднено движение транспорта. Спасатели уточнили, что установили контакт с польским оператором "Дружбы" PERN, который "превентивно отключил одну из насосных станций". Пожарные отметили, что опасности для жителей нет, а утечка не грозит взрывом или пожаром. Западный участок нефтепровода "Дружба" связывает сырьевую базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с НПЗ в немецком Шведте.

https://ria.ru/20241128/polsha-1986174097.html

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в мире, польша