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В Польше произошла утечка из нефтепровода "Дружба"
В Польше произошла утечка из нефтепровода "Дружба" - РИА Новости, 01.12.2024
В Польше произошла утечка из нефтепровода "Дружба"
Нефтепровод "Дружба" поврежден на территории Польши, произошла утечка нефти, сообщает Государственная пожарная служба республики. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T23:18
2024-12-01T23:18
2024-12-01T23:18
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польша
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ВАРШАВА, 1 дек - РИА Новости. Нефтепровод "Дружба" поврежден на территории Польши, произошла утечка нефти, сообщает Государственная пожарная служба республики. "В районе Пнево Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода "Дружба". В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва нет", - говорится в сообщении. При этом на автостраде №92 затруднено движение транспорта. Спасатели уточнили, что установили контакт с польским оператором "Дружбы" PERN, который "превентивно отключил одну из насосных станций". Пожарные отметили, что опасности для жителей нет, а утечка не грозит взрывом или пожаром. Западный участок нефтепровода "Дружба" связывает сырьевую базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с НПЗ в немецком Шведте.
https://ria.ru/20241128/polsha-1986174097.html
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в мире, польша
В Польше произошла утечка из нефтепровода "Дружба"
В Польше произошла утечка нефти после повреждения нефтепровода "Дружба"
ВАРШАВА, 1 дек - РИА Новости. Нефтепровод "Дружба" поврежден на территории Польши, произошла утечка нефти, сообщает Государственная пожарная служба республики.
"В районе Пнево Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода "Дружба". В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва нет", - говорится в сообщении.
При этом на автостраде №92 затруднено движение транспорта.
Спасатели уточнили, что установили контакт с польским оператором "Дружбы" PERN, который "превентивно отключил одну из насосных станций".
Пожарные отметили, что опасности для жителей нет, а утечка не грозит взрывом или пожаром.
Западный участок нефтепровода "Дружба" связывает сырьевую базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с НПЗ в немецком Шведте.