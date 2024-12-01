Рейтинг@Mail.ru
"Убийство славян": на Украине раскрыли замысел Зеленского - РИА Новости, 01.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:06 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/ukraine-1986764822.html
"Убийство славян": на Украине раскрыли замысел Зеленского
"Убийство славян": на Украине раскрыли замысел Зеленского - РИА Новости, 01.12.2024
"Убийство славян": на Украине раскрыли замысел Зеленского
Цель Зеленского и его режима состоит в уничтожении молодых украинцев, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T22:06
2024-12-01T22:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
европа
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982846575_63:0:3008:1657_1920x0_80_0_0_29d75a8134a22e5f79ffb944be0b445e.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Цель Зеленского и его режима состоит в уничтожении молодых украинцев, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube."Это специально разыгранная постановка для того, чтобы разрушить любые возможности остановить и уничтожить эту машину по убийству славян, православных христиан, восточных славян в центре Европы в XXI веке. &lt;...&gt; Цель Зеленского и его режима — это уничтожение молодых украинцев", — сказал он, комментируя очередную просьбу главы киевского режима о приглашении в НАТО.По мнению эксперта, переговоры о приглашении Украины в Североатлантический альянс делает невозможным план Дональда Трампа по урегулированию конфликта.Ранее избранный президент США пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет добиться мира за одни сутки. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход своей страны к конфликту на Украине, а также подвергал действия Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны Вашингтона.В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказе от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался перемирия для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
https://ria.ru/20241201/obvinenie-1986760697.html
https://ria.ru/20241201/konflikt-1986745402.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982846575_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1636d19fa7876d93c4acb8a9ab2fe4ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, европа, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Европа, Владимир Путин, НАТО
"Убийство славян": на Украине раскрыли замысел Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: цель Зеленского в уничтожении молодых украинцев

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Цель Зеленского и его режима состоит в уничтожении молодых украинцев, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube.
"Это специально разыгранная постановка для того, чтобы разрушить любые возможности остановить и уничтожить эту машину по убийству славян, православных христиан, восточных славян в центре Европы в XXI веке. <...> Цель Зеленского и его режима — это уничтожение молодых украинцев", — сказал он, комментируя очередную просьбу главы киевского режима о приглашении в НАТО.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Коломойский* выступил с обвинением в адрес Зеленского
Вчера, 21:19
По мнению эксперта, переговоры о приглашении Украины в Североатлантический альянс делает невозможным план Дональда Трампа по урегулированию конфликта.
Ранее избранный президент США пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет добиться мира за одни сутки. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход своей страны к конфликту на Украине, а также подвергал действия Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны Вашингтона.
В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказе от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.
В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался перемирия для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
"Невозможно остановить". На Украине сделали неутешительный прогноз
Вчера, 18:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЕвропаВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала