https://ria.ru/20241201/ukraine-1986764822.html

"Убийство славян": на Украине раскрыли замысел Зеленского

"Убийство славян": на Украине раскрыли замысел Зеленского - РИА Новости, 01.12.2024

"Убийство славян": на Украине раскрыли замысел Зеленского

Цель Зеленского и его режима состоит в уничтожении молодых украинцев, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T22:06

2024-12-01T22:06

2024-12-01T22:06

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Цель Зеленского и его режима состоит в уничтожении молодых украинцев, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube."Это специально разыгранная постановка для того, чтобы разрушить любые возможности остановить и уничтожить эту машину по убийству славян, православных христиан, восточных славян в центре Европы в XXI веке. <...> Цель Зеленского и его режима — это уничтожение молодых украинцев", — сказал он, комментируя очередную просьбу главы киевского режима о приглашении в НАТО.По мнению эксперта, переговоры о приглашении Украины в Североатлантический альянс делает невозможным план Дональда Трампа по урегулированию конфликта.Ранее избранный президент США пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет добиться мира за одни сутки. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход своей страны к конфликту на Украине, а также подвергал действия Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны Вашингтона.В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказе от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался перемирия для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

https://ria.ru/20241201/obvinenie-1986760697.html

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