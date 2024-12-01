https://ria.ru/20241201/ukraina-1986768780.html
На большей части Украины объявили воздушную тревогу
На большей части Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.12.2024
На большей части Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Киевской области и Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T23:01
2024-12-01T23:01
2024-12-01T23:01
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Киевской области и Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в воскресенье воздушную тревогу объявили в Сумской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Киевской областях. В 22:05 мск сигнал воздушной тревоги прозвучал в Черкасской области. Чуть позже – в Одесской, Харьковской, Винницкой областях и в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На большей части Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской области и на большей части Украины объявили воздушную тревогу