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Вашингтон призвал Киев самому решить, уступать ли ему территории ради мира
Вашингтон призвал Киев самому решить, уступать ли ему территории ради мира - РИА Новости, 01.12.2024
Вашингтон призвал Киев самому решить, уступать ли ему территории ради мира
Украина должна самостоятельно определять свои позиции в отношении территориальных уступок для достижения мира с Россией, заявил в воскресном интервью телеканалу РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T18:03
2024-12-01T18:03
2024-12-01T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
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джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Украина должна самостоятельно определять свои позиции в отношении территориальных уступок для достижения мира с Россией, заявил в воскресном интервью телеканалу CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Ключевой момент, с моей точки зрения, заключается в том, что Украина сама должна определять свою судьбу, и она (судьба) не должна навязываться извне, в том числе Соединёнными Штатами", — сказал Салливан, добавив, что Владимир Зеленский открыто заявлял о необходимости окончания войны через переговоры.По его словам, Вашингтон активно взаимодействует с украинским руководством, обсуждая возможный формат будущих переговоров."Главной задачей для этого года было предоставить Украине как можно больше инструментов, чтобы она могла вступить в переговоры с сильных позиций и добиться желаемого результата", — отметил Салливан.Он также подчеркнул, что вопросы, связанные с территорией, безопасностью и другими аспектами, должны оставаться в компетенции Зеленского, так как "в конечном итоге это его страна".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, киев, россия, джейк салливан, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Джейк Салливан, Владимир Зеленский
Вашингтон призвал Киев самому решить, уступать ли ему территории ради мира
Салливан: Киев должен сам решить вопрос об уступках для достижения мира с РФ