Рейтинг@Mail.ru
Вашингтон призвал Киев самому решить, уступать ли ему территории ради мира - РИА Новости, 01.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/ukraina-1986741362.html
Вашингтон призвал Киев самому решить, уступать ли ему территории ради мира
Вашингтон призвал Киев самому решить, уступать ли ему территории ради мира - РИА Новости, 01.12.2024
Вашингтон призвал Киев самому решить, уступать ли ему территории ради мира
Украина должна самостоятельно определять свои позиции в отношении территориальных уступок для достижения мира с Россией, заявил в воскресном интервью телеканалу РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T18:03
2024-12-01T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
джейк салливан
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Украина должна самостоятельно определять свои позиции в отношении территориальных уступок для достижения мира с Россией, заявил в воскресном интервью телеканалу CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Ключевой момент, с моей точки зрения, заключается в том, что Украина сама должна определять свою судьбу, и она (судьба) не должна навязываться извне, в том числе Соединёнными Штатами", — сказал Салливан, добавив, что Владимир Зеленский открыто заявлял о необходимости окончания войны через переговоры.По его словам, Вашингтон активно взаимодействует с украинским руководством, обсуждая возможный формат будущих переговоров."Главной задачей для этого года было предоставить Украине как можно больше инструментов, чтобы она могла вступить в переговоры с сильных позиций и добиться желаемого результата", — отметил Салливан.Он также подчеркнул, что вопросы, связанные с территорией, безопасностью и другими аспектами, должны оставаться в компетенции Зеленского, так как "в конечном итоге это его страна".
https://ria.ru/20241128/putin-1986220862.html
https://ria.ru/20241128/smirenie-1986135718.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, джейк салливан, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Джейк Салливан, Владимир Зеленский
Вашингтон призвал Киев самому решить, уступать ли ему территории ради мира

Салливан: Киев должен сам решить вопрос об уступках для достижения мира с РФ

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Украина должна самостоятельно определять свои позиции в отношении территориальных уступок для достижения мира с Россией, заявил в воскресном интервью телеканалу CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Ключевой момент, с моей точки зрения, заключается в том, что Украина сама должна определять свою судьбу, и она (судьба) не должна навязываться извне, в том числе Соединёнными Штатами", — сказал Салливан, добавив, что Владимир Зеленский открыто заявлял о необходимости окончания войны через переговоры.
Президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
"Орешник" — лишь начало. Путин представил ракетное "меню" для Киева
28 ноября, 14:19
По его словам, Вашингтон активно взаимодействует с украинским руководством, обсуждая возможный формат будущих переговоров.
"Главной задачей для этого года было предоставить Украине как можно больше инструментов, чтобы она могла вступить в переговоры с сильных позиций и добиться желаемого результата", — отметил Салливан.
Он также подчеркнул, что вопросы, связанные с территорией, безопасностью и другими аспектами, должны оставаться в компетенции Зеленского, так как "в конечном итоге это его страна".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Байден принуждает Зеленского к смирению
28 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияДжейк СалливанВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала