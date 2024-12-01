https://ria.ru/20241201/ukraina-1986741362.html

Вашингтон призвал Киев самому решить, уступать ли ему территории ради мира

Вашингтон призвал Киев самому решить, уступать ли ему территории ради мира - РИА Новости, 01.12.2024

Вашингтон призвал Киев самому решить, уступать ли ему территории ради мира

Украина должна самостоятельно определять свои позиции в отношении территориальных уступок для достижения мира с Россией, заявил в воскресном интервью телеканалу РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T18:03

2024-12-01T18:03

2024-12-01T18:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

россия

джейк салливан

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Украина должна самостоятельно определять свои позиции в отношении территориальных уступок для достижения мира с Россией, заявил в воскресном интервью телеканалу CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Ключевой момент, с моей точки зрения, заключается в том, что Украина сама должна определять свою судьбу, и она (судьба) не должна навязываться извне, в том числе Соединёнными Штатами", — сказал Салливан, добавив, что Владимир Зеленский открыто заявлял о необходимости окончания войны через переговоры.По его словам, Вашингтон активно взаимодействует с украинским руководством, обсуждая возможный формат будущих переговоров."Главной задачей для этого года было предоставить Украине как можно больше инструментов, чтобы она могла вступить в переговоры с сильных позиций и добиться желаемого результата", — отметил Салливан.Он также подчеркнул, что вопросы, связанные с территорией, безопасностью и другими аспектами, должны оставаться в компетенции Зеленского, так как "в конечном итоге это его страна".

https://ria.ru/20241128/putin-1986220862.html

https://ria.ru/20241128/smirenie-1986135718.html

украина

киев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, киев, россия, джейк салливан, владимир зеленский