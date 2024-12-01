https://ria.ru/20241201/ukraina-1986739644.html

Администрация Байдена планирует до ухода максимально накачать ВСУ оружием

Администрация Байдена планирует до ухода максимально накачать ВСУ оружием - РИА Новости, 01.12.2024

Администрация Байдена планирует до ухода максимально накачать ВСУ оружием

Администрация президента США Джо Байдена намерена предоставить Украине все возможные ресурсы для усиления ее позиций на поле боля, заявил советник главы Белого... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T17:57

2024-12-01T17:57

2024-12-01T18:48

специальная военная операция на украине

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена намерена предоставить Украине все возможные ресурсы для усиления ее позиций на поле боля, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN."Мы сделаем все возможное, чтобы в оставшиеся 50 дней (работы администрации Джо Байдена. — Прим. ред.) предоставить Украине инструменты, которые помогут укрепить ее позиции на поле боя. Это сделает ее сильнее за столом переговоров", — сказал он.По словам американского чиновника, Вашингтон рассматривает укрепление военного потенциала киевского режима в качестве ключевого фактора для успеха будущих дипломатических усилий.Как отмечал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, уходящее руководство США стремится за остаток срока "максимально поднагадить" России своей позицией по Украине. При этом у чиновников из администрации Байдена есть не меньше оснований бояться финансовой проверки, чем у киевских властей, указал дипломат.В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", объяснив это необходимостью самообороны.Двадцать первого ноября Россия успешно испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник". Это стало ответом на удары ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях.Российские войска поразили крупный промышленный комплекс в Днепропетровске с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты в безъядерном оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута.

https://ria.ru/20241127/bayden-1985912289.html

https://ria.ru/20241124/miny-1985236903.html

https://ria.ru/20241126/nato-1985594143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, джейк салливан, джо байден, киев, вооруженные силы украины, оон, дмитрий полянский, россия