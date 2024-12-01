Администрация Байдена планирует до ухода максимально накачать ВСУ оружием
Салливан: администрация Байдена до ухода максимально усилит Украину
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена намерена предоставить Украине все возможные ресурсы для усиления ее позиций на поле боля, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.
"Мы сделаем все возможное, чтобы в оставшиеся 50 дней (работы администрации Джо Байдена. — Прим. ред.) предоставить Украине инструменты, которые помогут укрепить ее позиции на поле боя. Это сделает ее сильнее за столом переговоров", — сказал он.
По словам американского чиновника, Вашингтон рассматривает укрепление военного потенциала киевского режима в качестве ключевого фактора для успеха будущих дипломатических усилий.
Как отмечал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, уходящее руководство США стремится за остаток срока "максимально поднагадить" России своей позицией по Украине. При этом у чиновников из администрации Байдена есть не меньше оснований бояться финансовой проверки, чем у киевских властей, указал дипломат.
В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", объяснив это необходимостью самообороны.
По словам Владимира Путина, это означает прямое вступление НАТО в конфликт на Украине: операции по применению высокоточного оружия большой дальности западного производства проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы.
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Двадцать первого ноября Россия успешно испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник". Это стало ответом на удары ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях.
Российские войска поразили крупный промышленный комплекс в Днепропетровске с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты в безъядерном оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута.
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