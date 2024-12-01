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Администрация Байдена планирует до ухода максимально накачать ВСУ оружием - РИА Новости, 01.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 01.12.2024 (обновлено: 18:48 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/ukraina-1986739644.html
Администрация Байдена планирует до ухода максимально накачать ВСУ оружием
Администрация Байдена планирует до ухода максимально накачать ВСУ оружием - РИА Новости, 01.12.2024
Администрация Байдена планирует до ухода максимально накачать ВСУ оружием
Администрация президента США Джо Байдена намерена предоставить Украине все возможные ресурсы для усиления ее позиций на поле боля, заявил советник главы Белого... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T17:57
2024-12-01T18:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джейк салливан
джо байден
киев
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена намерена предоставить Украине все возможные ресурсы для усиления ее позиций на поле боля, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN."Мы сделаем все возможное, чтобы в оставшиеся 50 дней (работы администрации Джо Байдена. — Прим. ред.) предоставить Украине инструменты, которые помогут укрепить ее позиции на поле боя. Это сделает ее сильнее за столом переговоров", — сказал он.По словам американского чиновника, Вашингтон рассматривает укрепление военного потенциала киевского режима в качестве ключевого фактора для успеха будущих дипломатических усилий.Как отмечал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, уходящее руководство США стремится за остаток срока "максимально поднагадить" России своей позицией по Украине. При этом у чиновников из администрации Байдена есть не меньше оснований бояться финансовой проверки, чем у киевских властей, указал дипломат.В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", объяснив это необходимостью самообороны.Двадцать первого ноября Россия успешно испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник". Это стало ответом на удары ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях.Российские войска поразили крупный промышленный комплекс в Днепропетровске с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты в безъядерном оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута.
https://ria.ru/20241127/bayden-1985912289.html
https://ria.ru/20241124/miny-1985236903.html
https://ria.ru/20241126/nato-1985594143.html
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в мире, украина, сша, джейк салливан, джо байден, киев, вооруженные силы украины, оон, дмитрий полянский, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джейк Салливан, Джо Байден, Киев, Вооруженные силы Украины, ООН, Дмитрий Полянский, Россия
Администрация Байдена планирует до ухода максимально накачать ВСУ оружием

Салливан: администрация Байдена до ухода максимально усилит Украину

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена намерена предоставить Украине все возможные ресурсы для усиления ее позиций на поле боля, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.
"Мы сделаем все возможное, чтобы в оставшиеся 50 дней (работы администрации Джо Байдена. — Прим. ред.) предоставить Украине инструменты, которые помогут укрепить ее позиции на поле боя. Это сделает ее сильнее за столом переговоров", — сказал он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Байден тайно запросил дополнительные средства для Украины, узнала Politico
27 ноября, 04:31
По словам американского чиновника, Вашингтон рассматривает укрепление военного потенциала киевского режима в качестве ключевого фактора для успеха будущих дипломатических усилий.
Как отмечал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, уходящее руководство США стремится за остаток срока "максимально поднагадить" России своей позицией по Украине. При этом у чиновников из администрации Байдена есть не меньше оснований бояться финансовой проверки, чем у киевских властей, указал дипломат.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
"Последствия на полвека". Какое оружие Пентагон решил передать Украине
24 ноября, 08:00
В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", объяснив это необходимостью самообороны.

По словам Владимира Путина, это означает прямое вступление НАТО в конфликт на Украине: операции по применению высокоточного оружия большой дальности западного производства проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы.

Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
Инфографика
Двадцать первого ноября Россия успешно испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник". Это стало ответом на удары ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях.
Российские войска поразили крупный промышленный комплекс в Днепропетровске с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты в безъядерном оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
НАТО не хватает пороха для войны с Россией
26 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжейк СалливанДжо БайденКиевВооруженные силы УкраиныООНДмитрий ПолянскийРоссия
 
 
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