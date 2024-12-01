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В Белом доме высказались о поставках Киеву ядерного оружия
В Белом доме высказались о поставках Киеву ядерного оружия - РИА Новости, 01.12.2024
В Белом доме высказались о поставках Киеву ядерного оружия
США не рассматривают возможность возвращения ядерного оружия Украине, заявил в воскресном интервью телеканалу CNN советник американского президента по... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T17:39
2024-12-01T17:39
2024-12-01T17:54
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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. США не рассматривают возможность возвращения ядерного оружия Украине, заявил в воскресном интервью телеканалу CNN советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Это не рассматривается, нет", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.Салливан подчеркнул, что Вашингтон сосредоточен на поставках Украине обычных вооружений, которые позволят эффективно защищаться и вести боевые действия против России, однако вопрос отправки ядерного оружия не стоит на повестке дня.Ранее газета New York Times сообщила, что возвращение ядерного оружия, переданного Украине после распада СССР, могло бы стать "значительным фактором сдерживания", но указала на сложности и серьезные последствия такого шага.
https://ria.ru/20241120/moskva-1984641429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, украина, джейк салливан, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джейк Салливан, Киев
В Белом доме высказались о поставках Киеву ядерного оружия
Белый дом: США не рассматривают возможность поставок Киеву ядерного оружия