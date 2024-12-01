Рейтинг@Mail.ru
В Крыму обвинили Киев в использовании портов для поставок оружия - РИА Новости, 01.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/ukraina-1986728989.html
В Крыму обвинили Киев в использовании портов для поставок оружия
В Крыму обвинили Киев в использовании портов для поставок оружия - РИА Новости, 01.12.2024
В Крыму обвинили Киев в использовании портов для поставок оружия
Киевские власти используют свои черноморские порты для поставок оружия, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T15:38
2024-12-01T15:38
специальная военная операция на украине
в мире
черное море
россия
одесса
владимир константинов
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_0:350:2936:2001_1920x0_80_0_0_6e848b580169dd81b7e14c0af8df13d9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Киевские власти используют свои черноморские порты для поставок оружия, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Киевский режим, безусловно, задействует свои черноморские порты для поставок оружия. Тут нет никаких сомнений. Все надводные БПЛА они получают по Черному морю, а эта опасность непосредственно для Крыма", - сказал Константинов агентству. По его мнению, одним из параметров урегулирования украинского конфликта должно стать установление контроля России над портами в Одессе и Николаеве.
https://ria.ru/20240331/odessa-1936946799.html
черное море
россия
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_83:0:2751:2001_1920x0_80_0_0_2d154d09acacdf68b73b946f28a6f601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черное море, россия, одесса, владимир константинов, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черное море, Россия, Одесса, Владимир Константинов, Украина
В Крыму обвинили Киев в использовании портов для поставок оружия

Константинов: Киев использует свои черноморские порты для поставок оружия

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Киевские власти используют свои черноморские порты для поставок оружия, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Киевский режим, безусловно, задействует свои черноморские порты для поставок оружия. Тут нет никаких сомнений. Все надводные БПЛА они получают по Черному морю, а эта опасность непосредственно для Крыма", - сказал Константинов агентству.
По его мнению, одним из параметров урегулирования украинского конфликта должно стать установление контроля России над портами в Одессе и Николаеве.
Хранилища с зерном в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
В Крыму назвали освобождение Одессы ключом к безопасности юга России
31 марта, 14:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерное мореРоссияОдессаВладимир КонстантиновУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала