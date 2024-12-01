https://ria.ru/20241201/ukraina-1986728989.html
В Крыму обвинили Киев в использовании портов для поставок оружия
В Крыму обвинили Киев в использовании портов для поставок оружия - РИА Новости, 01.12.2024
В Крыму обвинили Киев в использовании портов для поставок оружия
Киевские власти используют свои черноморские порты для поставок оружия, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T15:38
2024-12-01T15:38
2024-12-01T15:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Киевские власти используют свои черноморские порты для поставок оружия, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Киевский режим, безусловно, задействует свои черноморские порты для поставок оружия. Тут нет никаких сомнений. Все надводные БПЛА они получают по Черному морю, а эта опасность непосредственно для Крыма", - сказал Константинов агентству. По его мнению, одним из параметров урегулирования украинского конфликта должно стать установление контроля России над портами в Одессе и Николаеве.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Черное море, Россия, Одесса, Владимир Константинов, Украина
В Крыму обвинили Киев в использовании портов для поставок оружия
Константинов: Киев использует свои черноморские порты для поставок оружия