https://ria.ru/20241201/ukraina-1986728989.html

В Крыму обвинили Киев в использовании портов для поставок оружия

В Крыму обвинили Киев в использовании портов для поставок оружия - РИА Новости, 01.12.2024

В Крыму обвинили Киев в использовании портов для поставок оружия

Киевские власти используют свои черноморские порты для поставок оружия, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T15:38

2024-12-01T15:38

2024-12-01T15:38

специальная военная операция на украине

в мире

черное море

россия

одесса

владимир константинов

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_0:350:2936:2001_1920x0_80_0_0_6e848b580169dd81b7e14c0af8df13d9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Киевские власти используют свои черноморские порты для поставок оружия, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Киевский режим, безусловно, задействует свои черноморские порты для поставок оружия. Тут нет никаких сомнений. Все надводные БПЛА они получают по Черному морю, а эта опасность непосредственно для Крыма", - сказал Константинов агентству. По его мнению, одним из параметров урегулирования украинского конфликта должно стать установление контроля России над портами в Одессе и Николаеве.

https://ria.ru/20240331/odessa-1936946799.html

черное море

россия

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, черное море, россия, одесса, владимир константинов, украина