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Зеленского поставили на место после его слов о конфликте на Украине
Зеленского поставили на место после его слов о конфликте на Украине - РИА Новости, 01.12.2024
Зеленского поставили на место после его слов о конфликте на Украине
Зеленский наконец-то готов к решению ситуации с Донбассом путем переговоров. Если бы в 2022 году он согласился на референдум на этих территориях и нейтралитет... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:20
2024-12-01T12:20
2024-12-01T12:49
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский слишком поздно начал подвижки в сторону переговоров с Россией, написал в соцсети X лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян."Зеленский наконец-то готов к решению ситуации с Донбассом путем переговоров. Если бы в 2022 году он согласился на референдум на этих территориях и нейтралитет Украины, <...> этой чудовищной войны в сердце Европы удалось бы избежать",— говорится в публикации. В конце ноября глава киевского режима в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказе от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО. Как заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, стремление Украины в альянс НАТО — залог продолжения, а не окончания войны.
https://ria.ru/20241201/ukraina-1986702952.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Франция, Россия, НАТО
Зеленского поставили на место после его слов о конфликте на Украине
Политик Дюпон-Эньян: Зеленский слишком поздно задумался о переговорах