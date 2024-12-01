https://ria.ru/20241201/ukraina-1986710232.html

Зеленского поставили на место после его слов о конфликте на Украине

Зеленского поставили на место после его слов о конфликте на Украине - РИА Новости, 01.12.2024

Зеленского поставили на место после его слов о конфликте на Украине

Зеленский наконец-то готов к решению ситуации с Донбассом путем переговоров. Если бы в 2022 году он согласился на референдум на этих территориях и нейтралитет... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T12:20

2024-12-01T12:20

2024-12-01T12:49

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский слишком поздно начал подвижки в сторону переговоров с Россией, написал в соцсети X лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян."Зеленский наконец-то готов к решению ситуации с Донбассом путем переговоров. Если бы в 2022 году он согласился на референдум на этих территориях и нейтралитет Украины, <...> этой чудовищной войны в сердце Европы удалось бы избежать",— говорится в публикации. В конце ноября глава киевского режима в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказе от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО. Как заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, стремление Украины в альянс НАТО — залог продолжения, а не окончания войны.

https://ria.ru/20241201/ukraina-1986702952.html

https://ria.ru/20241201/ukraina-1986696836.html

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в мире, украина, владимир зеленский, франция, россия, нато