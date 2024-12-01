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Зеленского поставили на место после его слов о конфликте на Украине - РИА Новости, 01.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 01.12.2024 (обновлено: 12:49 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/ukraina-1986710232.html
Зеленского поставили на место после его слов о конфликте на Украине
Зеленского поставили на место после его слов о конфликте на Украине - РИА Новости, 01.12.2024
Зеленского поставили на место после его слов о конфликте на Украине
Зеленский наконец-то готов к решению ситуации с Донбассом путем переговоров. Если бы в 2022 году он согласился на референдум на этих территориях и нейтралитет... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:20
2024-12-01T12:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
франция
россия
нато
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский слишком поздно начал подвижки в сторону переговоров с Россией, написал в соцсети X лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян."Зеленский наконец-то готов к решению ситуации с Донбассом путем переговоров. Если бы в 2022 году он согласился на референдум на этих территориях и нейтралитет Украины, &lt;...&gt; этой чудовищной войны в сердце Европы удалось бы избежать",— говорится в публикации. В конце ноября глава киевского режима в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказе от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО. Как заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, стремление Украины в альянс НАТО — залог продолжения, а не окончания войны.
https://ria.ru/20241201/ukraina-1986702952.html
https://ria.ru/20241201/ukraina-1986696836.html
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в мире, украина, владимир зеленский, франция, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Франция, Россия, НАТО
Зеленского поставили на место после его слов о конфликте на Украине

Политик Дюпон-Эньян: Зеленский слишком поздно задумался о переговорах

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский слишком поздно начал подвижки в сторону переговоров с Россией, написал в соцсети X лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

"Зеленский наконец-то готов к решению ситуации с Донбассом путем переговоров. Если бы в 2022 году он согласился на референдум на этих территориях и нейтралитет Украины, <...> этой чудовищной войны в сердце Европы удалось бы избежать",— говорится в публикации.
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В конце ноября глава киевского режима в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказе от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.

Как заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, стремление Украины в альянс НАТО — залог продолжения, а не окончания войны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийФранцияРоссияНАТО
 
 
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